PKK’nın Avrupa’daki mağarası İsveç’ten yeni skandal! Terör seviciler Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin maketini parçaladı

Terör örgütü PKK'ya verdiği destekle NATO kapısında beklemeye devam eden İsveç, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal eylemlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Terör örgütü PKK'ya verdiği destekle NATO kapısında beklemeye devam eden İsveç, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili skandal eylemlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
TERÖR SEVİCİLER BAŞKAN ERDOĞAN İLE BAHÇELİ'Yİ HEDEF ALDI
Türkiye Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vururken terör seviciler İsveç'in Göteborg kentinde bir araya geldi ve Başkan Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN BAŞINI SOPADA GEZDİRDİLER
Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuklasını asan terör örgütü sempatizanları, Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli'den bir pinyata yaptı ve belediye binasının önünde sopa ile defalarca vurduktan sonra Başkan Erdoğan'ın başını sopada gezdirdi.
AYNI TERÖRİSTLER AYNI SKANDAL
Terör örgütü PKK sempatizanlarına ait "the Rojova Committees" adlı X hesabından sunulan görüntülerde "Erdoğan Effigy'nin (kukla) yaratıcılarından… Şimdi sizlere Erdoğan Pinata'yı sunuyoruz! Kürt özgürlük hareketinin tarihi direnişini kutlamak için İsveç'in Gothenburg kentinde belediye binası önünde toplandık. Kürdistan faşizmin mezarlığı olacak" ifadelerine yer verildi.
İSVEÇ POLİSİ SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR
İsveç, ırkçı ve İslam düşmanı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve terör örgütü sempatizanlarının toplanıp Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldığı eylemlere yaptığı ev sahipliği dolayısıyla NATO kapısında Türkiye'nin onayını beklemeye devam ediyor. Türkiye'nin onay için şartı terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi, PKK militanlarının iadesi ve provokatif eylemlerin engellenmesi olsa da İsveç polisi her gün yeni bir skandalı sadece seyretmeye devam ediyor.
BAHÇELİ'NİN BU SÖZLERİNİ PAYLAŞTILAR
Gothenburg'da çekilen skandal görüntüleri paylaşan terör destekçisi hesabın yayımladığı videoda, ayrıca Bahçeli'nin "İsveç PKK'nın Avrupa'daki mağarasıdır, Kandil dağı neyse Stockholm aynısıdır." Şeklindeki sözlerine yer verilirken Türk basınında "Mehmetçiği vuran silahlar İsveç'ten" şeklindeki manşetler gösterildi.
SKANDAL PROVOKASYONA ŞEHİTLERİ DE ALET ETTİLER
PKK destekçisi hesap bu kadarıyla da kalmadı ve terör örgütü PKK'nın katlettiği şehitlerimizin fotoğraflarına da videoda yer verdi.