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Soykırımcı İsrail'den skandal! 1967'den beri ilk kez Babul Esbat bölgesinde Mescid-i Aksa'nın çevresine dikenli tel çekildi

Soykırımcı İsrail Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çekti. Büyük tepkilere neden olan görüntülere ilişkin Kudüs Valiliği,1967'den beri ilk defa Esbat Kapısını çevreleyen surlara dikenli tel çekildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 23:02 Güncelleme 12 Mart 2024, 07:10
Soykırımcı İsrail’den skandal! 1967’den beri ilk kez Babul Esbat bölgesinde Mescid-i Aksa’nın çevresine dikenli tel çekildi

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Soykırımcı İsrail'in, Mescid-i Aksa'ya çıkan kapılardan biri olan Aslanlı (Esbat) Kapıyı çevreleyen surlara dikenli tel çektiği belirtildi. Kudüs Valiliği'nin Facebook sayfasından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, 1967'den beri ilk defa Esbat Kapısını çevreleyen surlara dikenli tel çekildiği kaydedildi.



Bunun tehlikeli bir emsal teşkil ettiği ifade edilen açıklamada başka ayrıntı verilmedi.

Kudüs Valiliği ayrıca, 275 Yahudi yerleşimcinin, ramazanın ilk gününde İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediğini duyurdu.



Esbat Kapısı, Filistinlilerin Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya girerken kullandığı ana kapılardan biri olma özelliğini taşıyor.



İsrail'in,1967 yılında Doğu Kudüs'ü ele geçirdikten sonra Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe Kapısı'nı kapatmasının ardından Esbat Kapısı'nın önemi daha da arttı.

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