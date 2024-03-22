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Ramazan’ın ikinci cumasında Kudüs’te siyonist abluka! Filistinli Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya giremiyor

Terör devleti İsrail, ramazan ayının ikinci cumasında da işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinli Müslümanların Mescid-i Aksa’ya girip ibadet etmesini engelliyor. İşgalci İsrail güçleri Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kurdu.

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Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 13:28 Güncelleme 22 Mart 2024, 13:28
Ramazan’ın ikinci cumasında Kudüs’te siyonist abluka! Filistinli Müslümanlar Mescid-i Aksa’ya giremiyor

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Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırıma ve Batı Şeria'da saldırılara devam ederken işgal altındaki Doğu Kudüs'te ise her cuma günü Mescid-i Aksa'yı abluka altına alarak Filistinli Müslümanların ibadet etmesini engelliyor.

MESCİD-İ AKSA'DA SİYONİST ABLUKA

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamalar ramazan ayının ikinci cumasında da sürdürüyor.

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya az sayıda kişinin girmesine izin verdi.

İsrail güçlerinin Kudüs sokaklarında yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

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