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CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Refah'a saldırı başlattı! Filistin Dışişleri Bakanlığı açıkladı

Son dakika haberleri… Filistin Dışişleri Bakanlığı, terör devleti İsrail Gazze'nin güneyinde yerinden edilmiş on binlerce Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı düzenlediğini duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 09:03 Güncelleme 19 Mart 2024, 13:09
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Refah’a saldırı başlattı! Filistin Dışişleri Bakanlığı açıkladı

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Terör devleti İsrail, ramazan ayında Gazze'nin güneyinde, yerinden edilmiş on binlerce Filistinli sivilin sığındığı Refah'a yönelik kara saldırısı hazırlığına devam ediyor. Dünyadan gelen yoğun baskıya rağmen Refah planını uygulayacağını açıkça gösteren soykırımcı İsrail, Gazze'nin diğer bölgelerine ise havadan ve karadan saldırı düzenlemeye devam ediyor.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

12:51 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'in dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, "İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi." denildi.

İsrail'in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.

12.45 İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, eğer İsrail Hamas'ı tamamen yenilgiye uğratmak istiyorsa Refah'a kara saldırısının devam etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Reshet Bet radyosuna konuşan Dichter, "Bunu yapmanın başka yolu yok" dedi ve önerilen diğer planların yalnızca bir "Hollywood" senaryosu olduğunu söyledi.

11.45 İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria kenti Nablus'un güneyinde Burin ve Madama köylerinde bir Filistinlinin evine ve çok sayıda araca saldırdığı bildirildi.

18 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

21.25 AB, Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulama kararı aldı.

17.57 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "insan yapımı bir felaket" diye tanımladığı Gazze'deki duruma ilişkin, halkın yarısının açlıkla karşı karşıya kaldığını, bunun şimdiye kadar dünyadaki en yüksek sayı olduğunu belirtti.

Guterres, BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu hakkında gazetecilere açıklama yaptı.

Gazze'deki gıda güvensizliğine ilişkin son raporun sivillere yönelik sahadaki koşullar hakkında dehşet verici bilgiler içerdiğine dikkati çeken Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin yarısından fazlasının gıda kaynaklarını tamamen tükettiğini ve felaket boyutunda bir açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Guterres, "Gazze'deki Filistinliler korkunç düzeyde açlık ve acı çekiyor. IPC'ye göre, bu şimdiye kadar herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısıdır. Bu tamamen insan yapımı bir felaket ve rapor bunun durdurulabileceğini açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu raporun, Gazze'de acil insani ateşkes ihtiyacına işaret ettiğini kaydeden Genel Sekreter, İsrailli yetkililere, "Gazze genelinde insani yardımlara tam ve sınırsız erişim sağlamaları ve uluslararası topluma da BM'nin insani çabalarına tam destek vermeleri" çağrısında bulundu.

Guterres, "Düşünülmeyecek, kabul edilemez ve haklı gösterilemeyecek olanın önüne geçmek için hemen harekete geçmeliyiz." dedi.

BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'inin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

Bir diğer BM kuruluşu Dünya Gıda Programının (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain de "Gazze'de insanlar şu anda açlıktan ölüyor. Bu insan yapımı açlık ve yetersiz beslenme krizinin Gazze'yi etkileme hızı dehşet verici. Kıtlığı önlemek için çok küçük bir pencere kaldı ve bunu yapabilmek için kuzeye acil ve tam erişime ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

16.00 El Cezire, pazartesi günü El Şifa Hastanesi'nde soykırımcı İsrail güçleri tarafından saldırıya uğrayan ve tutuklanan gazeteci İsmail Alghoul'un derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

El Şifa'da siyonist baskın

Katar merkezli ağ, yaptığı açıklamada, "[Alghoul'un] hedef alınması, işgal ordusunun, gazetecileri Gazze'deki sivillere karşı işlenen suçları haber yapmaktan alıkoymak için gözdağı verme girişimidir. İsmail Alghoul'un maruz kaldığı şey, işgal yetkililerinin El Cezire'yi sistematik olarak hedef almasının bir parçası." ifadelerine yer verdi.

15.20 Soykırımcı İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki basın ekiplerinin yayın araçlarını imha etti.

Hastane, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşı boyunca gazetecilerin haber yapması için bir üs haline gelmişti. Görgü tanıkları, sağlık kompleksinin avlusunun buldozerlerle yerle bir edildiğini ve İsrail ordusunun binalara ateş açtığını, içindekileri pencerelere yaklaşmamaları konusunda uyardığını söyledi.

