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CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyenleri vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

Son dakika haberleri… Soykırımcı terör devleti İsrail yine yardım bekleyen masum sivilleri vurdu. Alçak saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’de yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı. Gazze’de açlık krizi devam ederken UNICEF, Kamal Adwan Hastanesi’nde 15 çocuğun açlık ve susuzluktan hayatını kaybettiğini duyurdu. Öte yandan Kahire’de ateşkes görüşmeleri devam ederken terör devleti İsrail heyetini geri çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 08:59 Güncelleme 04 Mart 2024, 09:20
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yine yardım bekleyenleri vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var

HABERİ
SESLİ DİNLE

Kahire'de Gazze için ateşkes görüşmelerinin başlamasına saatler kala terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ediyor. Soykırımcı İsrail güçleri Gazze'de yardım arayan insanlara bir kez daha ateş açtı ve onlarca Filistinli sivili katletti.

AÇLIKTAN ÖLEN ÇOCUKLAR İÇİN HER DAKİKA ÖNEMLİ

Soykırımcı İsrail'in karadan yardım girişini engellediği Gazze'de açlık krizi devam ederken UNICEF Başkanı Catherine Russell, Gazze'de ölümcül yetersiz beslenme ile karşı karşıya olan çocuklar için "her dakikanın önemli olduğunu" söyledi ve ateşkes çağrısında bulundu.

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ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ BAŞLIYOR

Mısır'ın başkenti Kahire'de ateşkes görüşmelerinin bugün yeniden başlaması bekleniyor fakat ABD'li yetkililer ateşkesin yakın olduğunu iddia ederken soykırıma devam eden İsrail'in hamlelerinin ardından ateşkes konusu belirsizliğini korumayı sürdürüyor.

SOYKIRIMIN BİLANÇOSU: GÜNDE 151 KADIN VE ÇOCUK

Terör devleti İsrail, Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırıma devam ediyor. Kadın, çocuk, yaşlı, genç demeden sivilleri hedef alan soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana günde en az 151 kadın ve çocuk öldürdü.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler...

09.00 Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soykırımcı İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah kentindeki Am'ari mülteci kampına baskın düzenlediğini ve 16 yaşındaki Mustafa Ebu Şalbak'ı vurarak öldürdüğünü söyledi.

Baskını protesto eden Filistinlilere İsrail askerlerinin gerçek mermilerle ateş açtığı çatışma çıktı. Ebu Şalbak boynundan ve göğsünden vurularak Filistin Tıp Kompleksi'ne nakledildi ve burada öldüğü açıklandı. Görgü tanıkları, saldırıdan birkaç saat sonra İsrail işgal güçlerinin kampın ana girişine konuşlandığını söyledi.

09.00 Wafa haber ajansının haberine göre, İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde Filistinlilere saldırdı.

08.15 Soykırımcı İsrail'in Refah'taki bir konut binasına düzenlediği hava saldırısında en az altı Filistinli öldürüldü ve güneydeki şehre düzenlenen gece saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e çıktı.

3 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR

23.57 İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.

YİNE YARDIM BEKLEYENLERİ VURDU

19.42 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de yardım bekleyenlere yönelik düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını açıkladı.

▶️ Katil İsrail Gazze'de yine yardım bekleyenleri vurdu!



TERÖR DEVLETİ ATEŞKES HEYETİNİ GERİ ÇEKTİ
17.00 İsrail medyasına göre İsrail, Hamas'ın elinde bulunan esirlerin beklenen listesini vermediğini öğrendikten sonra ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye gitmesi beklenen bir heyeti geri çekti.

Times of Israel gazetesi bir yetkilinin, Hamas'ın yaşayan esirlerin listesini ve İsrail'in serbest bırakılan her esir için kaç Filistinli esiri serbest bırakması gerektiğinin listesini alma talebini yerine getirmeyi reddettiğini söyledi.

