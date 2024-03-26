Gazze’de görevli Türk doktor Taner Kamacı A Haber’e konuştu: En çok çocuklar ölüyor

Bölgede çalışan Türk doktor Taner Kamacı A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. 2 HASTANE KULLANILABİLİR DURUMDA

8-9 gündür bölgedeyim. Uluslararası bir yardım derneğinden sağlık ekibi olarak geldik. Bugüne kadar televizyonda izlediklerimiz gerçek. Bu durumu görüyordum ama artık yaşıyorum.

Türk doktor Taner Kamacı.



Gelen ekipler yanlarında medikal malzeme getirdi. Avrupa ve ABD'den gelen uzman doktorlar var. Sadece acil ameliyatlar yapılıyor. Gazze'de şu an 2 hastane kullanılabiliyor. Ameliyatta hasta seçmek zorunda kalıyoruz. "EN ÇOK ÇOCUKLAR ÖLÜYOR"

Aynı anda 50-60 tane hastane geliyor ama 6-7 ameliyat odası var. Alabildiklerimizi alabiliyoruz ama bazıları kalıyor. Burada en çok çocuklar ölüyor. Enkaz altından çıkarılanların çoğunluğu çocuk. Durumları içler acısı.

"BULAŞICI HASTALIK ÇOK FAZLA"

İnsanlar günde bir öğün yiyebiliyorsa şanslı sayılıyor. Gazzeliler şu an kuzeye gidemiyor. Kuzey'de açlıktan ölenler var. Bulaşıcı hastalıklar çok fazla. Temiz su ve hijyen yok. Salgın hastalıklar da çok fazla. Basit antibiyotikle çözülebilecek şeyler ilaç olmadığı için çözülemiyor.