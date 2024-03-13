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ABD ile Çin arasında casus krizi TikTok’a sıçradı! Bağlantısını kesmezse yasaklanacak

ABD ile Çin arasındaki istihbarat krizi dünyaca ünlü Çin uygulaması TikTok’a sıçradı. ABD Temsilciler Meclisi, TikTok’un farklı bir ülkeye satılması için baskı yaparken aksi halde TikTok’un yasaklanmasına varacak bir yasa tasarısı için oylama yapıyor.

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 17:20 Güncelleme 13 Mart 2024, 17:30
ABD ile Çin arasında casus krizi TikTok’a sıçradı! Bağlantısını kesmezse yasaklanacak

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ABD Temsilciler Meclisi, Çinli sahibi ByteDance işletmesinin uygulamayı başka bir milliyetten bir sahibe satmasını zorunlu kılacak aksi takdirde ise yasaklanmasına yol açacak bir yasa tasarısı üzerinde oylama yapıyor.

ABD'DE ÇİN PANİĞİ: CASUSLUK KRİZİ TİKTOK'A DAYANDI

Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Temsilcilerinden Raja Krishnamoorti'nin Çin'in iktidardaki Komünist Partisi'nin seçimleri etkilemek için TikTok'u kullanıp kullanmayacağı sorusuna "ÇKP'nin bunu kullanacağını göz ardı edemeyiz" şeklinde cevap verdi.

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"ABD'DEKİ SİYASİ BÖLÜNMELERİ KÖRÜKLEYEBİLİR"

ABD'li milletvekilleri Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişebileceği yahut ABD'deki siyasi bölünmeleri körükleyecek içerikleri yayımlayabildiğini belirtirken insanların ise uygulamada gördüklerinden etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

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O ÜLKELER DE YASAKLAMIŞTI

TikTok ilk kez bir ülkede yasaklanma riski ile karşı karşıya değil. Daha önce İngiltere, Fransa ve Avustralya TikTok'a kısıtlama getirdi.

ABD ile Çin arasında casusluk krizi uzun zamandır had safhaya ulaşmış durumda. ABD basını Çin'in casusluk savaşında ABD'nin önüne geçtiğini pek çok kez vurguladı.

ABD ise Çin'in TikTok'u bir propaganda aracı olarak kullanmasına karşılık olarak uygulamayı yasaklama tehdidini masaya sürdü.

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