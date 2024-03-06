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Süper Salı’da sandıktan rövanş çıktı! ABD’de seçimin kaderi belirleniyor: Trump’dan zafer konuşması Biden’a Gazze darbesi

ABD’de Kasım 2024 başkanlık seçimlerinin kaderini belirleyen Süper Salı’nın ardından sandıklar açıldı. 15 eyalette aynı anda düzenlenen ön seçimin ardından mevcut Başkan Joe Biden Demokratlar ve eski Başkan Donald Trump Cumhuriyetçiler arasında zafer elde ederken 2024 için rövanş beklentisi arttı. Öte yandan Biden’ın oyları ise soykırımcı İsrail’e verdiği destek dolayısıyla beklenenden düşük kaldı.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 10:04 Güncelleme 06 Mart 2024, 10:04
Süper Salı’da sandıktan rövanş çıktı! ABD’de seçimin kaderi belirleniyor: Trump’dan zafer konuşması Biden’a Gazze darbesi

ABD'de çok sayıda eyaletin, başkan adaylarını belirlemek üzere aynı anda oylamaya gittiği Süper Salı'da sandıktan rövanş çıktı. ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden ile eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump salı günü çok sayıda eyalette düzenlenen aday belirleme yarışlarında zafere ulaştı ve rövanş maçını adeta garantiledi.

Trump ve Biden rakiplerinin önüne geçerek Kasım 2024 seçimleri için bir rövanş beklentisi oluştursa da oy oranlarının düşük kaldığı belirtildi.

TRUMP HALEY'İ GERİDE BIRAKTI

Cumhuriyetçilerin yarışında Trump, tek rakibi olan eski BM Büyükelçisi Nikki Haley'i geride bıraktı. Süper Salı'da Nikki Haley, şu ana kadar sadece Vermon'ta galibiyet elde etti. Trump ise onlarca dava ve suçlama ile karşı karşıya olmasına rağmen 15 eyalette büyük bir performans gösterdi ve art arda üçüncü başkanlık adaylığını neredeyse kesinleştirdi.

MAR-A LOGO'DA ZAFER KONUŞMASI

Trump, Süper Salı'nın ardından Florida'daki Mar-A-Logo malikanesinde yaptığı zafer konuşmasında Biden'ın göç politikalarına odaklandı ve Biden'ı tarihteki "en kötü başkan" olarak nitelendirdi. Biden ise Trump'ı bir kez daha Trump'ı Amerikan demokrasisine yönelik bir tehdit olarak nitelendirirken "Bu gecenin sonuçları bizi Amerikan halkını net bir seçimle karşı karşıya bırakıyor: İlerlemeye devam mı edeceğiz yoksa Donald Trump'ın bizi kaosa, bölünmeye ve karanlığa geri sürüklemesine izin mi vereceğiz?" dedi.

BIDEN'A GAZZE DARBESİ

Biden, Demokratlar arasında çok güçlü oy beklentisinin olduğu Minnesota'da Gazze darbesi yedi. Biden'ın oyları, soykırımcı İsrail'e desteği dolayısıyla beklenenin altında kaldı. Minnesota'da özellikle kararsız seçmenin oyunda büyük artış görüldü. Öte yandan Süper Salı'da genel olarak Biden'ın da Trump'ın da oylarının düşük kaldığı belirtildi.

ABD’de Süper Salı! Kasım seçimleri bugün şekilleniyor: Bir günde milyonlarca kişi sandık başındaABD’de Süper Salı! Kasım seçimleri bugün şekilleniyor: Bir günde milyonlarca kişi sandık başında
ABD'de Süper Salı! Kasım seçimleri bugün şekilleniyor: Bir günde milyonlarca kişi sandık başında

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