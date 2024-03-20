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Kanada soykırım ordusuna desteği bırakıyor! Terör devleti İsrail’e silah satışı duracak

Kanada, terör devleti İsrail’e silah ihracatını durduruyor. Meclis’te yapılan ve bağlayıcı olmayan oylamanın ardından Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, soykırımcı İsrail’e silah ihracatını durduracaklarını duyurdu ve bunun sembolik bir adım olmayacağına dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 12:36 Güncelleme 20 Mart 2024, 12:36
Kanada soykırım ordusuna desteği bırakıyor! Terör devleti İsrail’e silah satışı duracak

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Kanada, Avam Kamarası'nda yapılan bağlayıcı olmayan oylamanın ardından terör devleti İsrail'e silah satışını durduracak.

DIŞİŞLERİ BAKANI DUYURDU

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, İsrail'e silah ihracatını durduracaklarını duyururken bunun sembolik olmayacağına dikkat çekti ve "Gerçek bir şey olacak" dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie JolyKanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'E SİLAH YOK

Terör devleti İsrail'e silah satışını durdurma kararı, Yeni Demokrat Patri'nin iktidardaki Liberalleri gelecekte İsrail'e silah ihracatını durdurmaya çağıran meclis önergesinin ardından geldi. Başbakan Justin Trudeau'nun azınlık hükümetini destekleyen Yeni Demokratlar, Gazze'deki sivilleri korumak için harekete geçmediğinden şikayet ediyordu.

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BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ İÇİN ÇAĞRI

Liberallerin, Bloc Québécois'in ve Yeşiller Partisi'nin desteğiyle 204-117'de kabul edilen önerge, Kanada'yı "Filistin devletinin kurulması yönünde" çalışmaya da çağırmıştı.

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