İsveç resmen NATO üyesi oldu! 32. Üyenin bayrağı Brüksel’de göndere çekildi

NATO'nun 32. üyesi ilan edilen İsveç'in bayrağı Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında göndere çekildi.

NATO karargahında düzenlenen törende NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson konuşma yaptı.

RESMEN NATO ÜYESİ OLMUŞTU

İsveç'in NATO üyeliği, geçtiğimiz hafta ABD'nin başkenti Washington'da resmiyet kazanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İsveç Başbakanı Ulf Kirstersson, Washington'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

İsveç'in NATO ittifakına katılmasına ilişkin resmi giriş protokolünü basına gösteren Blinken, "Bu katılım belgesi ile birlikte İsveç'e, (NATO'nun kurucu anlaşması) Washington Anlaşması'nın bir tarafı ve NATO'nun 32. üyesi olarak hoş geldiniz demek istiyorum." şeklinde konuşmuştu.

İsveç'in katılımıyla NATO'nun artık daha da güçlü olacağını vurgulayan Blinken, "Bu İsveç için tarihi bir an, İttifak'ımız için tarihi bir an, NATO müttefiklerimizle transatlantik ilişkilerimiz için de tarihi bir an." demişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO'ya resmi olarak katıldığını bildirmiş ve "İsveç, NATO'nun 32. üyesi oldu ve masamızda hak ettiği yeri aldı. Pazartesi günü NATO karargahında bayraklarını göndere çekmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanan Stoltenberg, "İsveç'in katılımı NATO'yu daha güçlü, İsveç'i ve tüm İttifak'ı daha güvenli kılıyor." ifadelerini kullanmıştı.