PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Katil İsrail ordusundan Şifa Hastanesi'ne baskın! Hastaları zorla çıkarmaya çalıştılar

Soykırımcı İsrail her geçen gün yeni bir kan donduran vahşete imza atıyor. Son olarak katil ordusu Şifa Hastanesi'ne baskın yaptı. Baskında Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladı, gönüllülerin ise durumu kritik olan hastaların bazılarını Gazze şehrinin doğusundaki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne naklettiği bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 01:04 Güncelleme 20 Mart 2024, 01:04
Katil İsrail ordusundan Şifa Hastanesi’ne baskın! Hastaları zorla çıkarmaya çalıştılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Katil İsrail ordusunun, baskın yaptığı Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladığı, gönüllülerin ise durumu kritik olan hastaların bazılarını Gazze şehrinin doğusundaki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne naklettiği bildirildi.



Görgü tanıkları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi'ndeki hastaları çıkmaya zorladığını belirtti.

Gönüllü Filistinlilerin ise durumu kritik olan hastaların bazılarını El-Ehli Baptist Hastanesi'ne naklettiği dile getirildi.



İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. İsrail ordu güçleri, 18 Mart sabahı Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ne insansız hava araçları ve yoğun silah sesleri eşliğinde baskın düzenlemişti.



Gazze'deki hükümet dün, İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesi'nde 50 Filistinliyi öldürdüğünü, 200'ünü de alıkoyduğunu duyurmuştu.



Dün Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İsrail güçleri tarafından kuşatmaya alınan Şifa Hastanesi'nde hasta ve sağlık çalışanları ile yerinden edilmiş sivillerin mahsur kaldığı belirtilmişti.



Şifa Hastanesi'nde mahsur kalanların yiyecek ve içecek bulamadıkları için 2 gündür oruçlarını açamadığı ifade edilmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Şoför Esnafları ile İftar Programı’nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu
İHH
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında kim önde?
CHP’nin kanalı Halk TV’de Timur Soykan’dan PKK ağzı: Kayyum atıyorsan sen darbecisin
Türk Telekom
DEM’in Akdeniz adayı Nuriye Arslan etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Musa Arslan’ın annesi çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kabullendi: Biz hepimiz aday olduk Erdoğan tek kazandı
Kate Middleton öldü mü? Prens William ilk kez konuştu! Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı: Şok videoyu servis eden The Sun bile inanmıyor: Yapay zeka mı dublör mü?
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’dan Joe Biden’a Filistin ayarı: Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz
Trabzonspor’un efsanesiydi! 45 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
Montaj yalanı TAKVİM’den kaçmaz! CHP’li Özgür Özel A Haber’i hedef aldı yalanı partisinin sosyal medya hesabı patlattı: Erdoğan’a oy var!
Başkan Erdoğan’dan Mamak’ta seçim mesajı: Ankara ’Yavaş’lıktan kurtulmalı
SON DAKİKA