Bir diğer İsrail gazetesi Haaretz ise Hamas'ın cevabının Katar üzerinden verildiğini söyledi.

7 BİN 340 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI

15.05 Filistinli Esirler Kulübü, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından tutuklanan Filistinlilerin toplam sayısının 7 bin 340'a ulaştığını duyurdu.

Filistin şehirleri, kasabaları ve köyleri, yaygın sabotaj ve evlerinin yıkılmasının yanı sıra, çoğu zaman yaygın taciz, şiddetli dayak ve tutuklulara ve ailelerine yönelik tehditlerin eşlik ettiği gece baskınlarına maruz kalıyor.

14.55 Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail tanklarının Gazze Şeridi'nde kasten düzinelerce Filistinlinin üzerinden geçtiğini doğruladı.

Cenevre merkezli örgüt, İsrail ordusunun 29 Şubat'ta Gazze Şehri'nin Zeytun mahallesinde kasıtlı olarak ezilen Filistinli bir adamı tutuklandıktan ve elleri plastik kelepçeyle bağlandıktan sonra öldürdüğünü belgeledi.

Belgelenen bir başka olayda ise 23 Ocak'ta, bir İsrail tankının Han Yunus'taki Taiba Towers bölgesindeki barınak karavanında uyuyan bir aileye çarptığını, bir aileden iki kişinin hayatını kaybettiğini ortaya çıkardı.

TARAFLAR ATEŞKES İÇİN MASADA

13.20 Hamas'tan heyti Gazze Şeridi'nde İsrail ile ateşkes anlaşması müzakerelerine devam etmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. Al Qahera News, yeni tur müzakereler için Katar ve ABD'den heyetlerin de Kahire'de bulunduğunu bildirdi. Öte yandan İsrail ekibinin varlığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Adı açıklanmayan üst düzey Mısırlı bir yetkili, dün, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğunu belirterek Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğini söylemişti. Söz konusu yetkili, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

15 ÇOCUK AÇLIKTAN ÖLDÜ

12.45 Gazze Sağlık Bakanlığı, Kamal Adwan Hastanesi'nde son birkaç gün içinde en az 15 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Eşref el-Kudra, "Elektrik jeneratörü ve oksijenin kesilmesi ve tıbbi imkanların zayıflaması nedeniyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde yetersiz beslenme ve ishalden mustarip olan ALTI çocuğun hayatından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

11.20 Üst düzey bir Hamas yetkilisi Pazar günü AFP'ye verdiği demeçte, İsrail'in Filistinli grubun "yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzey Gazze'ye dönüşü ve insani yardımın artırılması da dahil olmak üzere" taleplerini kabul etmesi halinde Gazze'de "24 ila 48 saat içinde" ateşkes sağlanabileceğini söyledi.

10.30 Kızılay, 14 üyesinin hâlâ İsrail gözetiminde olduğunu açıkladı. Filistin Kızılayı Derneği, akıbetlerinin bilinmediğini söyledi ve uluslararası topluma İsrail'e 14 Kızılay üyesini serbest bırakması yönünde baskı yapma çağrısında bulundu.

Üç haftadan uzun bir süre önce Han Yunus'taki El Amal Hastanesi'nden en az yedi Kızılay üyesi tutuklandı.

05.40 İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yerinden edilmiş insanların sığındığı Refah kentindeki Ebu Anza ailesinin evini bombalaması sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

2 MART TARİHİNDE YAŞANANLAR
17.07 İsrail'in işgali ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü savaşın durdurulması için arabulucuların yarın yeniden müzakerelere başlayacağı bildirildi.

Mısır'ın El-Kahire televizyonuna konuşan üst düzey bir kaynak, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasına yönelik devam eden müzakerelere yarın Kahire'de devam edileceğini belirtti.

