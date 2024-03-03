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Pakistan’ın başbakanı belli oldu! Şahbaz Şerif yeniden koltuğa geçiyor

Pakistan’da 8 Şubat’ta düzenlenen genel seçimlerin sonucu belli oldu. Başbakanlık koltuğuna Pakistan Müslüman Ligi-Navaz’ın lideri Şahbaz Şerif, yeniden geçiyor. Ulusal Meclis Başkanı Serdar Ayaz Sadık, Şerif’in 293 oydan 201’ini alarak seçimi kazandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 03 Mart 2024, 13:57 Güncelleme 03 Mart 2024, 13:57
Pakistan’ın başbakanı belli oldu! Şahbaz Şerif yeniden koltuğa geçiyor

Pakistan Ulusal Meclis Serdar Ayaz Sadık, PML-N başkanı Şahbaz Şerif'in toplam 293 oydan 201'ini alt mecliste alarak seçimi kazandığını duyurdu.

Pakistan Başbakanı Şahbaz ŞerifPakistan Başbakanı Şahbaz Şerif

ŞAHBAZ ŞERİF YENİDEN BAŞBAKANLIK KOLTUĞUNDA

Serdar Ayaz Sadık, Şerif'in Pakistan İslam Cumhuriyeti'nin başbakanı ilan edildiğini duyurdu.

336 üyeli Ulusal Meclis'te meclis seçiminin bölünmesiyle toplam 169 oy gerekiyordu. Şahbaz Şerif, PML-N, Pakistan Halk Partisi Parlamenterleri, Muttahida Qaumi Hareketi-Pakistan ve diğer müttefiklerden oy aldı.

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İMRAN HAN'IN ADAYI 92 OY ALDI

Başbakanlık seçiminde, Şerif'in rakibi olan eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) adayı Ömer Eyüp Han ise 92 oy aldı.

Şerif, 2022-2023 arasında da Pakistan Başkanı olarak görev yapmıştı.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

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