14.25 Filistinliler aylar sonra Gazze'ye girebilen yardımlara ulaşabilmek için Birleşmiş Milletler Filistin ajansı UNRWA'nın önünde toplandı.

14.05 Soykırımcı İsrail ordusu, Hamas direnişçileri ile çatıştığını iddia ettiği Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında bir askerinin öldüğünü duyurdu.

20 yaşındaki Başçavuş Matan Vinogradov adlı askerin ölümü, Gazze savaşında öldürülen İsrail askerlerinin toplam sayısını 250'ye çıkardı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail keskin nişancılarının tesisten kaçan herkese ateş açtığını iddia ederek, El Şifa Hastanesi'ne yapılan baskının oraya sığınan binlerce Filistinli sivilin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

İsrail ordusu, El Şifa yakınındaki veya Gazze Şehri'nin daha geniş Remal mahallesindeki tüm sivillerin güneye kaçması yönünde çağrıda bulundu.

11.50 Filistinli Esirler Derneği, işgal altındaki Batı Şeria'da pazar gecesi ve pazartesi sabahı düzenlenen baskınlarda en az 35 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Tutuklananlar arasında Kasım ayında İsrail ile Hamas arasındaki takas anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli eski mahkum Rawda Abu Ajmiyeh de var.

Ebu Ajmiyeh, Beytüllahim'in güneyindeki Dheisheh mülteci kampındaki evinde iki adamla birlikte gözaltına alındı.

Filistinli Esirler Derneği, Kasım ayında serbest bırakılan 240 Filistinliden en az 13'ünün yeniden tutuklandığını, 11'inin ise İsrail gözaltında kaldığını söyledi.

11.30 Reuters haber ajansına göre Mossad şefi başkanlığındaki bir İsrail heyeti Hamas'la en az iki hafta sürebilecek görüşmeler için Katar'ı ziyaret edecek.

Yetkiliye göre, İsrail'in Gazze'de hâlâ hayatta olduğuna inanılan 100 İsrailli esirden 40'ının serbest bırakılması karşılığında altı haftalık ateşkes teklif etmesi bekleniyor.

İsrailli yetkili, Hamas temsilcilerinin savaş sırasında grubun Gazze'deki üyeleriyle koordinasyon sağlamada karşılaştığı zorluklar nedeniyle gecikmelerin beklendiğini söyledi.

30 BİN KİŞİ ŞİFA'DA MAHSUR

08.22 Gazze Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in saldırıları sırasında yerinden edilmiş siviller, yaralı hastalar ve sağlık personelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30.000 kişinin El Şifa Hastanesi'nde mahsur kaldığını bildirdi ve "hareket etmeye çalışan herkesin keskin nişancı mermileri ve quadcopter tarafından hedef alındığını" belirtti.

Bakanlık, Şifa'ya yönelik devam eden saldırının İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği dördüncü saldırı olduğunu da sözlerine ekledi.

08.06 Soykırım ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı yerel saatle sabah 02.00'de (GMT 00:00) başlayan baskının "çok sayıda şehit ve yaralıyla" sonuçlandığını söyledi. Hastanenin avlusunda İsrail araçlarının bulunduğu ve İsrail güçlerinin el Şifa'nın özel ameliyathane binasına füze fırlattığı bildirildi.

17 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

15.40 İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyine aylar sonra ilk insani yardım konvoyu girdi. Getirilen yardımlar Cibaliye'nin doğusundaki UNRWA deposuna indirildi. Filistinliler dağıtılan 5 kg'lık un yardımını alabilmek için UNRWA binası önünde toplandı.

13.55 Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'nin merkezinde 18 Filistinli savaşçının öldürüldüğünü iddia etti.

13.40 Filistin İslami Cihad hareketinin askeri kanadı Kudüs Tugayları, Gazze şehrinin doğusunda istihbarat görevleri yürüten bir İsrail insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

11.14 Gazze Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda 31 bin 645 sivilin hayatını kaybettiğini, 73 bin 676 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

05:21 Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivil ev ve binaları hedef alan saldırılarında en az 80 Filistinli öldürüldü, birçoğu da yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentindeki el-Cela Caddesi'nde bir evi bombaladı, birçok kişi enkaz altında kaldı.

İsrail güçleri, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etmiş, onlarca kişi ölmüş ve enkaz altında kalmıştı.

