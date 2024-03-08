Nijerya’da silahlı çete okula saldırdı: Her taraftan kuşatıp 200 öğrenciyi kaçırdılar

Nijerya'da onlarca öğrenci silahlı kişiler tarafından okuldan kaçırıldı. Nijerya'nın kuzeybatısındaki bulunan Kaduna eyaletinde, Kuriga kasabasındaki bir devlet okuluna baskın düzenleyen silahlı saldırganlar, çok sayıda öğrenciyi okuldan alıp götürdü.

Yerel Yönetim Eğitim Kurumu Okulu, Kuriga

Kaduna eyaleti polisi perşembe günü Kuriga kasabasındaki Yerel Yönetim Eğitim Kurumu Okulu'nda meydana gelen kaçırma hadisesi hakkında henüz açıklama yapmadı.

200 ÖĞRENCİ KAÇIRILDI

Okuldan kaçırılan öğrencilerin sayısının net olmadığı bildirilirken bölgedeki gençlik lideri Joshua Madami, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırganların sabah toplantısından kısa bir süre sonra sabah 8 civarında okula baskın düzenleyerek öğrencileri rehin aldığını söyledi. Madami, "Her açıdan kuşatıldılar ve neredeyse 200 öğrenciyle birlikte ayrıldılar" ifadelerini kullandı.