Kuzey Kore lideri Kim Jong-un veliahtını koltuğa hazırlıyor! Ülkeyi 10 yaşındaki kızına bırakacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un koltuğunu kızına devretmek için hazırlıklara başladı. Güney Kore gizli servisi, kırk yaşındaki Kim Jong-Un'un başkanlık koltuğunu 10 yaşındaki kızı Kim Ju-ae'ye bırakmaya hazırlandığını iddia etti.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un koltuğunu kızına devretmek için hazırlıklara başladı. Güney Kore gizli servisi, kırk yaşındaki Kim Jong-Un'un başkanlık koltuğunu 10 yaşındaki kızı Kim Ju-ae'ye bırakmaya hazırlandığını iddia etti.
KİM KOLTUĞU KIZINA DEVREDECEK
Alman Bild'in aktardığına göre 10 yaşındaki kızı Kim Ju-ae'yi iktidara getirmeye hazırlanan Kim Jong-Un, kızını önce yanında yetiştirmek sonra da iktidarı ona tek başına bırakmayı planlıyor. Bild'e göre Kim Jong-Un, Kuzey Kore'yi kızı Kim Ju-ae ile birlikte yönetmeyi hedefliyor.
KUZEY KORE'DE AİLE GELENEĞİ
Bild, Kuzey Kore'nin eski liderlerinin de benzer bir yol izlediğini hatırlattı. Kim Il-sung ile oğlu Kim Jong-il'in 1964'ten 1994'e kadar Kuzey Kore'yi birlikte yönettiğine dikkat çeken Bild, Jong-il'in babasının ölümünden sonra tek başına iktidara geçtiğinde sadece 20 yaşında olduğunu belirtti. Il-sung, parti ve devletteki pozisyonları oğluna yavaş yavaş emanet etti.
Kim Jong-il ise ağır hasta olduğu dönemde mevcut lider Kim Jong-un'u resmi işlere hızla alıştırmıştı. Jong-Un'un yüksek rütbeli subaylar tarafından tanınması ise uzun sürmüştü.
NEDEN KİM JU-AE'Yİ SEÇTİ
Güney Kore'nin Kim Ju-ae'nin Kim Jong-un'un yerine geçeceğine yönelik değerlendirmesinin Ju-ae'nin, Kim Il-Sung'un ilk eşi Kim Jong-suk'a (Kim Jong-Un'un büyükannesi) çok benzemesinden kaynaklandığı düşünülüyor.
ETRAFINDA SADECE O YÜZLERİ İSTİYOR
Bild'in aktardığına göre Kim-Jong-Un'un yönetim kademesindeki isimlerin genellikle Paektu ailesinin (Kim soyu) eski, ölmüş üyelerine benzerlik gösteriyor. Kuzey Kore lideri, etrafını genellikler, geçmişten gelen yüzlerle çevreliyor. Öte yandan Ju-ae'nin iktidara geçmesinin ise zaman alacağı belirtiliyor.