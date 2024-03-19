CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Refah’a saldırı başlattı! Filistin Dışişleri Bakanlığı açıkladı

Gazze'deki gıda güvensizliğine ilişkin son raporun sivillere yönelik sahadaki koşullar hakkında dehşet verici bilgiler içerdiğine dikkati çeken Guterres, Gazze'deki Filistinlilerin yarısından fazlasının gıda kaynaklarını tamamen tükettiğini ve felaket boyutunda bir açlıkla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

21.25 AB, Filistinlilere karşı şiddet eylemlerinde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uygulama kararı aldı. 17.57 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "insan yapımı bir felaket" diye tanımladığı Gazze'deki duruma ilişkin, halkın yarısının açlıkla karşı karşıya kaldığını, bunun şimdiye kadar dünyadaki en yüksek sayı olduğunu belirtti.

11.45 İsrailli yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria kenti Nablus'un güneyinde Burin ve Madama köylerinde bir Filistinlinin evine ve çok sayıda araca saldırdığı bildirildi.

İsrail'in Reshet Bet radyosuna konuşan Dichter, "Bunu yapmanın başka yolu yok" dedi ve önerilen diğer planların yalnızca bir "Hollywood" senaryosu olduğunu söyledi.

12.45 İsrail Tarım Bakanı Avi Dichter, eğer İsrail Hamas'ı tamamen yenilgiye uğratmak istiyorsa Refah'a kara saldırısının devam etmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.

Açıklamada, İsrail'in dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek, "İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi." denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

12:51 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.

Terör devleti İsrail, ramazan ayında Gazze 'nin güneyinde, yerinden edilmiş on binlerce Filistinli sivilin sığındığı Refah 'a yönelik kara saldırısı hazırlığına devam ediyor. Dünyadan gelen yoğun baskıya rağmen Refah planını uygulayacağını açıkça gösteren soykırımcı İsrail, Gazze'nin diğer bölgelerine ise havadan ve karadan saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Guterres, "Gazze'deki Filistinliler korkunç düzeyde açlık ve acı çekiyor. IPC'ye göre, bu şimdiye kadar herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya kalan en yüksek insan sayısıdır. Bu tamamen insan yapımı bir felaket ve rapor bunun durdurulabileceğini açıkça ortaya koyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu raporun, Gazze'de acil insani ateşkes ihtiyacına işaret ettiğini kaydeden Genel Sekreter, İsrailli yetkililere, "Gazze genelinde insani yardımlara tam ve sınırsız erişim sağlamaları ve uluslararası topluma da BM'nin insani çabalarına tam destek vermeleri" çağrısında bulundu.

Guterres, "Düşünülmeyecek, kabul edilemez ve haklı gösterilemeyecek olanın önüne geçmek için hemen harekete geçmeliyiz." dedi.

BM'ye bağlı kuruluşların hazırladığı Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporunda, Gazze'nin kuzeyindeki nüfusun yüzde 70'inin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğu bildirilmişti.

Bir diğer BM kuruluşu Dünya Gıda Programının (WFP) İcra Direktörü Cindy McCain de "Gazze'de insanlar şu anda açlıktan ölüyor. Bu insan yapımı açlık ve yetersiz beslenme krizinin Gazze'yi etkileme hızı dehşet verici. Kıtlığı önlemek için çok küçük bir pencere kaldı ve bunu yapabilmek için kuzeye acil ve tam erişime ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

16.00 El Cezire, pazartesi günü El Şifa Hastanesi'nde soykırımcı İsrail güçleri tarafından saldırıya uğrayan ve tutuklanan gazeteci İsmail Alghoul'un derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Katar merkezli ağ, yaptığı açıklamada, "[Alghoul'un] hedef alınması, işgal ordusunun, gazetecileri Gazze'deki sivillere karşı işlenen suçları haber yapmaktan alıkoymak için gözdağı verme girişimidir. İsmail Alghoul'un maruz kaldığı şey, işgal yetkililerinin El Cezire'yi sistematik olarak hedef almasının bir parçası." ifadelerine yer verdi.

15.20 Soykırımcı İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesi'ndeki basın ekiplerinin yayın araçlarını imha etti.

Hastane, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki savaşı boyunca gazetecilerin haber yapması için bir üs haline gelmişti. Görgü tanıkları, sağlık kompleksinin avlusunun buldozerlerle yerle bir edildiğini ve İsrail ordusunun binalara ateş açtığını, içindekileri pencerelere yaklaşmamaları konusunda uyardığını söyledi.

14.25 Filistinliler aylar sonra Gazze'ye girebilen yardımlara ulaşabilmek için Birleşmiş Milletler Filistin ajansı UNRWA'nın önünde toplandı.

14.05 Soykırımcı İsrail ordusu, Hamas direnişçileri ile çatıştığını iddia ettiği Şifa Hastanesi'ne düzenlediği baskında bir askerinin öldüğünü duyurdu.

20 yaşındaki Başçavuş Matan Vinogradov adlı askerin ölümü, Gazze savaşında öldürülen İsrail askerlerinin toplam sayısını 250'ye çıkardı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail keskin nişancılarının tesisten kaçan herkese ateş açtığını iddia ederek, El Şifa Hastanesi'ne yapılan baskının oraya sığınan binlerce Filistinli sivilin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

İsrail ordusu, El Şifa yakınındaki veya Gazze Şehri'nin daha geniş Remal mahallesindeki tüm sivillerin güneye kaçması yönünde çağrıda bulundu.

