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İzlanda’da yanardağ patlaması! Lavlar kasabaya döküldü! Binalar alev alev yanıyor

İzlanda’nın Reykjanes yarımadasındaki Grindavik kasabasında bir yanardağda patlama meydana geldi. Patlamanın ardından iki volkanik çatlak açılırken lavlar bir balıkçı kasabasına döküldü. Kasabadaki evler alev alırken uzmanlar İzlanda’da meydana gelen felaketi “en kötü senaryo” olarak yorumladı.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 12:03 Güncelleme 15 Ocak 2024, 12:16
İzlanda’da yanardağ patlaması! Lavlar kasabaya döküldü! Binalar alev alev yanıyor

İzlanda'da Reykjanes yarımadasındaki balıkçı kasabası Grindavik, yanardağ patlaması felaketiyle karşı karşıya. Grindavik'te pazar günü meydana gelen yanardağ patlamasının ardından iki volkanik çatlaktan dökülen lavlar kasabaya kadar ulaştı.

İzlanda korkutan yanardağ patlaması

YANARDAĞDAN DÖKÜLEN LAVLAR KASABAYA ULAŞTI

Yanardağ patlamasının ardından Grindavik kasabasının tüm nüfusu tahliye ediliyor.

İzlanda'da aralık ayında meydana gelen patlamanın ardından inşa edilen savunma sistemleri lavları kısmen kontrol altına alsa da lavlar kasabaya ulaştı.

Grindavik kasabasına giden ana yolun lav akışı nedeniyle kesildiği bildirildi.

İzlanda Devlet Başkanı Gudni Johannesson, pazar akşamı canlı yayında ulusa seslendi ve insanları "birlikte durmaya ve evlerinden ayrılmak zorunda kalanlara şefkat göstermeye" çağırdı.

YANARDAĞIN ETRAFINA DUVARLAR ÖRÜLMÜŞTÜ

Aralık ayında meydana gelen patlamadan önce bölgede büyük depremler meydana gelmişti. Patlamanın ardından lavları dört bin kişinin yaşadığı Grindavik'ten uzak tutmak için yanardağın etrafında duvarlar örülmüştü.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, dün meydana gelen patlamanın ardından bazı bölgelerde bariyerlerin aşıldığını ve kasabaya ulaşan lavların binaları ateşe verdiğini bildirdi.

UZMANLAR UYARDI: PATLAMALAR TEHLİKE SAÇIYOR

Aralık ayında meydana gelen patlamadan sonra evlerinden kaçan İzlandalılar, yeni patlama ile evlerini bir kez daha terk etmek zorunda kaldı.

BBC'nin aktardığına göre yanardağ bilimci Robin Andrews, lavların kasabaya girmesi nedeniyle devam eden patlamanın son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

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