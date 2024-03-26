İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırı ve bombalamaları hava, kara ve denizden olmak üzere 172 gündür aralıksız devam ediyor. Katliamların son bulmadığı Gazze'de bebek, çocuk, kadın ve yaşlı fark etmeksizin hiç kimse insani yaşam koşularına erişemiyor.

İsrail ordusu, daha önce de Şifa Hastanesi başta olmak üzere bölgede bulunan pek çok hastane ve sağlık kuruluşunu hedef almıştı.