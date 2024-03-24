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Silahlı çeteler okula saldırmıştı: Nijerya’da kaçırılan 280 çocuk kurtarıldı

Nijerya’nın Kaduna eyaletindeki Kuriga kasabasında devlet okulunu basan silahlı saldırganların kaçırdığı 280’den fazla çocuk kurtarıldı. Çocuklara karşılık 690 bin dolar fidye isteyen saldırganlar çocuklardan birini öldürdü.

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Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 16:58 Güncelleme 24 Mart 2024, 16:58
Silahlı çeteler okula saldırmıştı: Nijerya’da kaçırılan 280 çocuk kurtarıldı

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Nijerya'nın Kaduna eyaletine bağlı Kuriga kasabasında silahlı saldırganlar tarafından kaçırılan 280'den fazla öğrenci kurtarıldı.

7 Mart tarihinde motosikletleri ile okulu basan 8 ila 15 yaş arasındaki 280'den fazla öğrenci ve bir öğretmen serbest bırakıldı.

Yerel Yönetim Eğitim Kurumu Okulu, KurigaYerel Yönetim Eğitim Kurumu Okulu, Kuriga

690 BİN DOLAR FİDYE İSTİYORLARDI

Kaduna Eyalet Valisi Uba Sani, öğrencilerin, saldırganların 690 bin dolarlık fidye için biçtiği süreden birkaç gün önce serbest bırakıldığını açıkladı. Öğrenciler için fidye ödenmediğini söyleyen Uba Sani, Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu'ya teşekkür etti ve "Nijerya ordusu da cesaret ve kararlılıkla suç unsurlarının azaltılabileceğini ve toplumlarımızda güvenliğin yeniden tesis edilebileceğini gösterdiği için özel bir övgüyü hak ediyor" şeklinde konuştu.

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Nijerya'da silahlı çete okula saldırdı: Her taraftan kuşatıp 200 öğrenciyi kaçırdılar

7 Mart'ta kaçırılan 187 ortaokul, 125 ilkokul öğrencisi ve bir öğretmenden 25'i kaçmayı başarmış, kaçmayı başaran öğretmen öğrencileri kurtarmaya çalıştığını fakat başaramadığını söylemişti.

BİR ÖĞRENCİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

14 yaşındaki bir kız öğrenci silahlı saldırgan tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Çocukların bulunması için askeri operasyon başlatılmıştı.

Ocak ayında ise saldırganlar bölgede bir okul müdürünü öldürmüş ve karısını kaçırmıştı. Birleşmiş Milletler Nijerya Ofisi, şiddet olaylarından kaçarak bir kampa sığınan en az 200 kişinin Borno eyaletinin Gamboru Ngala kasabasında Kamerun sınırı yakınlarında yakacak odun toplarken, pusuya düşürülüp kaçırıldığını duyurmuştu.

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