Sivil savunma ekiplerinin, binanın enkazından 5 Filistinlinin cenazesini çıkardığı ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef alan İsrail'in saldırısında en az 5 Filistinli yaşamını yitirmiş, birçoğu da yaralanmıştı. Kentin Nasr Mahallesi'nde de İsrail'in bir evi bombalaması sonucu birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alarak en az 36 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

16 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

14:16 İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 63 artarak 31 bin 553'e çıktı.

12:30 Eski İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Ami Ayalon, bir Filistinli olması halinde özgürlüğüne kavuşmak için İsrail'e karşı savaşacağını belirterek, İsrail'in Ulusal Güvenlik ve Maliye Bakanlarını da "terörist" olarak niteledi.

15 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

16.30 Katil Başbakan Benjamin Netanyahu, kanlı Refah planına onay verdi.

15.00 Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin merkezinde beş İsrail Merkava tankını hedef aldıklarını bildirdi.

14.40 Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son rakamlarına göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında savaşın başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 31 bin 490'a yükseldi.

Bakanlık, 73.439 kişinin daha yaralandığını söyledi.

Bakanlık, son 24 saatte 149 kişinin öldüğünü, 300 kişinin de yaralandığını belirtti.

11.10 İsrail ordusu Gazze'nin merkezinde 10 savaşçıyı öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusunun son savaş güncellemesine göre, İsrail askerleri Gazze'nin merkezinde Filistinli savaşçılarla çatıştı; geçtiğimiz gün yakın mesafe çatışmalara girdi ve bölgede en az 10 savaşçıyı öldürdü.

02:12 İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE İNSANİ YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.

Saldırıda 20 kişinin öldüğü, en az 155 kişinin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaşananların, İsrail'in yeni ve korkunç bir katliam yapma yönündeki önceden planlanmış niyetini gösterdiği vurgulandı.

Soykırımcı yine yardım bekleyenleri vurdu

Açıklamada, Kuveyt Kavşağı'nda zorlu saha durumuna rağmen ölü ve yaralıların tahliye sürecinin devam ettiği belirtilerek, hastanelere ulaşan yaralıların sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre de İsrail'in, Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu onlarca kişi öldü ve yaralandı.

16.40

14 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

SİYONAZİ RAMAZAN'I KANA BULADI
12.50: İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyen sivillere saldırdı. 6 kişi öldü, 83 kişi yaralandı.

06:01 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Gazze'de bugün söz konusu olan şeyin halkın hayatta kalıp kalmaması" olduğunu kaydederek, "Harekete geçmemiz lazım." dedi.

02:21 Hamas, İsrail'in "kötü niyetli planlarına" olumlu yanıt vermeyi kararlı bir şekilde reddeden Gazze'deki aşiretleri takdir etti.

01:43 Uluslararası toplumun Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail'e yaptığı çağrılara bir yenisi eklendi. Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Birleşmiş Milletler'den (BM) bakan ve yetkililer, Gazze'ye daha fazla insani yardım için oluşturulan deniz koridoru projesini görüştü.

00:49 İtalyan mahkemesinin, terör şüphelisi olarak tutuklu yargılanan ve İsrail'in iadesini istediği Filistinli Anan Kamal Afif Yaeesh'i sınır dışı etmeyi reddettiği bildirildi.

00:02 Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, İsrail ordusuna katıldıkları tespit edilen Güney Afrika vatandaşlarının, ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınacağını söyledi.

00:00 Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "iktidarda kalabilmek için Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı uzattığını" belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Dışişleri Bakanı Maliki, Güney Afrika'nın Filistin Büyükelçisi Shaun Byneveldt ile bakanlığın Ramallah kentindeki merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede Maliki, "Netanyahu ateşkesle ilgilenmiyor. Tam tersine iktidarda kalabilmek için savaşı mümkün olduğu kadar uzatmak istiyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in açlığı bir savaş silahı olarak kullandığına, yaklaşık 600 bin Filistinlinin açlığın eşiğinde olduğuna işaret eden Maliki, uluslararası toplumun Netanyahu üzerinde baskı kurmak için yeterince çaba göstermemesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Uluslararası toplumun Filistin meselesine yönelik sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Maliki, Filistin'in ateşkes uygulaması konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ABD'ye baskı yapmaya devam edeceğini söyledi.

