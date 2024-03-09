Pakistan’da girdiği tarikat başına bela oldu! Türk gezgin isyan etti: Çuf Çuf Hoca şifa değil virüs dağıtıyor

Pakistan'da Çuf Çuf Hoca lakaplı Haq Khatteb Hussain isimli sözde şifacının tarikatına katılan sosyal medya fenomeni Ali Ertuğrul Öztarsu'nun vücudunu yarlar sardı.

VÜCUDUNU YARALAR SARDI

Yüz binlerce hastayı sadece dakikalar içinde iyileştirdiğini iddia eden sözde şifacı Çuf Çuf Hoca'ya migren şikayetiyle giden Ali Ertuğrul, gördüğü tedaviden birkaç gün sonra yüzünde ve vücudunda kırmızı yaralar çıktığını söyledi.

Vücudunu yaralar saran ve yüksek ateş şikayeti olan Ali Ertuğrul Öztarsu, doktorların kendisine bunun Pakistan'a özgü bir virüs olduğunu söyledi.

"DOKUNDULAR, ÜFLEDİLER, TÜKÜRDÜLER"

Öztarsu, sözde şifacının mekanında herkesin birbirine dokunduğunu, üflediğini ve tükürüklü elleriyle kafalarına dokunduğunu ve virüsü, başkalarına da dokunan sözce şifacının kendisine de dokunmasıyla kaptığını düşündüğünü belirtti.

"ÇUF ÇUF HOCA ŞİFA DEĞİL VİRÜS DAĞITIYOR"

Öztarsu, "Çuf Çuf Hoca şifa değil, virüs dağıtıyor" dedi ve tarikatın içinden çektiği videonun ardından arkadaşlarının bile kendisini arayıp tedavinin işe yarayıp yaramadığını sorduğunu söyledi.

7 yıl önce eğitim için Malatya'dan Güney Kore'ye giden ve oraya yerleşen Ali Ertuğrul Öztarsu, annesi ile dünya turuna çıktığını ve sosyal medyada rastladığı Çuf Çuf Hoca'ya gitmeyi planladıklarını söyledi.

Milliyet'e konuşan Ali Ertuğrul, arkadaşı Tolga Öztürk ve annesi ile yaşadıklarını şöyle anlattı:

Her yerde hocanın sağ kolu olduğu belirtilen yeşil takkeli kişiler vardı. Güven duyunca video çekmemize izin verdiler. Hoca herkese yaptığı ritüeli bize de yaptı. Ağrılarımızın olup olmadığını sordu, biz de olanı söyledik. İnandığımızdan değil ama yaptırdık ve o anları da videoya çektik

"7 HAFTA SONRA HER ŞEYİN DÜZELECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Kesinlikle hiçbir etkisi olmadı. Biz bunu söylediğimizde de 7 hafta sonra her şeyin düzeleceğini söylediler. Yani öyle bir ikinci yol seçmişler. Eğer orada işe yaramıyorsa '7 hafta sonra' diyorlar. Burada gördüklerim hakkında bilgi verecek olursam, sanırım en az bin 500 kişi vardı. Yapılanlar için hiç kimseden ücret almadıklarını söylediler. Gelenlerden biri yürüyemiyordu, ayağında sorun vardı. O teyzeye üflendi, kadın ayağa kalktı fakat yürüyemedi. Yürümeyince hoca hemen oradan ayrıldı.

Başka kişilere geçti. Arada yürüyebilenler de vardı. Biz onların oyuncu olduğunu düşündük. Çünkü uzun süre yürüyemeyen bir insan kas kaybı yaşar, koşturabilecek seviyede yürüyorlardı. Çok hızlı hareket ediyorlardı, bu da bize garip geldi.