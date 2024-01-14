PKK’nın Avrupa’daki mağarası İsveç’ten yeni skandal! Terör seviciler Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin maketini parçaladı

Terör örgütü PKK'ya verdiği destekle NATO kapısında beklemeye devam eden İsveç, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal eylemlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

TERÖR SEVİCİLER BAŞKAN ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI Türkiye Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vururken terör seviciler İsveç'in Göteborg kentinde bir araya geldi ve Başkan Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı. PKK'nın Avrupa'daki mağarası İsveç'ten yeni skandal! BAŞKAN ERDOĞAN'IN BAŞINI SOPADA GEZDİRDİLER Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuklasını asan terör örgütü sempatizanları, Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den bir pinyata yaptı ve belediye binasının önünde sopa ile defalarca vurduktan sonra Başkan Erdoğan'ın başını sopada gezdirdi.