Adı açıklanmayan kaynak, ramazan ayı öncesinde Gazze'de ateşkes ilan edilmesine yönelik müzakerelerde "ilerleme" olduğuna dikkati çekerek, yarın başlayacak müzakerelere tüm tarafların katılacağını söyledi.

Mısır'ın ramazan ayından önce ateşkes anlaşmasına varılması için yoğun çaba gösterdiğine işaret eden kaynak, "Ateşkes müzakerelerinde gözle görülür ilerleme var ve adil bir anlaşmaya varmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına ilişkin müzakereler, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Şubat'ta sonlanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırı sonucu bir aracı hedef aldı. Filistinliler, saldırıda hasar gören aracı inceledi. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırı sonucu bir aracı hedef aldı. Filistinliler, saldırıda hasar gören aracı inceledi.

İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.

Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 320 Filistinli öldürüldü, 71 bin 533 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

13:19 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenlediği baskınlarda aralarında çocukların da bulunduğu en az 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

13:10 Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

13:05 Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Antalya Diplomasi Forumu'nda basın toplantısında konuştu.

Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistin'de iki devletli çözüme tamamen karşı olduğuna işaret ederek, İrlanda ve diğer Avrupa ülkelerinin, Netanyahu'nun ileriye doğru bir karar alıp iki devletli çözümü uygulamasını beklemesinin "boşuna" olacağını söyledi.

10:52 ABD, Yemen'deki İran destekli Husilere ait "Kızıldeniz'e doğru fırlatılmaya hazırlanan" karadan havaya füzenin imhası için savunma saldırısı düzenlediğini duyurdu.

05:33 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta ve kuzey kesimlerinde 3 eve düzenlediği saldırılarda en az 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

03:34 İsrail'deki Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinlilerin ordu tarafından hedef alınmasına ilişkin İsrail tarafından yapılan açıklamaların "inandırıcı olmadığını" yazdı.

Haaretz gazetesinin haberinde, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin, "İsrail ordusunun yardım tırlarına çıkan Filistinlileri bilerek öldürdüğünden emin olduğu" belirtildi.

Sağlık alanından kaynaklar ve görgü tanıklarının, İsrail ordusunun "yalnızca birkaç Filistinliye ateş açıldığı, çoğunun izdihamda ezilerek öldüğü" yönündeki iddialarını yalanlandığına dikkati çekildi.

"Tel Aviv yönetiminin, katliamın ardından Gazze'de ateşkes için daha fazla uluslararası baskı görebileceği" aktarılan haberde, "İsrail'in olaya ilişkin açıklamaları 10 saat gecikti, herhangi birinin inanması oldukça zor." ifadesi kullanıldı.

03:24 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Din İşleri Danışmanı ve Başyargıç Mahmud el-Habbaş, İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun ramazan ayını hedef alan sözlerine yönelik, "Ramazan ayı bir inançtır, silinecek ve yok edilecek olan İsrail işgalidir." dedi.

00.20 Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ve ilacın yanı sıra 19 bin litre yakıt ulaştırdığı bildirildi.

1 MART'TA YAŞANANLAR

22:35 ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, ilerleyen günlerde, Gazze'ye havadan insani yardım atmaya başlayacaklarını ve bölgeye daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için İsrail ile yakın temasta olduklarını açıkladı.

Biden, İtalya Başbakanı Georgia Meloni'yi Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

Joe Biden, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, yardım beklerken İsrail tarafından vurularak öldürülen Gazzeli sivillerle ilgili olarak, "Gazze'nin kuzeyinde (Filistinlilerin) insani yardıma ulaşmaya çalışırken yaşanan olay trajik ve korkutucu. Oradaki hayatların kaybı çok üzücü." ifadesini kullandı.

Masum insanların yiyecek bulmak için çabalarken "savaşa yakalandığını" ifade eden Biden, "Onların yardıma ulaşmaya çalışırken karşılaştıkları durumu gördünüz. Daha fazlasını yapmalıyız ve ABD olarak yapacağız." dedi.

