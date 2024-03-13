İngiltere’den LGBT terörüne engel! Rishi Sunak ‘Erkek erkektir kadın da kadın’ demişti: Çocuklara ergenlik engelleyici ilaçların verilmesi yasaklandı

İngiltere'den küresel sermayenin LGBT terörü dayatmasına karşı net bir adım geldi.

İNGİLTERE'DEN LGBT TERÖRÜNE DARBE

Toplumları cinsiyetsizleştirme politikası dünya çapında günden güne yayılırken İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), çocuklarda kimlik bozukluğunu tedavi etmek için ergenlik engelleyicilerin kullanımını yasakladı.

ERGENLİK ENGELLEYİCİ İLAÇLAR YASAKLANDI

NHS raporunda, ergenlik engelleyici ilaçların güvenli olduğuna ilişkin iddialara yönelik yeterince kanıt bulunmadığı belirtildi.

LIZ TRUSS KARŞI ÇIKMIŞTI

İngiltere'nin eski başbakanı Liz Truss, "NHS'nin kimlik bozukluğu nedeniyle çocuklara rutin ergenlik engelleyici ilaç reçetesine son verme kararını memnuniyetle karşılıyorum. Hükümeti Cuma günü kanunen bunu güçlendirecek ve aynı zamanda bu ilaçların özel olarak tedarik edilmesini önleyecek yasa tasarısını desteklemeye çağırıyorum." şeklinde konuşmuştu.

RISHI SUNAK: ERKEK ERKEKTİR KADIN DA KADIN

Liz Truss'tan sonra başbakanlık koltuğuna oturan Rishi Sunak ise "İnsanları istedikleri cinsiyette olabileceklerine inandırmamalıyız. Yapamazlar. Erkek erkektir, kadın da kadındır." Diyerek LGBT terörüne tepkisini açıkça göstermişti.