Oscar Ödül Töreni’nde Gazze’ye destek vermişlerdi: Siyonist basın Billie Eilish ve Mark Ruffalo’nun peşine düştü! Bakın Hollywood yıldızları ne ile suçlanıyor

O İSİMLERİ HARCAMAYA KARARLILAR

Amerikalı oyuncuların taktığı rozetlerin Gazze için ateşkes çağrısı olmadığını iddia eden New York Post, rozetlerin "Yahudilere yönelik şiddet içeren teröre göz kırpma" olduğunu öne sürerek aslında Gazze'yi destekleyen oyuncuları açık hedef haline getirmeye çalışıyor.

Söz konusu isimler için "Müziğin süperstarı Billie Eilish sadece bir çocuk olabilir elbette ama Nazi sembollerini kullanırken yakalansaydı bu mazeret geçerli olmazdı burada da geçerli olmamalı. Ve bu Gazze'yi haritada bulamayan ama arkadaşı/ eşi/ Instagram'da takip ettiği tamamen yabancı biri söylediği için rozet takan her Hollywood ahmağı için geçerli olmalı" şeklindeki skandal ifadeleri kullanan New York Post, Gazze'ye destek veren ünlüleri harcamaya kararlı.

KIRMIZI HALIDAN GAZZE'YE DESTEK

Poor Thing'in yıldızı Ramy Youssef "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım" şeklindeki sözleri ile Gazze için ateşkes çağrısı yaparken pek çok oyuncu yakalarına ateşkes rozeti taktı.

Anatomy of a Fall filminin iki oyuncusu Milo Machado-Graner ve Swann Arlaud, yakalarında Filistin bayrağı ile boy gösterdi.

Billi Eilish ve Mark Ruffalo gibi isimler ise yakalarına ateşkesi sembolize eden rozetler taktı.