Biden, "Önümüzdeki günlerde, Ürdün'e katılarak (Gazze'ye) havadan insani yardımları atmaya başlayacağız." şeklinde konuştu.

Gazze'ye havadan atacakları yardımla ilgili cümlesinde Biden'ın sehven Gazze yerine "Ukrayna" demesi de dikkati çekti.

Biden, İsrail tarafıyla daha fazla insani yardımın bölgeye gönderilebilmesi için görüşmelerini sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

21:19 İsrail'in, Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları 7 Ekim'den bu yana hız kesmeden devam ederken, Gazze'de olağanüstü direniş gösteren Kassam Tugaylarından yeni bir açıklama geldi.

▶️ Hamas açıkladı! İsrail vatandaşı 7 esiri daha öldürdü

'SİYONİST BOMBARDIMANI SONUCUNDA 7 İSRAİLLİ ESİRİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ TESPİT ETTİK'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Telegram hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Daha önce çok sayıda esiri koruyan savaşçılarıyla iletişimin kesildiğini belirttiklerini hatırlatan Ebu Ubeyde, "Son haftalarda yapılan incelemelerden sonra, Siyonist bombardımanı sonucunda Gazze Şeridi'nde bazı savaşçılarımızın şehit olduğunu ve 7 (İsrailli) düşman esirinin öldürüldüğünü tespit ettik." ifadelerini kullandı.

ÖLEN ESİRLERİN SAYISI 70'İ GEÇTİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında şu ana kadar ölen esirlerin sayısının 70'i geçtiği aktarılan açıklamada, "En başından beri esirleri korumaya çalıştık ama düşman, esirler meselesinden kurtulmak için esirleri kasten öldürüyor." denildi.

EBU UBEYDE, ÖLEN ESİRLERİN İSİMLERİNİ DE AÇIKLADI

Öldürülen Chaim Peri, Yoram Metzger ve Amiram Cooper adlı 3 üç yaşlı esirin hayatta olduğu anlara ilişkin videonun paylaşıldığı açıklamada, İsrail'in bombardımanında öldürülen 4 esirin isminin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

İsrail askerleri, 15 Aralık'ta Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şucaiye Mahallesi'nde beyaz bayrak sallayan ve üstleri çıplak 3 İsrailli esiri ateş ederek öldürmüştü.

16.05 Ürdün ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki çeşitli bölgelere üç havadan gıda yardımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Ürdün ve Mısır son günlerde hava yoluyla yardım gönderirken ABD ve Kanada da benzer bir rol oynamayı düşündüklerini açıkladı.

15.10 On yedi uluslararası yardım kuruluşu, Avrupa Birliği ve üye devletleri BM Filistinli Mülteciler Ajansı'na (UNRWA) fon sağlamaya devam etmeye çağıran ortak bir bildiri imzaladı.

İsrail'in UNRWA üyelerinin 7 Ekim'deki Hamas saldırısına karıştığını iddia etmesi üzerine birçok Avrupa ülkesi Ocak ayında yardım kuruluşuna fon sağlamayı durdurmuştu.

UNRWA genel komiseri Philippe Lazzarini, X hakkındaki ortak açıklamayı memnuniyetle karşıladı ve "Gazze'deki en büyük insani operasyonun kesintisiz sürdürülmesi + okullarımızın ve sağlık kliniklerimizin bölge genelinde Filistinli Mülteciler için çalışır durumda tutulması için finansmanın yeniden başlatılması çok önemlidir". şeklinde açıklama yaptı.

15.35 Soykırımcı İsrail ordusu, 7. Tugay muharebe timinin Han Yunus'ta operasyonlara devam ettiğini ve "teröristleri ortadan kaldırdığını ve terör altyapısını yok ettiğini" söyledi.

