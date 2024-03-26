CANLI TAKİP | BM’den Gazze’de ateşkes kararı! Soykırımcı İsrail Refah ve Deir el-Balah’ta saldırıya devam ediyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi. Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilirken çekimser oy soykırımcının hamisi ABD'den geldi.

BMGK'DA ATEŞKES KARARI GAZZE'DE SOYKIRIM

BMGK'de Gazze'de acil ateşkes tasarısı kabul edilirken soykırımcı İsrail ise Gazze'de bombardımana devam ediyor. Gazze'nin güneyinde, yerinden edilmiş on binlerce Filistinli sivilin sığındığı Refah'a ve ayrıca Deir el-Balah'a saldıran soykırım ordusu Refah'ta 30, Deir el Balah'ta 22 kişiyi katletti.

KADINLARA TECAVÜZ ETTİLER

El Şifa Hastanesi yakınlarındaki bir binada mahsur kalan Filistinli bir kadın, El Cezire'ye İsrail güçlerinin Gazze'nin en büyük hastanesine devam eden baskın sırasında kadınlara tecavüz ettiğini, kaçırdığını ve öldürdüğünü söyledi.

İsrail güçleri tarafından zorla dışarı çıkarılmadan önce kuşatma altındaki binada altı gün geçiren Cemile el-Hissi, El Cezire Arapça'ya el-Şifa'nın bir "savaş bölgesi" olduğunu söyledi ve şöyle konuştu:

Kadınlara tecavüz ettiler, kadınları kaçırdılar, kadınları idam ettiler ve köpeklerini üzerlerine salmak için enkaz altından cesetler çıkardılar. Bundan daha kötü bir şey var mı? Kadınların yardım çağrısı yaptığını ve onlara yardım etmek için ulaşmaya çalıştığımızda bize ateş ettiklerini duymaktan daha korkunç bir şey var mı?

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

07.00 BM'nin Filistin özel raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze'deki savaşına ilişkin bir rapor yayınladı ve terör devleti İsrail'in Filistin bölgesinde soykırım işlediğini anlamak için "makul gerekçeler" bulunduğunu söyledi. BM uzmanı, İsrail'in Gazze'de savaş suçları işlemek için yasal kılıf olarak insan kalkanları, ikincil hasar ve güvenli bölgeler gibi uluslararası insani hukuktan kavramları kullandığını söyledi.

25 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

17.43 BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edildi.



15.35 Terör devleti İsrail'in devlet medyası Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyindeki Aşdod'a sekiz roket atıldığını bildirdi.

İsrail Kamu Yayın Kurumu, roketlerden bazılarının engellendiğini, geri kalanının ise açık alanlara düştüğünü söyledi. Roketlerin ardından acil hasar veya can kaybı bildirilmedi.

14.05 Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında öldürülen insan sayısı 32.333'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki saldırılarında en az 74 bin 694 kişi de yaralandı.

Son rakamlar, son 24 saatte 107 kişinin öldüğünü ve 176 kişinin yaralandığını içeriyor.

BİR GECEDE 30 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

14.00 Filistinli sağlık görevlileri, Gazze'nin güneyinde on binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'ta son 24 saatte İsrail güçleri tarafından en az 30 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

Yedi çocuk babası Ebu Halid, "Refah'ta meydana gelen her bombalamada tankların içeri girmesinden korkuyoruz. Geçtiğimiz 24 saat, Refah'a taşındığımızdan bu yana en kötü günlerden biriydi" dedi.

GAZZE SALGIN HASTALIKLARA TESLİM

12.13 İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı ve yoğun kuşatması 5 ayı aşkındır devam ediyor. Savaş sebebiyle bölgedeki hijyen sorunu da büyümeye ve hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Gazze'de yaşayan Filistinliler, çöp yığınlarından ve su kirliliğinden şikayet ediyor.



