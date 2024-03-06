Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e Odesa’da patlama şoku! 150 metre uzağına balistik füze düştü

Yunansitan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmek üzere gittiği Ukrayna'nın Odesa kentinde balistik füze şoku ile karşı karşıya kaldı.

150 METRE UZAKLIĞINA FÜZE DÜŞTÜ

Yunan basını, Miçotakis'in konvoyunun sadece 150 metre uzağının balistik füze ile vurulduğunu duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Halk Partisi'nin Romanya'nın başkentinde düzenlenecek iki günlük konferansından önce Odessa'ya gitti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesi planlanan Miçotakis'in konvoyunun 150 metre uzaklığında bir patlama meydana geldi.

Patlamanın Rusların Odesa'ya ateşlediği bir balistik füzeden kaynaklandığı bildirildi.