İzlanda’da yanardağ patlaması! Lavlar kasabaya döküldü! Binalar alev alev yanıyor

YANARDAĞIN ETRAFINA DUVARLAR ÖRÜLMÜŞTÜ

Aralık ayında meydana gelen patlamadan önce bölgede büyük depremler meydana gelmişti. Patlamanın ardından lavları dört bin kişinin yaşadığı Grindavik'ten uzak tutmak için yanardağın etrafında duvarlar örülmüştü.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, dün meydana gelen patlamanın ardından bazı bölgelerde bariyerlerin aşıldığını ve kasabaya ulaşan lavların binaları ateşe verdiğini bildirdi.

UZMANLAR UYARDI: PATLAMALAR TEHLİKE SAÇIYOR

Aralık ayında meydana gelen patlamadan sonra evlerinden kaçan İzlandalılar, yeni patlama ile evlerini bir kez daha terk etmek zorunda kaldı.

BBC'nin aktardığına göre yanardağ bilimci Robin Andrews, lavların kasabaya girmesi nedeniyle devam eden patlamanın son derece tehlikeli olduğunu belirtti.