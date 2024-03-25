İtalya’daki tekne kazasından Mossad parmağı çıktı! Ölen istihbaratçıların hassas operasyonu deşifre oldu

Reuters iki İtalyan istihbarat görevlisinin yanında bir Rus kadının ve de emekli bir Mossad ajanının bulunduğunu bildirmişti. Maggiore Gölü'nde meydana gelen şiddetli fırtınanın ardından 62 yaşındaki Claudio Alonzi ve 53 yaşındaki Tiziana Barnobi'nin İtalyan gizli servisleri için çalıştığını kabul etmesinin ardından büyük ilgi gördü.

İtalyan basını Maggiore Gölü'nde 28 Mayıs 2023 akşamı gezi teknesinin alabora olması sonucu ölen 4 kişiden 2 İtalyan istihbarat görevlisinin, kaza sırasında Mossad ile "hassas operasyon" yürüttükleri bildirildi.

MOSSAD DOĞRULADI

İtalyan kaynaklar kazada hayatını kaybeden İsraillinin casus olduğunu belirtirken 50 yaşındaki Erez Şimoni'nin adını vermişti. İsrail ise ajanın kimliğini açıklamayı reddetmişti. Mossad ise kazada hayatını kaybeden şahsın teşkilata üye olduğunu doğrulamıştı. Bu detay, yaşamını yitiren istihbarat görevlilerini anmak üzere İtalya Ulusal Güvenlik Departmanı'na asılan levhaya yazılan metinle ortaya çıktı.

Levhaya İtalyan Enformasyon ve Dış Güvenlik Ajansı (AISE) mensubu Claudio Alonzi ile Tiziana Barnobi'nin "28 Mayıs 2023'te dış istihbarat birimleriyle Maggiore Gölü'nde hassas operasyon sırasında hayatlarını kaybettiği" yazıldı.

Basındaki haberlerde "hassas operasyonun" ne olduğu ise belirtilmedi.

007'LERİN OPERASYONU

Ülkede geçen yıl 28 Mayıs'ta meydana gelen tekne kazasının ardından ilk yayımlanan haberlerde ölenlerin doğum günü kutlaması için bir araya gelen turistler olduğu ve teknenin olumsuz hava koşulları nedeniyle battığı ifade edilmişti.

Kaza anında teknede kapasitesinin üzerinde 20'den fazla kişinin bulunduğu ve çoğunun istihbaratçı olduğu belirtilmişti.

Kazanın ardından geçen saatlerde ölenlerin İtalyan ve İsrailli istihbarat görevlileri olduğunun ortaya çıkmasıyla İtalyan basınında "007'lerin tekne kazası" başlıkları atılmıştı.

İsrail, 31 Mayıs 2023'teki kazada ölenlerden 53 yaşındaki emekli güvenlik görevlisi Shimoni Erez'in Mossad için çalıştığını kabul eden açıklama yapmıştı.

Kazada yaşamını yitiren dördüncü kişinin tekne kaptanının eşi Rusya vatandaşı Anna Bozhkova olduğu duyurulmuştu.

İtalyan hükümeti, olayla ilgili parlamentoda yöneltilen sorulara yanıt vermemişti.