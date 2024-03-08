SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Nijerya’da silahlı çete okula saldırdı: Her taraftan kuşatıp 200 öğrenciyi kaçırdılar

Nijerya’nın Kaduna eyaletindeki Kuriga kasabasında silahlı saldırganlar devlet okulunu bastı ve onlarca öğrenciyi kaçırdı. Bölge polisi kaçırılan çocukların sayısı hakkında henüz bir açıklama yapmazken bölgedeki gençlik lideri Joshua Madami, saldırganların okulu her taraftan kuşattığını ve neredeyse 200 öğrenciyi kaçırdığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 12:07 Güncelleme 08 Mart 2024, 12:08
Nijerya’da silahlı çete okula saldırdı: Her taraftan kuşatıp 200 öğrenciyi kaçırdılar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Nijerya'da onlarca öğrenci silahlı kişiler tarafından okuldan kaçırıldı. Nijerya'nın kuzeybatısındaki bulunan Kaduna eyaletinde, Kuriga kasabasındaki bir devlet okuluna baskın düzenleyen silahlı saldırganlar, çok sayıda öğrenciyi okuldan alıp götürdü.

Yerel Yönetim Eğitim Kurumu Okulu, KurigaYerel Yönetim Eğitim Kurumu Okulu, Kuriga

Kaduna eyaleti polisi perşembe günü Kuriga kasabasındaki Yerel Yönetim Eğitim Kurumu Okulu'nda meydana gelen kaçırma hadisesi hakkında henüz açıklama yapmadı.

200 ÖĞRENCİ KAÇIRILDI

Okuldan kaçırılan öğrencilerin sayısının net olmadığı bildirilirken bölgedeki gençlik lideri Joshua Madami, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırganların sabah toplantısından kısa bir süre sonra sabah 8 civarında okula baskın düzenleyerek öğrencileri rehin aldığını söyledi. Madami, "Her açıdan kuşatıldılar ve neredeyse 200 öğrenciyle birlikte ayrıldılar" ifadelerini kullandı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de ’Köksal’an ’DEM’ krizinde intikam izi! Kılıçdaroğlu 1 Nisan öncesi somut adım attı... Ekrem İmamoğlu savaş açtı
Başkan Erdoğan ile görüşecek! Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkye’ye geliyor
Tarım Kredi Grubu
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kuyruklu yalanı belgelerle çöktü! Sıfırdan yaptık dediği metroların temelini 2017’de AK Parti attı
Seçil Erzan dördüncü kez hakim karşısında! Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera nasıl dolandırıldıklarını anlatacaklar
Son dakika: Karadeniz’e hızlı tren müjdesi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı
İnsani Yardım Vakfı
Katil Netanyahu kanlı Refah planı için gün sayıyor: Ramazan’da soykırım yapacağını dünyanın gözü önünde ilan etti! Ateşkes vaatleri boşa düşen Biden resmen Gazze ile dalga geçti
CHP’de Burcu Köksal krizi! DEM’e kapı kapalı dedi Ekrem İmamoğlu kudurdu! İşte Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Burcu Köksal arasındaki gece yarısı telefon trafiği
Okan Buruk’tan flaş stoper kararı! İşte Galatasaray’ın Rizespor maçı 11’i
Sapık FETÖ’cü imam 17 yaşındaki kızı istismar etti! Üstüne fotoğraflarla şantaja kalkıştı
CHP-DEM hattındaki kirli ittifakta yeni perde: İstanbul’dan sonra Ankara’da da Kandil Uzlaşısı!
Türkiye’nin konuştuğu kazada yeni gelişme! Canavar anne Eylem Tok ve oğlu hakkında tutuklama kararı! ABD’ye kaçtıkları tespit edildi
CHP direkt teröristbaşlarıyla uzlaştı! PKK’dan sonra THKP-C elebaşı Mihraç Ural dilenciliğe soyundu: CHP-DEM ortaklığı desteklenmeli
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul dahil birçok ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? | 8 Mart 2024 hava durumu
SON DAKİKA