Soykırım ordusu, Telegram'da durum güncellemesinde askerlerin karşılaştığı "düzinelerce teröriste" saldırmak için bir yerleşim bölgesinde "tank ateşi, yakın mesafe muharebesi ve hava ateşi" kullandığını söyledi. Açıklamada, "Batı Han Yunis'teki terör altyapısına yönelik hedefli bir baskın sırasında askerler, operasyonel faaliyet sırasında bir okulda saklanan düzinelerce teröristi yakaladı" ifadelerine yer verildi.

10.25 Soykırımcı İsrail ordusunun Mescid-i Aksa'da Aslanlı Kapı önüne barikatlar kurduğu ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engellediği bildirildi.

10.15 Soykırımcı İsrail ordusu, yasadışı Eli yerleşim yerinde iki İsrailliyi öldüren silahlı saldırıyı gerçekleştirmekle suçlanan bir Filistinlinin evini yıkmaya hazırlandığını doğruladı.

İsrail ordusu, X'te işgal altındaki Batı Şeria'daki Kalandiya kampındaki eve baskın yaptığını ve "bir silah bulduğunu" yazdı. İsrail güçleri baskın sırasında zanlıyı ve oğlunu tutukladı. Savaş mühendisleri evin haritasını çıkardı ve yıkılmasına hazırlık amacıyla ölçümler aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da saldırı düzenlemekle suçlanan Filistinlilerin evlerini düzenli olarak yıkıyor.

05.02 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım bekleyen 112 Filistinliyi öldürmesi, 760'ını yaralamasına tepki vermesinin ABD tarafından engellendiği belirtildi.

BM'nin New York'taki genel merkezinde yapılan BMGK toplantısında, üye devletlerin Gazze kentindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım konvoyuna saldırısına tepki niteliğinde açıklama yapılması konusunda müzakere yürütüldü.

BMGK'nin kapalı oturumunun ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA muhabirinin ulaştığı, İsrail'e karşı eleştirel açıklamalar içeren müzakere metninin, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği tarafından kabul görmediği belirtildi.

İsrail askerleri, Gazze ile İsrail arasındaki Erez Sınır Kapısı'nda konuşlandı. İsrail askerleri, Gazze ile İsrail arasındaki Erez Sınır Kapısı'nda konuşlandı.

Müzakere metninde, "Konsey üyeleri, İsrail güçlerinin Gazze'nin güneybatısında gıda yardımı bekleyen kalabalık topluluğa açtığı ateş sonucu 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 750 kişinin de yaralandığını belirten raporlardan derin endişe duyduklarını ifade ediyor." cümlelerine yer verildi.

Metinde, uluslararası insani hukuka uygun olarak Gazze Şeridi'ndeki sivilleri, hayatta kalmak için "vazgeçilmez olan temel hizmetlerden ve insani yardımdan mahrum bırakmaktan kaçınma" çağrısı yer aldı.

Aksi durumda, Gazze'deki 2,2 milyon kişinin tamamının "endişe verici düzeylerde akut gıda sorunuyla karşı karşıya kalacağı" kaygısı dile getirildi.

Konsey üyeleri müzakere metninde İsrail'i, Gazze'ye insani yardımın girebilmesi için sınır geçişlerini açık tutmaya, insani ihtiyaçları geniş ölçekte karşılamak için ek geçişlerin açılmasını kolaylaştırmaya çağırdı.


29 ŞUBAT'TA YAŞANANLAR

22:36 Dışişleri Bakanlığı: "İsrail, Nabulsi Meydanı'ndaki Filistinlileri öldürerek, işlemekte olduğu insanlığa karşı suçlara bir yenisini eklemiştir. İsrail'in, yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef alması, Filistin halkını bilinçli ve toplu olarak yok etmeyi hedeflediğinin delilidir."

21.32 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, kuzeyde sağlık hizmetinin verilmemesinin, 700 bin Filistinlinin idama mahkum edilmesi anlamına geldiğini belirterek, Birleşmiş Milletler'den (BM), uluslararası insancıl hukuku ve 4. Cenevre Sözleşmesini devreye sokmasını istedi.