Ayrıca Maliki, "Batı Şeria'daki Filistin kamplarına günlük baskınlar yapılması, altyapının tahrip edilmesi, Filistinlilerin öldürülmesi, bu kamplarda yaşayanların topraklarını terk etmeye zorlamak için devam eden kısıtlama ve provokasyon tehlikelerine" dikkat çekti.

Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasıyla ilgili olarak Bakan Maliki, Filistin yönetimi ve halkının Güney Afrika'nın tarihi tutumuna ilişkin takdirlerini belirtti.

13 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR

17.55 Soykırımcı İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Kantara ve Alma el-Şaab'ta Hizbullah'a ait bir "askeri yapıya" iki saldırı daha yapıldığını iddia etti.

17.10 Netanyahu Hollandalı mevkidaşı Refah'a askeri operasyonun gerekli olduğunu söyledi
İsrail medyası, İsrail başbakanının Kudüs'teki bir toplantı sırasında Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte'ye, savaş hedeflerine ulaşmak için Refah'ta bir askeri operasyonun gerekli olduğunu söylediğini ve bunun devam edeceğini yinelediğini bildiriyor.

Son haftalarda bazı ülkeler İsrail'e, bir zamanlar "güvenli bölge" ilan edilen kalabalık güney şehrine kara saldırısı planlarından vazgeçmesini söyledi.

Benjamin Netanyahu ayrıca İsrail'in BM Filistin Mülteci Örgütü UNRWA'nın yerini alacağını söyledi ve ülkesinin fonları askıya alma kararından dolayı Rutte'ye teşekkür etti.

İsrail başbakanı ayrıca Hamas için bir kazanç olacağını söylediği Filistin devletine karşı olduğunu bir kez daha ifade etti.

16.45 UNRWA, Refah deposunun vurulduğunu doğruladı

Katil İsrail Refah'ta yardım dağıtım merkezini vurdu!

BM Filistinli mültecilere yönelik kuruluş, Gazze'nin güneyindeki yardım depolarından birinin vurulduğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'na göre "deponun bombalanması" sonucu en az beş kişi hayatını kaybetti.

13.50 İsrail polisine göre, Kudüs'teki bir kontrol noktasına bıçaklı saldırı düzenlemekle suçlanan 15 yaşındaki genç, İsrail güçleri tarafından vurulduktan sonra hayatını kaybetti.

Şüpheli saldırganın, bir askeri yetkili tarafından ateş açılmadan önce kontrol noktasında bir askeri polis askerini ve bir güvenlik görevlisini bıçakladığı iddia edildi.

13.23 Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son rakamlarına göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında savaşın başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 31 bin 272'ye yükseldi. Bakanlık, 73.024 kişinin ise soykırımcı İsrail'in saldırılarında yaralandığını söyledi.

08.00 Wafa haber ajansı, soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıların ardından düzinelerce kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Deir el-Balah'ın merkezinde salı akşamı düzenlenen saldırıda ölü sayısı 10'a yükselirken Gazze Şehri'nin Daraj mahallesinde düzenlenen saldırıda iki kişi öldü, dört çocuk yaralandı.

Vefa, Selahaddin Caddesi'ndeki bir evin bombalanması sonucu "çok sayıda kişinin şehit olduğunu", Sahabe Caddesi'ndeki bir eve düzenlenen üçüncü saldırıda ise çok sayıda kişinin yaralandığını ve kaybolduğunu söyledi.

12 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

21.43 Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail'in 5 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde, ateşkes sağlanması için "yoğun bir şekilde çaba gösterdiklerini" belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sisi ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas telefonda görüştü.

Ramazan ayı münasebetiyle başta Gazze Şeridi'ndekiler olmak üzere Filistin halkına iyi dilek temennisinde bulunan Sisi, Gazze'nin son derece kötüleşen insani durumla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Sisi, Mısır hükümeti ve halkının Filistin halkına yönelik desteğine dikkati çekerek, "Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Filistinlilerin meşru haklarını bağımsız bir devlette elde etmesini destekleme yönündeki yoğun çabalarını" dile getirdi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Mısır'ın Filistin halkını destekleme yönündeki çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

21.41 UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı, dünyada 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayısının toplamından daha fazla." açıklamasında bulundu.

İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, Deyr Belah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. İsrail ordusunun Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu yaralananlar, Deyr Belah kentindeki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.


16.26 Katar, yakın zamanda açıklanan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden başlayarak Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştıracak deniz koridoruna ülkesinin katkı sağlayacağını belirterek, bunun kara koridorlarına alternatif olmadığını vurguladı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, "Katar'ın Gazze'ye insani yardımların deniz koridoru yoluyla girişine katkıda bulunan ülkeler arasında yer alacağını" söyledi.

