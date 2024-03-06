Süper Salı’da sandıktan rövanş çıktı! ABD’de seçimin kaderi belirleniyor: Trump’dan zafer konuşması Biden’a Gazze darbesi

MAR-A LOGO'DA ZAFER KONUŞMASI

Trump, Süper Salı'nın ardından Florida'daki Mar-A-Logo malikanesinde yaptığı zafer konuşmasında Biden'ın göç politikalarına odaklandı ve Biden'ı tarihteki "en kötü başkan" olarak nitelendirdi. Biden ise Trump'ı bir kez daha Trump'ı Amerikan demokrasisine yönelik bir tehdit olarak nitelendirirken "Bu gecenin sonuçları bizi Amerikan halkını net bir seçimle karşı karşıya bırakıyor: İlerlemeye devam mı edeceğiz yoksa Donald Trump'ın bizi kaosa, bölünmeye ve karanlığa geri sürüklemesine izin mi vereceğiz?" dedi.

BIDEN'A GAZZE DARBESİ

Biden, Demokratlar arasında çok güçlü oy beklentisinin olduğu Minnesota'da Gazze darbesi yedi. Biden'ın oyları, soykırımcı İsrail'e desteği dolayısıyla beklenenin altında kaldı. Minnesota'da özellikle kararsız seçmenin oyunda büyük artış görüldü. Öte yandan Süper Salı'da genel olarak Biden'ın da Trump'ın da oylarının düşük kaldığı belirtildi.