17.54 Beyaz Saray, yardım bekleyen Gazzelilerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı.

16.35 Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde insani yardım bekleyen sivillere düzenlediği saldırıya tepki göstererek, bu kabusun artık sona ermesi gerektiğini belirtti.

Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'ye yönelik 4,5 aydır devam eden saldırılarının ardından yaşanan kıtlığın çocukları öldürmeye başladığını ve çaresiz Filistinlilerin hayatta kalabilmek ve gıda yardımı toplamak üzere toplandığını bildirdi.

İsrail güçlerinin bir araya gelen Filistinlilere ateş açarak onlarca kişiyi öldürdüğünün ve yüzlerce kişinin yaralandığının rapor edildiğini belirten Albanese, "Bu kabul sona ermeli." ifadesini kullandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 104 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'DEN KATLİAM İTİRAFI

16.01 İsrail güvenlik kaynakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde kıtlıkla mücadele eden Filistinlilerin insani yardım tırlarının etrafını sarması ve İsrail güçlerine yaklaşması nedeniyle askerlerin onları tehdit gördüğünü ve kalabalığa ateş açtığını itiraf etti.

İsrail güvenlik kaynakları, AA muhabirine insani yardım bekleyen Filistinlilerin öldürülmesine ilişkin konuştu.

Katil İsrail yardım bekleyenleri vurdu

Yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunan kaynaklar, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etti. Kaynaklar, olayın soruşturulduğunu aktardı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Reşit Caddesi'nde insani yardım taşıyan tırları bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan Filistinliler, tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Reşit Caddesi'nde insani yardım taşıyan tırları bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu yaralanan Filistinliler, tedavi için Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

15.24 Hamas, Arap Birliği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) İsrail'i "Gazze'deki kitlesel katliamı ve etnik temizliği durdurmaya" zorlayacak kararlar almaları için acil toplanma çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Reşit Caddesi'nde insani yardım taşıyan tırları bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri, Şifa Hastanesi'ne getirildi.İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Reşit Caddesi'nde insani yardım taşıyan tırları bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri, Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Hamas'tan, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen sivillere düzenlediği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"Arap Birliği ile BMGK'yı acilen toplanmaya; İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği toplu kıyımları ve etnik temizliği durdurmaya zorlayacak kararlar almaya çağırıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu katliamın tüm sorumluluğunun, İsrail ile ABD Başkanı Joe Biden'a ait olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Reşit Caddesi'nde insani yardım taşıyan tırları bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri, Şifa Hastanesi'ne getirildi.İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Reşit Caddesi'nde insani yardım taşıyan tırları bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin cenazeleri, Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Arap ülkelerine Gazze'de yaşanan soykırım karşısında sessizliğini bozma, uluslararası topluma da katliam ve ihlalleri durdurma konusundaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulunulan açıklamada, gıda yardımlarının güvenli bir şekilde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

104 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun, Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 104 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Gazze'deki hükümet yaptığı açıklamada, İsrail'in insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısının "kasıtlı ve planlı" olduğunu vurgulayarak, "İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü." ifadelerini kullanmıştı.

YARDIM BEKLEYENLERİ HEDEF ALDILAR

14:36 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze kentinde insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