Gazze Şeridi'ndeki Şeyh Rıdvan mahallesinden Refah'a göç etmek zorunda kalan Ümmü Mahmud el-Hindi, çocuk, hasta ve yaşlılar dahil kalabalık bir aile olduklarını ve kamptaki kirlilikten dolayı çocuklarının hasta olduğunu dile getirdi.



Gazze'nin kuzeyinde yer alan Han Yunus'tan Refah kentine göç eden Ahmed Davud, bulundukları kampta çok derin bir hijyen krizi olduğunu ve her yerin çöplerle dolduğunu ifade etti.



İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları başladıktan sonra Cibaliye Mülteci Kampı'ndan Refah'a göç etmek zorunda kalan Abdülkadir Ahmed ise yayılan kirliliğin kampta yaşayan insanlarda, özellikle de çocuklarda hastalıkların yayılmasına neden olduğunu ifade ederek hijyen sorununun salgın hastalıkların yayılması tehlikesini barındırdığını sözlerine ekledi.

08.15 İsrail'in Şifa Hastanesi'nde devam eden kuşatmasından kaçan Filistinliler, İsrail tankları ve zırhlı buldozerlerin hastanede cesetleri ezdiğini bildirdi.

Hastaneye sığınan binlerce Filistinliden biri olan Jameel el-Ayoubi, İsrail tanklarının ve zırhlı buldozerlerin hastane avlusunda en az dört cesedin üzerinden geçtiğini gördüğünü söyledi. Ambulansların da ezildiği bildirildi.

24 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

16.00 Soykırımcı İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da cumartesi gecesinden bu yana aralarında bir çocuk ve eski mahkumların da bulunduğu en az 16 Filistinliyi tutukladı.

Mahkumlar ve Eski Mahkumlarla İlişkiler Komisyonu ile Mahkumlar Kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana serbest bırakılanlar da dahil olmak üzere 7 bin 755 kişi tutuklandı.

13.52 Filistin Kızılayı Derneği (PRCS), soykırımcı İsrail güçlerinin el-Amal Hastanesini sis bombaları ve buldozerlerle hedef aldığını duyurdu. Soykırım ordusu hastanenin kapılarını bariyerle kapatırken hastanedeki herkese çıplak ayrılmalarını bildirdi.

11.27 İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 32 bin 226'ya yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 170 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 84 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 106 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 226'ya, yaralı sayısının da 74 bin 518'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.

15.17 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, terör devleti İsrail'de yaptığı konuşmada "İsrail ile aynı hedeflere sahibiz, Hamas'ın yenilgiye uğratılması. Ancak Refah'ta büyük bir kara operasyonu bunu başarmanın yolu değildir" dedi ve şöyle konuştu:

Holokost'tan bu yana Yahudi halkına yönelik en büyük katliamdan sorumlu olan Hamas'ın yenilgiye uğratılması konusunda İsrail'in hedefini paylaşıyoruz. Ancak dediğimiz gibi, Refah'ta büyük bir askeri kara operasyonu bunu yapmanın yolu değildir. Daha fazla sivilin ölmesi riskini taşır. İnsani yardımın sağlanmasına daha büyük zarar verme riski taşır. İsrail'i dünya çapında daha da yalnızlaştırma ve uzun vadeli güvenliğini ve konumunu tehlikeye atma riski taşır. Dolayısıyla önümüzdeki hafta İsrailli yetkilileri bu hedeflere ulaşmanın farklı bir yolunu konuşmak üzere Washington'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.

09.15 Soykırımcı İsrail'in Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile görüşmek üzere bugün Washington DC'ye gidecek.

Açıklamada Gallant'ın ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile de görüşeceği ve Gazze'deki savaş, Hamas'ın elindeki esirler ve insani çabalar hakkında görüşeceği belirtildi.

Gallant'ın ziyareti, İsrail'in geçen Ekim ayında Gazze'ye savaş başlatmasından bu yana ABD başkentine yapacağı ilk ziyaret olacak.

