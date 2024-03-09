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Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi dünya basınında! Ukrayna’da barışın anahtarı: Karadeniz Anlaşması’nın sponsoru

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin Türkiye ziyareti dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Zelenskiy’nin Dolmabahçe’de yaptığı bir buçuk saatlik görüşmede Ukrayna Savaşı ele alınırken dünya basını Başkan Erdoğan’ın Ukrayna’da barışın anahtarı olduğunu vurguladı. İşte, manşet manşet Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi…

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 10:15 Güncelleme 09 Mart 2024, 10:44
Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi dünya basınında! Ukrayna’da barışın anahtarı: Karadeniz Anlaşması’nın sponsoru

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşme dünya basınına damga vurdu. Bir buçuk saat süren görüşmenin arından iki liderin düzenlediği ortak basın toplantısı dünya basınında manşetlerden görüldü.

"KARADENİZ ANLAŞMASININ SPONSORU"

İngiliz Reuters, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna barış zirvesine ev sahipliği yapmayı teklif ettiğini belirtti ve "NATO üyesi Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor ancak aynı zamanda Rusya ile samimi ilişkilerini sürdürüyor ve özellikler Rusya'nın Ukrayna tahıl ihracatına yönelik fiili ablukasını kaldıran Karadeniz anlaşmasının sponsoru olarak her iki tarafla da görüşüyor." ifadelerini kullandı.

"ZELENSKİY BAŞKAN ERDOĞAN'A MİNNETTAR"

Los Angeles Times, Başkan Erdoğan'ın Zelenskiy'e barış zirvesine ev sahipliği yapma teklifini öne çıkardı. Los Angeles Times ayrıca, Zelenskiy'nin, Ukrayna'da barışı sağlama çabaları için Başkan Erdoğan'a minnettar olduğuna yönelik sözlerini vurguladı.

FRANCE 24'TEN ZAMANLAMA MESAJI

France 24, Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinin, Ukrayna'nın Harkiv'de Rus ilerleyişini durdurmak için dünyadan daha fazla mühimmat ve silah talep ettiği bir dönemde geldiğine dikkat çekti ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitriy Kuleba'nın Litvanya'da Fransa, Litvanya, Letonya ve Estonyalı mevkidaşları ile katıldığı toplantıda Ukrayna'ya yapılan "damla damla" yardımın artık işe yaramadığını söylediğini hatırlattı.

The Kyiv Independent, Zelenskiy'nin barış zirvesi düzenlenmesi için Rus temsilcilerin de devreye girmesi gerektiğine dikkat çekti.

Swiss Info Başkan Erdoğan ve Zelenskiy'nin yaklaşık bir saat süren görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki gelişmeler, feshedilen tahıl anlaşması da dahil olmak üzere Karadeniz'de nakliye güvenliği ve savunma sanayii iş birliğini ele aldığını belirtti ve Başkan Erdoğan'ın barış görüşmeleri için arabuluculuk yapmayı teklif ettiğini vurguladı

Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunduBaşkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

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