Berlin-Paris hattında Ukrayna krizi! Macron’un ‘korkak’ çıkışına Almanya’dan cevap geldi! Rusya’dan kritik açıklama: Uçaklar durduruldu

Almanya ile Rusya arasındaki dinleme krizinin ardından NATO ve AB'de gerilim artarken Almanya ve Fransa adeta birbirine girdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Avrupa'yı Ukrayna'nın savunmasında "korkak" olmamaya çağırmasının ardından Berlin ile Paris arasında kriz patlak verdi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz

MACRON'UN KORKAK ÇIKIŞINA ALMANYA'DAN TEPKİ

Macron, "Avrupa açıkça korkak olmamanın gerektiği bir zamanda" şeklinde konuşurken Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise İsveçli mevkidaşı Pal Jonson ile düzenlediği basın toplantısında "En azından benim bakış açıma göre sahadaki botlar, daha fazla ya da daha az cesaret hakkında konuşmamıza gerek yok" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

FRANSIZ-ALMAN GERİLİMİ ARTIYOR

Macron, ayrıca, "Pasif olursak acı çekme, sahada aksilik yaşama, ABD'de olası hayal kırıklıkları yaşama riskiyle karşı karşıya kalırız." demişti.

Ukrayna'daki savaş dolayısıyla Fransa ile Almanya arasında gerilim artıyor. Fransa, Almanya'nın Washington ile ilişkileri Avrupa'nın güvenliğinin temel taşı olarak görmesinden rahatsız. Almanya ise Macron'un, özellikle de Berlin'in savaş lideri olma çabalarından rahatsız olduğunu belirtiyor.

FRANSIZ UÇAKLARI DURDURULDU

Berlin-Paris hattında tansiyon yükselirken Rusya Savunma Bakanlığı'ndan flaş bir açıklama geldi. Bakanlık Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait 3 uçağın Rus sınırına yaklaştığını ve Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-27 tipi avcı uçağının Fransız uçaklarını engellediğini duyurdu. Bakanlık, "Rusya Federasyonu Devlet sınırının ihlali söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.