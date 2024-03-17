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İzlanda’da yanardağ patlaması: Aralık ayından bu yana dördüncü! Grindavik’e yaklaştı: OHAL ilan edildi

İzlanda’da aralık ayından bu yana dördüncü yanardağ patlaması meydana geldi. Şimdiye kadarki en güçlü patlama olduğu belirtilen patlamanın ardından lavların geçtiğimiz haftalarda boşaltılan Grindavik kasabasına çok yaklaştığı bildirildi. Tehlikenin artmasının ardından İzlanda’nın güneyinde olağanüstü hal ilan edildi.

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 11:06 Güncelleme 17 Mart 2024, 11:28
İzlanda’da yanardağ patlaması: Aralık ayından bu yana dördüncü! Grindavik’e yaklaştı: OHAL ilan edildi

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İzlanda'da yanardağ patlamalarının sonu gelmiyor. Aralık ayından bu yana dördüncü volkanik patlama ülke çapında paniğe yol açtı.

İzlanda'da yanardağ patlaması meydana geldi!

OHAL İLAN EDİLDİ

Reykjanes Yarımadası'nda meydana gelen volkanik patlamanın ardından İslanda'nın güneyinde olağanüstü hal ilan edildi.

LAVLAR KASABAYA İLERLİYOR

Şimdiye kadar meydana gelen volkanik patlamalar arasında en güçlüsü olduğu belirtilen patlamanın ardından lavların boşaltılan Grindavik kasabası çevresindeki doğu savunmasına ulaştığı bildirildi.

O BÖLGE DE BOŞALTILIYOR

İzlanda'nın en popüler turistik mekanlarından biri olan ve Grindavik'e oldukça yakın olan Blue Lagoon'dan pek çok kişi ayrılmaya başladı. Bölgedeki jeotermal spa ve tesisler kapatıldı.

İzlanda’da yanardağ patlaması! Lavlar kasabaya döküldü! Binalar alev alev yanıyorİzlanda’da yanardağ patlaması! Lavlar kasabaya döküldü! Binalar alev alev yanıyor
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlar kasabaya döküldü! Binalar alev alev yanıyor

İzlanda sivil savunma teşkilatına göre patlama, cumartesi günü yerel saatle 20.00'den sonra Grindavik'in kuzeyinde başladı.

Patlamadan kısa bir süre sonra İzlanda polisi bölgede OHAL ilan edildiğini ve gelişmelerin helikopterle takip edildiğini duyurdu.

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