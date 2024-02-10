Pakistan’da sular durulmuyor! İmran Han avantaj iddia ediyor | Oy sayımı devam ederken çatışma çıktı: 3 kişi hayatını kaybetti

Pakistan 'da ülke sınırlarının kapatılmasına kadar varan olaylı seçimlerde sular durulmuyor. 8 Şubat'ta düzenlenen ve şu ana kadar açıklanan sonuçlara göre hapisteki eski Başbakan İmran Han 'ın partisinin desteklediği bağımsız adaylar parlamentoda çoğunluğu elde etti. Seçimden önce başlayan olaylar ise sürerken sonuçların geç açıklanmasına karşı düzenlenen protestolarda 3 polis hayatını kaybetti.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Geo News televizyonuna göre Kuzey Veziristan bölgesinde seçim sonuçlarının geç açıklanması nedeniyle düzenlenen protestoda 3 polis hayatını kaybetti. Ulusal Demokratik Hareket Partisi (NDM) lideri Muhsin Davar ve destekçilerinin Kuzey Veziristan'ın Miranşah şehrinde düzenlediği protestoda 3 kişi hayatını kaybetti. Muhsin Davar ise silahla yaralandı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asım Münir, "Pakistan'ın çeşitli yönetimlerini" birleştirmek ve "demokrasiyi işlevsel ve amaçlı" kılmak için istikrarlı bir elin gerekli olduğunu söyledi.

İMRAN HAN TARAFTARLARI ÖNDE

Oyların sayım süreci henüz sona ermedi fakat Pakistan'ın hapisteki eski başbakanı İmran Han ile bağlantılı adayların şu ana kadar sandalyelerin çoğunu kazandığı belirtiliyor.

Diğer bir eski Başbakan Navaz Şerif ise partisinin en büyük parti haline geldiğini belirtirken diğer partilerin koalisyona katılmasını istediğini söylüyor.