08.30 İsrail, Gazze savaşı sırasında Batı Şeria'da 7 bin 350'den fazla Filistinliyi tutukladı

23 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

14:35 Gazze Şeridi'nin kuzeyinden alıkonulan 39 yaşındaki Filistinli Abir Gubn, İsrail askerleri tarafından çıplak aramaya maruz kaldığını, işkence gördüğünü ve paralarının çalındığını söyledi.

14:28 İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da son 24 saatte en az 15 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla , 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 7 bin 740'a çıktığı bildirildi.

12:40 İsrail ordusuna ait onlarca tank, bu sabah erken saatlerde aniden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeybatısındaki Mevasi el-Karara bölgesine girdi.

11:46 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında şu ana kadar 170'ten fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

02:03 Filistin resmi haber ajansı WAFA'da, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı açıklamaya yer verildi.

Abbas, "Bu yıl Dünya Su Günü'nde, Gazze'deki Filistin halkı, dünyanın daha önce görmediği bir şekilde, işgalin en iğrenç biçimde insanlık dışı suçlarına maruz kalıyor." ifadelerini kullanarak İsrail'in çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlı binlerce sivili öldürdüğünü hatırlattı.

Gazze'deki Filistin halkının İsrail'in bombardımanı altında su bulmak için saatlerce kuyruğa girdiğine dikkati çeken Abbas, "Kanalizasyon sistemini bozan ve atık suyu taşıran İsrail, Gazze'yi kasten susuz bırakarak salgın hastalığa yol açıyor." ifadesini kullandı.

Abbas, İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki su ve arıtma sistemlerini kasten tahrip ettiğini, Gazze'de yaşayan insanların Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği su sınırının yüzde 2,5'ine ve hayatta kalma seviyesinin yüzde 20'sine erişebildiğini kaydetti.

22 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR

17.22 Katil Başbakan Benjamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a Amerikan desteği olsun ya da olmasın Refah'a gireceğini söyledi.

Netanyahu, ABD'nin desteğini almazsa "Hamas'ın işini bitireceğini" ve "bunu tek başına yapacağını" söyledi.

17.05 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ve Çin'in ABD tarafından önerilen karara karşı veto etmesinin ardından Fransa'nın Gazze'de ateşkes için yeni bir BM kararı üzerinde çalışacağını söyledi.

Macron, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, "Rusya ve Çin'in birkaç dakika önce veto etmesinin ardından, Güvenlik Konseyi'ndeki Fransız karar taslağı temelinde çalışmaya devam edeceğiz ve Amerikalı, Avrupalı ve Arap ortaklarımızla bir anlaşmaya varmak için çalışacağız" dedi.

ATEŞKES OYUNUNA RET

16.27 BM Güvenlik Konseyinde, ABD'nin Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinen karar tasarısını Rusya ve Çin veto etti.

15 üyeli BMGK'de ABD'nin Gazze'ye ilişkin sunduğu karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Tasarı, BMGK'nin iki daimi üyesi Rusya ve Çin tarafından veto edilirken, Cezayir "hayır", Guyana ise "çekimser" oy kullandı.

BMGK'nin diğer 11 üyesinin "evet" oyunu alan karar tasarısı, daimi üyelerin vetosu nedeniyle kabul edilmedi.

ABD'nin 20 Şubat'ta müzakerelere açtığı karar tasarısının son hali, Gazze'de ateşkesi rehinelerin bırakılmasıyla ilişkilendirip diplomasiyi destekleme çağrısıyla yetinmişti.

Diplomatik çabalarla sağlanacak olan ateşkesin sürdürülebilir ateşkese çevrilmesinin önemine işaret edilen tasarıda, "Hamas ve diğer terörist ve aşırıcı grupların Filistin halkını temsil etmediği" ve Hamas'ın "bazı üye ülkelerce terör örgütü ilan edildiğine" dikkati çekilmişti.

