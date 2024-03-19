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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Güney Kafkasya mesajı!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Güney Kafkasya resmi ziyareti kapsamında Azerbaycan ve Gürcistan'ın ardından Ermenistan’a düzenlediği ziyarette Güney Kafkasya'nın NATO'nun istikrarı için önemine dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 15:59 Güncelleme 19 Mart 2024, 15:59
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Güney Kafkasya mesajı!

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Güney Kafkasya resmi ziyareti kapsamında Ermenistan'a giden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Güney Kafkasya resmi ziyareti kapsamında Ermenistan'ı ziyaret etti ve Güney Kafkasya'nın NATO'nun istikrarı için önemine dikkat çekti.

STOLTENBERG'DEN KAFKASYA MESAJI

Azerbaycan ve Gürcistan'ın ardından Ermenistan'ın başkenti Yerivan'ı ziyaret eden Stoltenberg, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Paşinyan ile ortak basın toplantısına katılan Stoltenberg, şu şekilde konuştu:

Bugünkü toplantımızda Güney Kafkasya'da istikrarın önemini ele aldık. Bu, daha tehlikeli bir dünyayla karşı karşıya olduğumuz şu günlerde Avrupa-Atlantik güvenliği açısından önem arz etmektedir. Ermenistan ve Azerbaycan, yıllar süren çatışmaların ardından şimdi kalıcı bir barışa ulaşma fırsatına sahip.

"UKRAYNA SAVAŞI'NI HAFİFE ALAMAYACAĞIMIZI GÖSTERDİ"

Bu nedenle her iki ülkeyi de ilişkilerin normalleşmesinin ve halklarınız için kalıcı bir barışın önünü açacak bir anlaşmaya varmaya çağırıyorum. NATO Ermenistan'ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve barışçıl arzularınızı desteklemektedir. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı ise barışı hafife alamayacağımızı bize hatırlatıyor.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'da başarılı olması halinde 'bununla yetinmeyeceğini' vurgulayan Stoltenberg "Ve diğer otoriter aktörler cesaretlenecek" dedi.

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