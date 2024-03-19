İsrail’in gözü Kalkınma Yolu Projesi’nde! Terör örgütü PKK hamlesi korkuttu: Erdoğan, Biden’ın projesini bypass edecek

Irak'ta Kalkınma Yolu Projesi'nin deniz-kara bağlantısını sağlayacak Batık Tünel'in inşası hızla devam ediyor. Bağdat yönetimi, Mayıs 2023'te duyurduğu ülkenin en güneyindeki Batık Tünel'in yapımının yaklaşık yüzde 60'ını tamamladı. Kalkınma Yolu Projesi kapsamında bu tünel deniz ile kara bağlantısını sağlayacak. 19/02/2024

Gazze'de aylardır soykırıma devam eden ve Gazze'yi Filistinsizleştirerek tamamen ilhak etmeye çalışan terör devleti İsrail 'in ekonomi gazetesi Globes, gözünü Türkiye ve Irak 'ın Türkiye'yi Basra Körfezi 'ndeki Faw Limanı'na bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi'ne göz dikti.

İsrail gazetesi Globes, Yeni İpek Yolu olarak tanımlanan projesi için "İki ülke projeyi ilerletmek için ABD'nin İsrail ve Suudi Arabistan üzerinden planladığı kıta koridorundaki gecikmelerden yararlanıyor" ifadelerini kullandı.

KALKINMA YOLU PROJESİ İSRAİL'İ KORKUTTU

Irak Milli Güvenlik Kurulu'nun geçtiğimiz perşembe günü terör örgütü PKK'nın ülkede yasadışı ilan edilmesine karar verilmişti. Daha önce Irak'ın böyle bir tutumunun olmadığına dikkat çeken İsrail gazetesi Globes, Bağdat'ın kararının Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yeni bir geniş çaplı operasyon başlatmasına yol açacağın öne sürdü.

Irak Milli Güvenlik Kurulu'nun terör örgütü PKK'ya dair duyurusunun Türk heyetinin Irak'ın başkenti Bağdat'a düzenlediği ziyaretin hemen ardından geldiğine dikkat çeken İsrail gazetesi, Irak'ın kuzeyindeki yerel yönetimin Kalkınma Yolu Projesi'ni desteklemesinin şaşırtıcı olduğunu belirtti.

Türkiye ile Basra Körfezi arasında 1200 kilometre uzunluğundaki kara koridoru için "Kızıldeniz rotasının yerine yenisi" ifadesini kullanan Globes, 100 bin yeni istihdam imkanı sağlayacağını ve Ankara ile Bağdat'ın her yıl 4 milyar dolar vergi kazanacağını belirtti.

"BIDEN'IN PROJESİNİ BYPSS EDECEK"

"Türkler ve Iraklılar güzergah boyunca lojistik merkezler, sanayi bölgeleri kurmay; petrol ve doğal gaz boru hatları kurmayı da planlıyor" ifadelerini kullanan Globes, haberde şu ifadelere yer verdi:

Ankara artık çifte fırsatın farkına varıyor: İlk olarak, Irak'la kara koridoru planı ABD lideri Joe Biden'ın bu planı içermeyen kara koridoru projesini bypass etmesini sağlayacak. Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan için bu mükemmel bir zamanlama. Çünkü İsrail ve Suudi Arabistan arasında beklenen normalleşme ufukta görünmüyor, yanı sıra ABD lideri Biden ülkesindeki başkanlık seçimlerine odaklanmış halde. Bunlar Erdoğan'a Orta Doğu'daki ilk kara koridorunu kurmak için fırsat sunuyor.

"TÜRKİYE PKK'YI YOK EDECEK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'nin terör devleti İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçları dolayısıyla İsrail'e karşı duruşuna ve Hamas'a yönelik desteğine dikkat çeken Globes, Ankara'nın Orta Doğu'daki karışıklıktan yararlanarak terör örgütü PKK'yı yok etmeye çalışacağını belirtti.

ÖNCE ZİYARET SONRA OPERASYON

"Irak'taki manevra Erdoğan'ın ziyaretini bekleyebilir" diyen İsrail gazetesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıldan daha uzun bir zaman sonra önümüzdeki ay Bağdat'ı ziyaret etmesinin beklendiğini belirtti.

"TÜRK ASKERİ 40 KİLOMETRE DERİNE YERLEŞEBİLİR"

Irak'ın kuzeyine yönelik olası bir terör operasyonunun Başkan Erdoğan'ın Bağdat ziyaretinin ardından gelebileceğine dikkat çeken operasyonun geniş çaplı olacağını, Türk askerinin sınırın 40 kilometre derinine yerleşebileceğini iddia etti.