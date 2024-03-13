Oscar Ödül Töreni’nde Gazze’ye destek vermişlerdi: Siyonist basın Billie Eilish ve Mark Ruffalo’nun peşine düştü! Bakın Hollywood yıldızları ne ile suçlanıyor

Billie Eilish ve Mark Ruffalo gibi oyuncular Hollywood Ödül Töreni'nde yakalarında ateşkes çağrısını simgeleyen rozetler takarken kendilerini siyonist basının hedefinde buldu.
Billie Eilish ve Mark Ruffalo gibi oyuncular Hollywood Ödül Töreni'nde yakalarında ateşkes çağrısını simgeleyen rozetler takarken kendilerini siyonist basının hedefinde buldu.
GAZZE İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI YAPAN ÜNLÜLER HEDEFTE
Soykırımcı İsrail'e açık destek veren New York Post gazetesi, "Billie Eilish ve Mark Ruffalo'nun taktığı rozetin gerçek anlamını öğrenince şok olacaksınız" dedi ve Gazze için ateşkes çağrısı yapan oyuncuları açık hedef haline getirdi.
"Hollywood solu eski moda Yahudi linçlerini seviyor: Mark Ruffalo, Billie Eilish ve Ava DuVernay'e sorun" ifadelerini kullanan New York Post, "direnişin kanlı eli" rozetinin ateşkesi simgelemediğini iddia etti.
SİYONİST BASINDAN KANLI HİKAYE
"Direnişin kanlı eli" sembolünün kanlı bir elin gerçek fotoğrafından geldiğini iddia eden New York Post, aylardır Gazze'de devam eden soykırımı görmezden geldi ve Filistinli direnişçileri kötü göstermek için gerçekdışı bir hikaye yazarak şu ifadeleri kullandı:
2000 yılında iki Yahudi IDF yedek askeri yanlışlıkla Ramallah'tan geçtiler ve Filistin polisi tarafından gözaltına alındılar. Daha sonra hapishane hücrelerinde vahşi, kana susamış haydutlardan oluşan bir kalabalık tarafından vahşice öldürüldüler, içlerinden biri artık kötü şöhrete sahip bir şekilde kanlı elini gösterdi.
O İSİMLERİ HARCAMAYA KARARLILAR
Amerikalı oyuncuların taktığı rozetlerin Gazze için ateşkes çağrısı olmadığını iddia eden New York Post, rozetlerin "Yahudilere yönelik şiddet içeren teröre göz kırpma" olduğunu öne sürerek aslında Gazze'yi destekleyen oyuncuları açık hedef haline getirmeye çalışıyor.
Söz konusu isimler için "Müziğin süperstarı Billie Eilish sadece bir çocuk olabilir elbette ama Nazi sembollerini kullanırken yakalansaydı bu mazeret geçerli olmazdı burada da geçerli olmamalı. Ve bu Gazze'yi haritada bulamayan ama arkadaşı/ eşi/ Instagram'da takip ettiği tamamen yabancı biri söylediği için rozet takan her Hollywood ahmağı için geçerli olmalı" şeklindeki skandal ifadeleri kullanan New York Post, Gazze'ye destek veren ünlüleri harcamaya kararlı.
KIRMIZI HALIDAN GAZZE'YE DESTEK
Poor Thing'in yıldızı Ramy Youssef "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Filistin halkı için barış ve kalıcı adalet için çağrıda bulunuyoruz. Bu aslında evrensel bir mesaj: Çocukları öldürmeyi bırakın. Bu savaşın bir parçası olmayalım" şeklindeki sözleri ile Gazze için ateşkes çağrısı yaparken pek çok oyuncu yakalarına ateşkes rozeti taktı.
Anatomy of a Fall filminin iki oyuncusu Milo Machado-Graner ve Swann Arlaud, yakalarında Filistin bayrağı ile boy gösterdi.
Billi Eilish ve Mark Ruffalo gibi isimler ise yakalarına ateşkesi sembolize eden rozetler taktı.