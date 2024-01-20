Kuzey Kore lideri Kim Jong-un veliahtını koltuğa hazırlıyor! Ülkeyi 10 yaşındaki kızına bırakacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un koltuğunu kızına devretmek için hazırlıklara başladı. Güney Kore gizli servisi, kırk yaşındaki Kim Jong-Un'un başkanlık koltuğunu 10 yaşındaki kızı Kim Ju-ae'ye bırakmaya hazırlandığını iddia etti.

KİM KOLTUĞU KIZINA DEVREDECEK

Alman Bild'in aktardığına göre 10 yaşındaki kızı Kim Ju-ae'yi iktidara getirmeye hazırlanan Kim Jong-Un, kızını önce yanında yetiştirmek sonra da iktidarı ona tek başına bırakmayı planlıyor. Bild'e göre Kim Jong-Un, Kuzey Kore'yi kızı Kim Ju-ae ile birlikte yönetmeyi hedefliyor.

KUZEY KORE'DE AİLE GELENEĞİ

Bild, Kuzey Kore'nin eski liderlerinin de benzer bir yol izlediğini hatırlattı. Kim Il-sung ile oğlu Kim Jong-il'in 1964'ten 1994'e kadar Kuzey Kore'yi birlikte yönettiğine dikkat çeken Bild, Jong-il'in babasının ölümünden sonra tek başına iktidara geçtiğinde sadece 20 yaşında olduğunu belirtti. Il-sung, parti ve devletteki pozisyonları oğluna yavaş yavaş emanet etti.

Kim Il-sung ve Kim Jong-il