13:30 Gazze'deki hükümet, İsrail ordusunun kıtlığa sürüklediği Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri "kasıtlı, planlayarak ve soğukkanlılıkla öldürdüğünü" belirtti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in 146 gündür abluka ve saldırı altında tutarak kıtlığa sürüklediği Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağı yakınında insani yardım almayı bekleyen yüzlerce Filistinliyi hedef alan saldırısına tepki gösterildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde 700 bin kişiyi zorla aç bıraktığına vurgu yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, bu sabah Gazze kentinde bir lokma ekmeği bekleyen Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği korkunç katliamda 70'ten fazla kişi öldürüldü ve 250'den fazlası da yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun yaptığı katliama ilişkin, "İsrail işgalinin aç bıraktığı sivillerin öldürülmesinden İsrail'i, ABD yönetimini, uluslararası toplumu ve uluslararası kuruluşları sorumlu tutuyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail'in kasıtlı olarak savunmasız sivilleri hedef aldığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşgalci İsrail, Gazze Şeridi halkına yönelik soykırım ve etnik temizlik bağlamında idam operasyonu yürüttüğü bu korkunç katliamı kasıtlı, planlı bir şekilde gerçekleştirdi. İşgal ordusu bu kişilerin, bölgeye yiyecek ve insani yardım almak için geldiklerini biliyordu ancak onları soğukkanlılıkla öldürdü."

Açıklamada, "İsrail ordusunun, toplu katliamları, soykırım ve zorla aç bırakma suçlarından İsrail'in yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden ve yönetimi, uluslararası toplum ve sorumluluktan kaçan uluslararası kuruluşlar" sorumlu tutuldu.

Başta İslam ve Arap ülkeleri ile kuruluşları olmak üzere tüm dünyaya seslenilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkımıza karşı yürütülen soykırım savaşını, akan kanı, sivillerin, çocukların ve kadınların öldürülmesini durdurması amacıyla İsrail işgaline baskı yapmak için derhal ve acilen müdahale etme çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

11:09 İsrail merkezli insan hakları örgütlerinden "Ev Yıkımlarına Karşı İsrail Komitesi" Başkanı Jeff Halper, Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail'in ev yıkımlarının "etnik temizlik politikasının ana aracı" olduğunu söyledi.

10:15 İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bini aştı

04:56 ABD Hava Kuvvetleri Komutanı General David Allvin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki olarak kendini ateşe veren ABD askeri Aaron Bushnell'in ölümünü "trajedi" olarak değerlendirdi.

Olayın standart soruşturma çerçevesinde incelendiğini belirten Allvin, her yıl yaklaşık 100 civarında intihar vakası yaşandığını ve bu son intihara çok fazla siyasi anlam yüklendiğini söyledi.

Allvin, "Bu, kaybettiğimiz havacılarımızdan sadece biri ve biz aileye, birimine bakıyoruz ve bunun arkasında herhangi bir bağlam olup olmadığını, hangi derslerin alınabileceğini gerçekten anlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Allvin'in konuşması sırasında salonda bulunan bazı protestocular, "Onun (Aaron Bushnell) ismini söyle", "Şimdi ateşkes" şeklinde sloganlar attı.

ABD Savunma Bakanlığı da (Pentagon), Bushnell'in ölümü için "trajedi" ifadesini kullanmıştı.

04:11 İsrail medyasında, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönüşünün, ateşkes müzakerelerinin önünde hala engel teşkil ettiği belirtildi.

03:33 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan sonraki planlarıyla ilgili açıklamasını reddederek, bunu uluslararası topluma yönelik meydan okuma olarak değerlendirdi.

02:22 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, akaryakıt bulunamayan Kemal Advan Hastanesinin hizmet dışı kalması sonucu Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar için herhangi bir sağlık hizmetinin kalmadığını duyurdu.

01:18 New York'ta Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamını sonlandırması ve acil ateşkes yapılması için 24 saatlik kesintisiz eylem başlattı.

00:26 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'den askeri yardım alan sadece İsrail'in değil, diğer ülkelerin de 45 gün içinde yazılı bir taahhütle söz konusu silahları "uluslararası hukuka uygun kullanacaklarını" taahhüt etmelerini beklediklerini ve sürecin devam ettiğini söyledi.

00:18 Avrupa Parlamentosu (AP) ilk kez, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.

Biden'dan Gazze'de ateşkes açıklaması

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

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