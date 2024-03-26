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Gazze'de hastaneler abluka altında! 6 yaşındaki Fadi ez-Zenat da ölümün pençesinde

Gazze Şeridi'nde İsrail kuşatması yüzünden tedavi olamayıp hayatını kaybeden çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Yetersiz beslenme yüzünden ölen Yusuf El-Neccar'ın ardından 6 yaşındaki Fadi ez-Zenat da ölümün pençesinde tedavi olabilmeyi bekliyor.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 10:58 Güncelleme 26 Mart 2024, 12:25
Gazze’de hastaneler abluka altında! 6 yaşındaki Fadi ez-Zenat da ölümün pençesinde

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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırı ve bombalamaları hava, kara ve denizden olmak üzere 172 gündür aralıksız devam ediyor. Katliamların son bulmadığı Gazze'de bebek, çocuk, kadın ve yaşlı fark etmeksizin hiç kimse insani yaşam koşularına erişemiyor.

İsrail ordusu, daha önce de Şifa Hastanesi başta olmak üzere bölgede bulunan pek çok hastane ve sağlık kuruluşunu hedef almıştı.

6 YAŞINDA KİSTİK FİBROZİS HASTASI

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde yeterli sağlık hizmetini alamayan 6 yaşındaki kistik fibrozis hastası Fadi ez-Zenat, tedavisine devam etmek istiyor.

6 yaşındaki çocuk, tedavisine Gazze sınırları dışında devam edilmek üzere Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine getirildi.

Fadi ez-Zenat, kentte kurulan sahra hastanesinde Gazze'den çıkacağı günü bekliyor.

EBU YUSUF EL-NECCAR AÇLIK YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde, Gazze'deki savaş başlamadan önce de birçok hastalıkla mücadele eden, savaşın başlaması ve İsrail'in hastaneleri bombalaması yüzünden de ilaç ve sağlık hizmeti sıkıntısı çeken 10 yaşındaki Ebu Yusuf El-Neccar yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetmişti.

ABD, Fransa, İtalya ve BM gibi ülke ve kuruluşların Gazze'ye gıda ve insani yardım gönderdiklerini söylemesine rağmen her geçen dakika onlarca çocuk daha açlık, sefalet, yetersiz beslenme ve ilaç temin edememe sorunları yüzünden hayatını kaybediyor.

Öte yandan gelen insani yardımların İsrailli askerlerin engellemesi nedeniyle bölgeye ulaşamaması da Gazze'de yardım bekleyen milyonların vehametini ortaya koyuyor.

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