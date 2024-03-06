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Son dakika: Rusya'dan NATO'ya açık tehdit! ABD Kuzey Avrupa'ya nükleer silah yerleştirirse...

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa’ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 13:42 Güncelleme 06 Mart 2024, 14:38
Son dakika: Rusya’dan NATO’ya açık tehdit! ABD Kuzey Avrupa’ya nükleer silah yerleştirirse...

Son dakika haberleri... Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'ya yerleştirilmesi halinde Rusya ile NATO arasında doğrudan askeri çatışma senaryosunda hedef olacağını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey LavrovRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Amerikan nükleer silahlarının Kuzey Avrupa'da ortaya çıkmasının, bu silahları kendi topraklarında konuşlandıracak ülkelerin güvenliğini artırmayacağını, aksine zayıflatacağını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya ZaharovaRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

FRANSIZ UÇAKLARINI DURDURMUŞTU

Rusya Savunma Bakanlığı son olarak Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait 3 uçağın Rus sınırına yaklaştığını ve Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 tipi avcı uçağının Fransız uçaklarını engellediğini duyurmuş ve Bakanlık, "Rusya Federasyonu Devlet sınırının ihlali söz konusu değildir" açıklamasını yapmıştı.

Berlin-Paris hattında Ukrayna krizi! Macron’un ‘korkak’ çıkışına Almanya’dan cevap geldi! Rusyadan kritik açıklama: Uçaklar durdurulduBerlin-Paris hattında Ukrayna krizi! Macron’un ‘korkak’ çıkışına Almanya’dan cevap geldi! Rusyadan kritik açıklama: Uçaklar durduruldu
Berlin-Paris hattında Ukrayna krizi! Macron'un 'korkak' çıkışına Almanya'dan cevap geldi! Rusya'dan kritik açıklama: Uçaklar durduruldu

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dün akşam yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

Karadeniz suları üzerindeki Rus hava sahası izleme ekipmanları, Rusya Federasyonu Devlet sınırına doğru uçan üç hava hedefi tespit etti. Rusya Federasyonu Devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için hava savunma görev gücünden bir Su-27 savaş uçağı kalkış yaptı.

Rus savaş uçağının mürettebatı, hava hedeflerinin bir E-3F tipi uzun menzilli radar tespit ve kontrol uçağı ile Fransız Hava Kuvvetleri'ne ait iki Rafale-S çok amaçlı avcı uçağı olduğunu tespit etmiştir

Bakanlık, Su-27 uçağının yaklaşması sonrası Fransız uçaklarının geri döndüğünü belirtmiş ve "Rus savaş uçağı yaklaşırken, yabancı askeri uçaklar Rusya Federasyonu Devlet sınırından dönüş yaparak Karadeniz üzerindeki hava sahasını terk etmiştir. Rus uçağı güvenli bir şekilde kendi havaalanına geri dönmüştür. Rusya Federasyonu Devlet sınırının ihlali söz konusu değildir. Rus savaş uçağının uçuşu, tarafsız sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara tam uyum içinde, hava yollarını geçmeden veya yabancı bir devletin uçaklarına tehlikeli bir şekilde yaklaşmadan gerçekleştirilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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