Oscar törenine Filistin damgası! Ünlü oyuncular İsrail'e tepki gösterdi: Bunun parçası olmayalım

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Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden saldırmaya devam ediyor. İşgal ordusunun hedefinde ise siviller de bulunuyor. İsrail saldırıları sonucunda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 30 bini aşkın sivil hayatını kaybetti. 96'ncı Oscar ödül törenine bazı oyuncular bu kanlı katliama 'dur' demek için çağırda bulundular.