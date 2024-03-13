ABD ile Çin arasında casus krizi TikTok’a sıçradı! Bağlantısını kesmezse yasaklanacak

ABD Temsilciler Meclisi, Çin li sahibi ByteDance işletmesinin uygulamayı başka bir milliyetten bir sahibe satmasını zorunlu kılacak aksi takdirde ise yasaklanmasına yol açacak bir yasa tasarısı üzerinde oylama yapıyor.

ABD'DE ÇİN PANİĞİ: CASUSLUK KRİZİ TİKTOK'A DAYANDI

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Temsilcilerinden Raja Krishnamoorti'nin Çin'in iktidardaki Komünist Partisi'nin seçimleri etkilemek için TikTok'u kullanıp kullanmayacağı sorusuna "ÇKP'nin bunu kullanacağını göz ardı edemeyiz" şeklinde cevap verdi.

12 Mart 2024 Washington/ Temsilciler Meclisi Demokratları ve TikTok çalışanları TikTok'un kapatılmasına ilişkin oylamaya karşı protesto düzenledi

"ABD'DEKİ SİYASİ BÖLÜNMELERİ KÖRÜKLEYEBİLİR"

ABD'li milletvekilleri Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişebileceği yahut ABD'deki siyasi bölünmeleri körükleyecek içerikleri yayımlayabildiğini belirtirken insanların ise uygulamada gördüklerinden etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

O ÜLKELER DE YASAKLAMIŞTI

TikTok ilk kez bir ülkede yasaklanma riski ile karşı karşıya değil. Daha önce İngiltere, Fransa ve Avustralya TikTok'a kısıtlama getirdi.

ABD ile Çin arasında casusluk krizi uzun zamandır had safhaya ulaşmış durumda. ABD basını Çin'in casusluk savaşında ABD'nin önüne geçtiğini pek çok kez vurguladı.

ABD ise Çin'in TikTok'u bir propaganda aracı olarak kullanmasına karşılık olarak uygulamayı yasaklama tehdidini masaya sürdü.