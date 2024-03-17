İzlanda’da yanardağ patlaması: Aralık ayından bu yana dördüncü! Grindavik’e yaklaştı: OHAL ilan edildi

O BÖLGE DE BOŞALTILIYOR

İzlanda'nın en popüler turistik mekanlarından biri olan ve Grindavik'e oldukça yakın olan Blue Lagoon'dan pek çok kişi ayrılmaya başladı. Bölgedeki jeotermal spa ve tesisler kapatıldı.

İzlanda sivil savunma teşkilatına göre patlama, cumartesi günü yerel saatle 20.00'den sonra Grindavik'in kuzeyinde başladı.