Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’dan Karabağ sözü: Savaş çıkmaması için Azerbaycan’a toprak vereceğiz

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, barış çabalarının bir parçası olarak dört sınır köyünü Azerbaycan'a devredeceklerini duyurdu. Sovyet döneminden kalma sınırlarına dönülmesi gerektiğini söyleyen Paşinyan, aksi halde Güney Kafkasya'da yeni bir çatışma çıkacağını iddia etti.

SINIRLAR YENİDEN ÇİZİLECEK

Nikol Paşinyan, salı günü sınıra yaptığı ziyarette hükümetin Azerbaycan'ın uluslararası alanda tanınan topraklarına giren ancak Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Ermenistan tarafından kontrol edilen geri dönen alanlar da dahil olmak üzere tüm sınırı çizmeye ve sınırlandırmaya karar verdiğini söyledi ve kalıcı barış anlaşması için söz verdi.

"SAVAŞIN BAŞLAMASINA İZİN VERMEMELİYİZ"

"Politikamız, savaşı önlemektir; savaşın başlamasına izin vermemeliyiz" diyen Paşinyan, Ermenistan'ın köyleri teslim etmemesi halinde "hafta sonuna kadar" bir saldırıyla karşı karşıya kalabileceklerini iddia etti.

Azerbaycan, sınır müzakerelerinde Ermenistan'ın 1990-1992 yıllarından bu yana işgal altında tuttuğu Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerini koşulsuz olarak geri vermesini talep ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan iki ülke arasındaki sınır belirleme çalışmalarında fiili safhaya geçileceğini vurgularken işgal altındaki toprakların iadesinin Azerbaycan ile otuz yıllık çatışmayı sona erdirecek barış anlaşması için gerekli bir koşul olduğunu söyledi.