Sözcü Ensari, "Gazze'ye yardımlar için katkı vereceğimiz deniz koridoru, krizin ilk gününden bu yana herhangi bir kısıtlama olmadan açılması gerekliliğini dile getirdiğimiz kara koridorlarının bir alternatifi değil." ifadesini kullandı.

"Halihazırda durum çok karmaşık olsa da Gazze'de ateşkes için müzakere çalışmaları sürüyor." ifadelerini kullanan Ensari, "Katar'ın tüm taraflarla iletişiminin devam ettiğini" aktardı.

15.35 El Kassam Tugayları, Han Yunus'ta Hamad Kasabası'ndaki "K" ve "J" kule bloklarında iki siyonist piyade kuvvetinde iki anti-personel cihazını patlatarak soykırım askerlerini öldürdü ve yaraladı.

12.53 Uluslararası iki yardım kuruluşunun gıda malzemesini taşıyan gemi, ilk kez Kıbrıs Adası üzerinden Gazze'ye doğru yola çıkıyor.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Open Arms'ın X hesabında yapılan açıklamada, geminin, Open Arms ile ABD merkezli World Central Kitchen kuruluşunun 200 tonluk gıda yardımını taşıdığı belirtildi.

Gazze'ye gönderilecek gemi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Larnaka limanından hareket etmeye hazırlanırken, Open Arms'ın hesabında "Böylelikle nüfusun karşı karşıya olduğu insani acil durumu hafifletmeyi başaracak birçok misyondan ilki olacağını umduğumuz son derece karmaşık bir görevle Gazze Şeridi'ne insani deniz koridoru açılıyor." ifadesi kullanıldı.

Rum gazeteleri de yardım malzemesinin, öncesinde İsrailli yetkililer tarafından da denetlendiğini, geminin, Gazze açığına 2 gün sonra ulaşmasının beklendiğini yazdı.

08.30 Irak'taki İslami Direniş, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere verdiği desteği sürdürmek amacıyla İsrail rejiminin ana havalimanını vurdu.

Irak'taki İslami Direniş, İHA saldırısını üstlendi ve "Irak'taki İslami Direniş savaşçıları, bu akşam, 11-3-2024 Pazartesi günü, gaspçı varlığın derinliklerindeki Ben Gurion Havaalanını insansız hava aracıyla hedef aldı" ifadelerine yer verildi.

Irak'taki İslami Direniş, 7 Ekim'den bu yana soykırımcı İsrail'e karşı Gazze'ye destek için saldırı düzenliyor. Mart ayının başında da grup Hayfa limanını hedef aldıklarını duyurmuştu.

Irak İslami Direnişi'nden yapılan açıklamada ayrıca, "düşman kalelerini vurmaya devam edecekleri" belirtildi.

Bu ayın başlarında koalisyon, Filistin yanlısı bir operasyonla işgal altındaki toprakların kuzey kesimindeki Hayfa Havaalanını hedef aldığını duyurdu.

Grup ayrıca ABD'nin İsrail savaşına verdiği kayıtsız şartsız siyasi, askeri ve istihbarat desteğini protesto etmek amacıyla Irak'ta ve komşu Suriye'de Amerikan işgal güçlerinin bulunduğu üslere karşı çok sayıda saldırı düzenledi.

06:56 Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait Pinocchio gemisini deniz füzeleriyle hedef aldıklarını açıkladı.

05:12 İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın doğusunda Suriye sınırı yakınındaki Baalbek kentine yönelik 2'nci defa hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

05:52 İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tulkerim kentinde ateş açarak ağır yaraladığı Filistinli genç Tevfik Abid Fevvaz Hüseyin'in (25) öldüğü bildirildi.

04:18 Fas'ın, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne, ilk kez havadan yardım ulaştırdığı açıklandı.

03:53 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, insani yardımların engelsiz bir şekilde Gazze'ye ulaştırılması için kara, deniz ve hava yoluyla acil ve doğrudan insani koridorların açılması gerektiğini vurguladı.

01:23 ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaşımında diğer seçenekler yeterli olmadığı için deniz yoluyla yardım ulaştırma seçeneğini araştırmaya başladıklarını açıkladı.

00:24 İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde, İsrail'de saldırı hazırlığı içinde olduğu iddia edilen bir Filistinliyi "tasfiye ettiği" belirtildi.

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