İsveç basını terör örgütü PKK’nın finans ağını deşifre etti: Stockholm’den alıp örgüte işte böyle aktarıyorlar

Irkçı ve İslam düşmanı saldırıları engellemeyen ve terör örgütü PKK sempatizanlarını beslemeye devam eden İsveç , NATO'ya girebilmek için Türkiye'nin şartlarını kabul ederken İsveç polisinden skandal bir itiraf geldi. İsveç gazetesi Samnytt'ın bildirdiğine göre terör örgütü PKK, terör eylemlerini finanse etmek amacıyla İsveç'teki Kürtleri gasp ediyor.

"PKK İSVEÇ'TE HER ZAMANKİNDEN DAHA AKTİF"

İsveç gazetesi Samnytt, eli kanlı terör örgütü PKK için "terör damgalı Kürt sol örgütü" ifadesini kullanırken PKK'nın İsveç'te her zamankinden daha yoğun olduğunu belirtti.

TERÖR ÖRGÜTÜ, KÜRTLERİN PARASINI GASP EDİYOR

İsveç Güvenlik Polisi Operasyon Müdürü Fredrik Hallström, devlet radyosuna verdiği röportajda terör örgütü PKK üyelerinin İsveç'te hala yoğun bir varlık gösterdiğini ve Kürtleri tehdit ederek para tahsil ettiğini belirtti.

PKK'nın İsveç'teki Kürtlerden zorla aldığı paraları örgüte aktarmaya devam ettiği Güvenlik Polisi'nin terörle mücadele operasyonları şefi Susanna Trehörning tarafından da doğrulandı. Tregörning, bunun İsveç dışında birçok ülkede de uzun yıllardır devam ettiğini belirtti.

İLK KEZ BİR PKK'LI TUTUKLANDI

Samnytt, geçtiğimiz yıl Stockholm'de bir iş insanının PKK'ya 100 bin kronun üzerinde para ödemek için silahla tehdit edildiği ortaya çıkmıştı. İş insanını tehdit eden kişi hapis cezasına çarptırılmıştı, öte yandan Samnytt ise normal şartlar altında bu tür suçların sürekli işlendiğini fakat kimsenin daha önce ceza almadığını, son örneğin İsveç için bir ilk olduğunu belirtti.

Susanna Trehhörning, hapis cezası kararının ardından İsveç'te bu tür suçlarda bir azalma olmadığını belirtti ve ayrıca İsveç'te PKK'nın gasplarını durdurmanın neredeyse imkansız olduğuna dikkat çekti.

Suçun haritasının çıkarılması gerektiğini belirten Trehhörning, Kürtlerden gasp edilen para ile terörün finanse edildiğinin kanıtlanması gerektiğini belirtti.