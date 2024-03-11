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Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail'e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım

96'ncı Oscar ödül töreninde Filistin unutulmadı. Dünyaca ünlü oyuncular, 7 Ekim'den bu yana işgal altında olan Gazze halkına destek çıktı. İsrail'e tepki gösteren oyuncular, ateşkes çağrısını yinelerken 'Çocukları öldürmeyi bırakın' ifadelerini kullandı. Sanatçıların çoğu kırmızı halıya yakalarına Filistin bayrağı takarak çıkarken, töreninin gerçekleştirildiği Los Angeles'taki Dolby Theatre önünde toplanan Filistin destekçisi göstericiler Gazze'de acil ateşkes için gösteri yaptı.İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 08:00 Güncelleme 11 Mart 2024, 08:32
Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail’e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım 1

Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden saldırmaya devam ediyor. İşgal ordusunun hedefinde ise siviller de bulunuyor. İsrail saldırıları sonucunda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 30 bini aşkın sivil hayatını kaybetti. 96'ncı Oscar ödül törenine bazı oyuncular bu kanlı katliama 'dur' demek için çağırda bulundular.

Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail’e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım 2

Bu yıl "Poor Thing" filmindeki performansıyla göz dolduran Ramy Youssef, Oscar ödül töreni öncesinde, kırmızı halıdan geçen ünlülerle röportajlar yapan Variety dergisine konuştu.

Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail’e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım 3

"BU SAVAŞIN PARÇASI OLMAYALIM"

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