İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Ramazan’ın ilk Cuması! Soykırım ordusundan sağlık görevlilerine ambargo

Filistinli Müslümanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Ramazan ayının ilk Cuma namazını kılıyor.

MESCİD-İ AKSA'DA RAMAZAN'IN İLK CUMASI

Geçtiğimiz günlerde Mescid-i Aksa'nın etrafını dikenli tellerle ve demir bariyerlerle kapatan ve Ramazan boyunca burada ibadetin engelleneceğini söyleyen terör devleti İsrail, ilk cuma günüde bölgede polislerini konuşlandırdı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği kısıtlamalar Ramazan ayının ilk cumasında da devam ediyor.

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki yolları demir bariyerlerle kapatarak konuşlandı.

Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi özellikle de belirli yaş grubunun altındakileri demir bariyerlerden geri çevirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin sağlık ekiplerinin Mescid-i Aksa'ya girmesine izin vermediği ve Aksa'ya gelen ambulans ekiplerine saldırdığı belirtildi.

SOYKIRIM ORDUSU DİKENLİ TELLERLE ÇEVİRMİŞTİ

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın bazı kapılarına polisler için etrafı demir korkuluklarla çevrili sabit platformlar kurdu ve girişlerin her iki tarafına demir bariyerler yerleştirmişti.

Bir aracın kasasında Mescid-i Aksa'nın içine sokulan demir levhalardan bir kısmının Aksa'nın kapılarından Faysal Kapısı dışına sabitlendiği anlar AA tarafından görüntülenmişti.

Şu ana kadar "Faysal", "Gavanime" ve "Hutta" kapılarının dış kısmına sabit platformlar ve demir bariyerler yerleştirildi. Görgü tanıkları, İsrail polisinin benzer şekilde diğer kapılara da bunlardan kurmaya hazırlandığına dair hazırlıkların olduğunu aktarmıştı.

İsrail polisi ise yaptığı yazılı açıklamada söz konusu bariyerlerin "Mescid-i Aksa'nın kapılarında bekleyen polisler için yapıldığını ve Aksa'ya namaz kılmaya gelenlerin engellenmesi için konulmadığını" savunmuş ve Aksa'nın kapısına yerleştirilen sabit platformların içinde polislerin beklediği fotoğrafları yayımlamıştı.