Gazze'nin 1967'de işgal edilen toprakların bir parçası olduğu vurgulanan karar tasarısında, iki devletli çözüme destek verilmişti.

Karar tasarısında, "Tüm taraflarda sivilleri korumak için acil ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması, gerekli insani yardımın sevkiyatı, çekilen acının azaltılması ve söz konusu ateşkesin geri kalan tüm esirlerin serbest bırakılmasıyla birlikte sağlanması için diplomatik çabaların desteklenmesi önem taşıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uyma çağrısı yapılan tasarıda, siviller ve sivil altyapının korunması ile insani yardım erişiminin sağlanması istenilmişti.

Gazze'de sivil halkın zorla yerinden edilmesine karşı çıkılan karar tasarısında, bunun uluslararası hukuk, uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal edeceği ifade edilmişti.

Gazze'ye ilişkin 7 Ekim 2023'ten sonra BMGK'de bugün yapılanla birlikte 9 karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Şimdiye kadar sadece 2712 ile 2720 sayılı kararlar kabul edilirken, bunlarda ateşkes çağrısı yapılmadı.

14.05 Şifa Hastanesi'nde tutuklama kampanyası devam ediyor. Soykırım ordusu sağlık personeli ve yerinden edilmiş kişiler de dahil olmak üzere şu ana kadar 600'den fazla kişiyi gözaltına aldı. gözaltına alındı. Burada sağlık personeli yetersizliğinden dolayı iki hasta hayatını kaybetti.

Soykırım ordusunun El Şifa Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 160'a yakın kişi hayatını kaybetmişti.

13.30 Soykırımcı İsrail'in Han Yunus'taki saldırılarının ardından şehrin görüntüleri ortaya çıktı.

08.50 İngiltere ve Avustralya, Gazze'de "çatışmaların derhal durdurulması" gerektiğini ilan etti.

Çağrı, Avustralya ve İngiltere dışişleri ve savunma bakanlarının Avustralya'nın Adelaide şehrinde yaptığı toplantı sonrasında geldi.

Müttefikler, "yardım akışının sağlanması ve rehinelerin serbest bırakılması için Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulmasının aciliyetini" vurgulayan bir bildiri yayınladılar.

08.10 Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimi Dolev yakınlarında bu sabah bir minibüse ateş açan silahlı bir adamla kavga ettiğini söyledi.

21 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23.28 AB zirvesinde, Gazze için sürdürülebilir bir ateşkese giden acil insani ara verilmesi çağrısı yapılarak, İsrail'den Refah'a saldırı başlatmaktan kaçınması istendi.



20.26 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mossad Başkanı David Barnea liderliğindeki İsrail heyetinin yarın Hamas ile İsrail arasında esir takası müzakerelerinin sürdüğü Katar'a gitmesine onay verdi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Barnea liderliğindeki İsrail heyeti yarın Doha'ya gidiyor.

Netanyahu'nun Doha'ya gitmelerine onay verdiği Barnea öncülüğündeki İsrail heyeti, esirlerin serbest bırakılması için CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile görüşecek.

Ziyaretin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır ziyaretlerinin ardından yarın İsrail'e gelmesiyle eş zamanlı gerçekleştirilmesi dikkati çekiyor.

16.40 ABD ve Arap dışişleri bakanlarının toplantısı Kahire'de başladı. Mısır dışişleri bakanlığı sözcüsü Arap dışişleri bakanları ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kahire'de bir toplantısının başladığını duyurdu.

Toplantıya Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'den dışişleri bakanlarının yanı sıra Emirlik uluslararası işbirliği bakanı ve Filistin Kurtuluş Örgütü'nün yürütme komitesi genel sekreteri katılıyor.

14.53 İsrail'in Gazze kentine yönelik 7 Ekim 2023'ten den bu yana sürdürdüğü saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk onlarca Filistinli yaşamını yitirdi, yüzlercesi yaralandı.