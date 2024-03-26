Gazze’de görevli Türk doktor Taner Kamacı A Haber’e konuştu: En çok çocuklar ölüyor

Gazze'de sık sık hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını hedef alan İsrail ordusu, yardım girişini engelleyerek halkı açlığa sürüklüyor.
Gazze'de sık sık hastaneleri ve sağlık kuruluşlarını hedef alan İsrail ordusu, yardım girişini engelleyerek halkı açlığa sürüklüyor.
EMEL HASTANESİ SERVİS DIŞI KALDI
Gazze Şeridi'nde çocuklar, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetinden yoksun bırakıldıkları için ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalmış durumdayken, Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin kuşattığı ve sağlık çalışanlarını ayrılmaya zorladığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Emel Hastanesi'nin servis dışı kaldığını bildirdi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinde yer alan Emel Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarının yanı sıra 6 hasta ile bir refakatçinin tahliye edildiği belirtildi.
Bölgede çalışan Türk doktor Taner Kamacı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
2 HASTANE KULLANILABİLİR DURUMDA
8-9 gündür bölgedeyim. Uluslararası bir yardım derneğinden sağlık ekibi olarak geldik. Bugüne kadar televizyonda izlediklerimiz gerçek. Bu durumu görüyordum ama artık yaşıyorum.
Gelen ekipler yanlarında medikal malzeme getirdi. Avrupa ve ABD'den gelen uzman doktorlar var. Sadece acil ameliyatlar yapılıyor. Gazze'de şu an 2 hastane kullanılabiliyor. Ameliyatta hasta seçmek zorunda kalıyoruz.
"EN ÇOK ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"
Aynı anda 50-60 tane hastane geliyor ama 6-7 ameliyat odası var. Alabildiklerimizi alabiliyoruz ama bazıları kalıyor. Burada en çok çocuklar ölüyor. Enkaz altından çıkarılanların çoğunluğu çocuk. Durumları içler acısı.
"BULAŞICI HASTALIK ÇOK FAZLA"
İnsanlar günde bir öğün yiyebiliyorsa şanslı sayılıyor. Gazzeliler şu an kuzeye gidemiyor. Kuzey'de açlıktan ölenler var. Bulaşıcı hastalıklar çok fazla. Temiz su ve hijyen yok. Salgın hastalıklar da çok fazla. Basit antibiyotikle çözülebilecek şeyler ilaç olmadığı için çözülemiyor.
"DÜNYANIN EN MUTLU İNSANLARI FİLİSTİNLİLER"
Savaş ve zulüm öyle bir boyuta ulaştı ki burada kimse bunu saymıyor. İnsanlar bunu normalleştirmiş. Bunca sıkıntıya rağmen dünyanın en mutlu insanları Filistinliler. Hepsinin yüzü gülüyor. Herkes elhamdülillah diyor.