Kuzey Kore’den Seul menzilli tatbikat! Kim Jong Un ‘savaş hazırlığı talimatı’ vermişti: Roketatarlar Sarı Deniz’de

Güney Kore ve ABD'nin pazartesi günü "nükleer ve füze tehditlerine karşı" başlattığı "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı devam ederken Kuzey Kore Sarı Deniz'de roketatar mermilerinin kullanıldığı bir tatbikat başlattı.

MENZİLDE SEUL VAR

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, perşembe günü düzenlenen tatbikatın "düşmanın başkentinin" ateş menzilinde bulunan sınıra yakın birimleri kapsadığını belirtti ve Güney Kore'nin yaklaşık 10 milyon nüfuslu başkentine atıfta bulunarak "savaş caydırıcılığı açısından önemli askeri misyonları yerine getirdiklerini" belirtti.

SARI DENİZ'DE TATBİKATLAR BAŞLADI

Güney Kore Genelkurmay Başkanları, Kuzey Kore'nin perşembe günü saat 11.00 ile 17.00 saatleri arasında Sarı Deniz'e doğru çok sayıda roketatar mermisi ve motorlu top mermisi denemeleri yaptığını söyledi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA ise Pyongyang'ın perşembe günü düzenlenen topçu tatbikatının savaş hazırlığını ve fiili savaş kapasitesini artırmayı amaçladığını belirtti.

GÜNEY KORE'DEN KARŞILIK EMRİ

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik ise perşembe günü Başkent Savunma Komutanlığını ziyaret etti ve Kuzey Kore'nin başkenti hedef alan provokasyonlar yapması halinde sert bir karşılık verilmesini emretti.