11.50 Filistinli Esirler Derneği, işgal altındaki Batı Şeria'da pazar gecesi ve pazartesi sabahı düzenlenen baskınlarda en az 35 Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Tutuklananlar arasında Kasım ayında İsrail ile Hamas arasındaki takas anlaşması kapsamında serbest bırakılan Filistinli eski mahkum Rawda Abu Ajmiyeh de var.

Ebu Ajmiyeh, Beytüllahim'in güneyindeki Dheisheh mülteci kampındaki evinde iki adamla birlikte gözaltına alındı.

Filistinli Esirler Derneği, Kasım ayında serbest bırakılan 240 Filistinliden en az 13'ünün yeniden tutuklandığını, 11'inin ise İsrail gözaltında kaldığını söyledi.

11.30 Reuters haber ajansına göre Mossad şefi başkanlığındaki bir İsrail heyeti Hamas'la en az iki hafta sürebilecek görüşmeler için Katar'ı ziyaret edecek.

Yetkiliye göre, İsrail'in Gazze'de hâlâ hayatta olduğuna inanılan 100 İsrailli esirden 40'ının serbest bırakılması karşılığında altı haftalık ateşkes teklif etmesi bekleniyor.

İsrailli yetkili, Hamas temsilcilerinin savaş sırasında grubun Gazze'deki üyeleriyle koordinasyon sağlamada karşılaştığı zorluklar nedeniyle gecikmelerin beklendiğini söyledi.

30 BİN KİŞİ ŞİFA'DA MAHSUR

08.22 Gazze Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in saldırıları sırasında yerinden edilmiş siviller, yaralı hastalar ve sağlık personelinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 30.000 kişinin El Şifa Hastanesi'nde mahsur kaldığını bildirdi ve "hareket etmeye çalışan herkesin keskin nişancı mermileri ve quadcopter tarafından hedef alındığını" belirtti.

Bakanlık, Şifa'ya yönelik devam eden saldırının İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği dördüncü saldırı olduğunu da sözlerine ekledi.

08.06 Soykırım ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. Gazze Sağlık Bakanlığı yerel saatle sabah 02.00'de (GMT 00:00) başlayan baskının "çok sayıda şehit ve yaralıyla" sonuçlandığını söyledi. Hastanenin avlusunda İsrail araçlarının bulunduğu ve İsrail güçlerinin el Şifa'nın özel ameliyathane binasına füze fırlattığı bildirildi.

17 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

15.40 İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyine aylar sonra ilk insani yardım konvoyu girdi. Getirilen yardımlar Cibaliye'nin doğusundaki UNRWA deposuna indirildi. Filistinliler dağıtılan 5 kg'lık un yardımını alabilmek için UNRWA binası önünde toplandı.

13.55 Soykırımcı İsrail ordusu Gazze'nin merkezinde 18 Filistinli savaşçının öldürüldüğünü iddia etti.

13.40 Filistin İslami Cihad hareketinin askeri kanadı Kudüs Tugayları, Gazze şehrinin doğusunda istihbarat görevleri yürüten bir İsrail insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı.

11.14 Gazze Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den beri düzenlediği saldırılarda 31 bin 645 sivilin hayatını kaybettiğini, 73 bin 676 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

05:21 Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivil ev ve binaları hedef alan saldırılarında en az 80 Filistinli öldürüldü, birçoğu da yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentindeki el-Cela Caddesi'nde bir evi bombaladı, birçok kişi enkaz altında kaldı.

İsrail güçleri, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etmiş, onlarca kişi ölmüş ve enkaz altında kalmıştı.

Sivil savunma ekiplerinin, binanın enkazından 5 Filistinlinin cenazesini çıkardığı ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef alan İsrail'in saldırısında en az 5 Filistinli yaşamını yitirmiş, birçoğu da yaralanmıştı. Kentin Nasr Mahallesi'nde de İsrail'in bir evi bombalaması sonucu birçok kişi hayatını kaybetmişti.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alarak en az 36 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

16 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

14:16 İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 63 artarak 31 bin 553'e çıktı.

12:30 Eski İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet Başkanı Ami Ayalon, bir Filistinli olması halinde özgürlüğüne kavuşmak için İsrail'e karşı savaşacağını belirterek, İsrail'in Ulusal Güvenlik ve Maliye Bakanlarını da "terörist" olarak niteledi.

15 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR...

16.30 Katil Başbakan Benjamin Netanyahu, kanlı Refah planına onay verdi.

15.00 Kassam Tugayları, savaşçılarının Gazze'nin merkezinde beş İsrail Merkava tankını hedef aldıklarını bildirdi.

14.40 Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son rakamlarına göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında savaşın başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 31 bin 490'a yükseldi.

Bakanlık, 73.439 kişinin daha yaralandığını söyledi.

Bakanlık, son 24 saatte 149 kişinin öldüğünü, 300 kişinin de yaralandığını belirtti.

11.10 İsrail ordusu Gazze'nin merkezinde 10 savaşçıyı öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusunun son savaş güncellemesine göre, İsrail askerleri Gazze'nin merkezinde Filistinli savaşçılarla çatıştı; geçtiğimiz gün yakın mesafe çatışmalara girdi ve bölgede en az 10 savaşçıyı öldürdü.

02:12 İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE İNSANİ YARDIM BEKLEYEN FİLİSTİNLİLERİ HEDEF ALDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldığı belirtildi.