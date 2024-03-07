Kim Jong Un’dan ABD ve Güney Kore’ye açık tehdit: Ağır bedel ödeyecekler! Savaş hazırlıkları başladı

ABD ve Güney Kore , "nükleer ve füze tehditlerine" karşı caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla "Özgürlük Kalkanı" tatbikatı düzenlerken Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, askeri üsse düzenlediği ziyarette, orduya "savaş tatbikatlarını yoğunlaştırma" talimatı verdi.

KİM JONG UN'DAN SAVAŞ HAZIRLIĞI TALİMATI

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA), Kim'in ülkenin batısındaki üsse yaptığı ziyarette eğitim tesislerini ve askeri birliklerin eğitimlerini denetlerken orduya "ezici güce" sahip düşmanları ve onların "savaşın fitilini ateşlemeye yönelik en ufak girişimlerini" kontrol altına almak için savaş kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik tatbikatları artırma direktifinde bulundu.

"AĞIR BEDEL ÖDEYECEKLER"

Kim Jong-Un, Güney Kore ve ABD arasındaki ortak tatbikatı kınadı ve bu ülkelerin "ağır bedel" ödeyeceğini söyledi.

ABD VE GÜNEY KORE'DEN "ÖZGÜRLÜK KALKANI"

Güney Kore ile ABD, "ortak savunma duruşunun güçlendirilmesi" hedefiyle "Özgürlük Kalkanı" adıyla düzenlenen ortak askeri tatbikatı 4 Mart'ta başlatmıştı.

Tatbikatla iki ülkenin ortak savunma duruşunun artırılmasının hedeflendiği, kara, deniz, hava, siber araçların kullanımıyla çok alanlı operasyonlara ve nükleer operasyonlara karşılık verilmesine odaklanılacağı bildirilmişti.

Kuzey Kore ise bu tür ortak askeri tatbikatları bir işgal provası olarak nitelendirirken Seul ve Washington ise askeri tatbikatların savunma amaçlı olduğunu söyleyerek bu iddiaları reddediyor.