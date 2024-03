Beyaz Saray’da toplu taciz! Jill Biden’ın ‘ikinci kocam’ dediği yardımcısı sapkın çıktı: Dokunulmazlığın sırrı First Lady

First Lady Jill Biden'ın yardımcısı Anthony Bernal

Beyaz Saray bir kez daha taciz skandalı ile çalkalanıyor. First Lady Jill Biden 'ın Beyaz Saray'da nüfuzu yüksek olan üst düzey yardımcısı Anthony Bernal'ın işyerindeki meslektaşların defalarca taciz ettiği ortaya çıktı.

JILL BIDEN'IN BİR NUMARASI TÜM BEYAZ SARAY'I TACİZ ETTİ

New York Post gazetesi, First Lady'nin en üst düzey yardımcısı Anthony Bernal'ın meslektaşlarının penis boyları hakkında spekülasyonlar yarattığını belirtti. New York Post'a konuşan iki kişi, 50 yaşındaki Bernal'ın kendilerine bir insanın cinsel organının başparmağı ile aynı büyüklükte olduğunu söylediğini belirtti. İddiaya göre Bernal bunu Biden'ın kampanyası ve Barack Obama'nın yardımcılığı sırasındaki görevlerinde de yapıyordu.