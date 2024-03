CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurduğunu reddetti! İsrail basını itiraf etti: İnandırıcı değil

Olayın standart soruşturma çerçevesinde incelendiğini belirten Allvin, her yıl yaklaşık 100 civarında intihar vakası yaşandığını ve bu son intihara çok fazla siyasi anlam yüklendiğini söyledi.

04:11 İsrail medyasında, Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönüşünün, ateşkes müzakerelerinin önünde hala engel teşkil ettiği belirtildi.

03:33 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan sonraki planlarıyla ilgili açıklamasını reddederek, bunu uluslararası topluma yönelik meydan okuma olarak değerlendirdi.

02:22 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, akaryakıt bulunamayan Kemal Advan Hastanesinin hizmet dışı kalması sonucu Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar için herhangi bir sağlık hizmetinin kalmadığını duyurdu.

01:18 New York'ta Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik katliamını sonlandırması ve acil ateşkes yapılması için 24 saatlik kesintisiz eylem başlattı.

00:26 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ABD'den askeri yardım alan sadece İsrail'in değil, diğer ülkelerin de 45 gün içinde yazılı bir taahhütle söz konusu silahları "uluslararası hukuka uygun kullanacaklarını" taahhüt etmelerini beklediklerini ve sürecin devam ettiğini söyledi.

00:18 Avrupa Parlamentosu (AP) ilk kez, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısında bulundu.

28 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR

16.30 Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bulunan Kamal Advan Hastanesi'nde yakıt ve tıbbi malzeme yetersizliği nedeniyle yaralı ve hastalara hizmet birkaç saat içinde durdurulacak.

15.05 Soykırımcı İsrail Deir el Balah'ı bombalıyor. İsrail tankları Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah'ın doğu kısmını vurdu. Deir el Balah'ta yaşayan 23 yaşındaki Basel Abdul Jawwad, patlamaların sabah saatlerinden beri durmadığını söyledi ve "Her saat en az 10 saldırı sesi duyuyorum. Görünüşe göre şehrin doğu kesiminde yeni bir saldırı turu gerçekleşiyor. Bu saldırıların karadan işgale yol açabileceğinden her zaman korkuyoruz çünkü sadece birkaç metre uzaktayız. Çantalarımız hazır ve panik her geçen gün artıyor. Umarım evimizden ayrılmak zorunda kalmayız." şeklinde konuştu.

15.03 Biden'ın Gazze'de ateşkes açıklamasının ardından Hamas'ın bir numarası İsmail Haniye'den de ilk açıklama geldi. Haniye "Hamas müzakerelerde esneklik gösteriyor ancak savaşmaya devam etmeye hazır" dedi. Hamas lideri ayrıca Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlileri Ramazan'ın ilk gününde Mescid-i Aksa'ya yürüyüşe davet etti. Televizyonda yayınlanan konuşmasında Haniye, 'direniş eksenine' de saldırılarını artırma çağrısında bulundu.

HAMAS: ATEŞKES İÇİN GİDİLECEK UZUN BİR YOL VAR

14.35 Hamas'ın siyasi ve uluslararası ilişkiler sorumlusu Basem Naim, Al Jazeera'ye İsrail ile olası bir ateşkes anlaşmasını güvence altına almak için hala gidilecek uzun bir yol olduğunu söyledi. Naim, "Aradaki fark hala geniş. Arabulucularla pek çok noktayı görüşmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Naim, "Amerikalılar gerçekten iyimser olmak istiyorsa çifte standart oyununa son vermeliler" dedi ve "Ateşkes istediklerini, bölgedeki çatışmaların daha da genişlemesinden kaçındıklarını söylüyorlar ama aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi'nde vetolarını kullanıyorlar, İsrail'e milyarlarca dolar sağlıyorlar, İsrail'e daha fazla cephane sağlıyorlar." şeklinde konuştu.

12.00 Hamas güney Lübnan'dan İsrail'e füze fırlattı. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, güney Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine çok sayıda füze fırlattığını açıkladı.

Kassam Tugayları Telegram hesabında, saldırıların İsrail'in 769'uncu Doğu Tugayı'nın karargahını ve Beyt Hilal'deki havaalanı kışlasını hedef aldığını söyledi.

Gazze savaşı sırasında İsrail-Lübnan sınırında sık sık çatışmalar yaşanıyor, ancak İsrail güçleri son zamanlarda Hamas'ın sadık bir müttefiki olduğunu iddia ettikleri Hizbullah'ın mevzilerini hedef alarak Lübnan topraklarına daha derin saldırılar düzenledi.

10.20 Katar, uluslararası toplumun İsrail'in Filistin halkını "kasıtlı olarak aç bırakmasına" "karşı durması gerektiğini" söylüyor.

Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Majed el-Ensari haftalık brifinginde, şu anda Gazze'ye gelen yardımın sahada ihtiyaç duyulanın "çok küçük bir kısmı" olduğunu vurguladı ve "Şu ana kadar uluslararası toplumdan, yardımların tam ve koşulsuz girişine izin verilmesi konusunda gerçek bir baskı görmedik. Yardım kısıtlama olmaksızın serbestçe sağlanmalıdır." dedi.

09.50 Soykırımcı İsrail güçleri El Halil yakınlarında 19 Filistinliyi daha tutukladı. Tutuklamalar, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da El Halil'in doğusundaki Yatta kasabasına baskın yapması sırasında gerçekleşti.

09.20 Soykırımcı İsrail güçlerinin Çarşamba günü şafak vakti Batı Şeria'daki diğer bazı bölge ve kasabalara baskın yaptıktan sonra Nablus'un doğusundaki Balata kampına da baskın düzenlediğini söyledi.

08.15 Filistin resmi haber ajansı Wafa, soykırımcı İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim vilayetinin farklı bölgelerinde yedi Filistinliyi tutukladığını bildirdi. Wafa'nın haberine göre İsrail güçleri, El Ubeidiya, Zaatara ve Beyt Sahour'da üç kişiyi tutukladı. Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Fajjar kasabasında da üç kişi tutuklandı.

27 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

15.40 Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta ambulans ekiplerinin sabah saatlerinden bu yana sabahtan bu yana dokuz kişinin cesedine ulaştığı bildirildi. Soykırımcı İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaralananlar arasında bir kız çocuğu da vardı. Gazze Sağlık Bakanlığı, kuşatma altındaki şeritte son 24 saatte en az 96 Filistinlinin öldürüldüğünü, 172 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı.

15.00 Lübnanlı silahlı grup Hizbullah, Lübnan'ın hak iddia ettiği ancak 1967 savaşında İsrail tarafından ele geçirilen Şeba Çiftlikleri'ndeki ar-Ramtha ve Ruwaisat al-Alam bölgelerinde İsrail'in "casus ekipmanlarını" vurduğunu açıkladı.

NASIR HASTANESİ HİZMET DIŞI

13.15 Gazze Sağlık Bakanlığı, sağlık ekiplerinin, Han Yunus'ta bulunan ve Gazze'nin en büyük ikinci tıbbi tesisi olan Nasır Hastanesi'ndeki hastalara sağlık hizmeti sağlayamadığını söyledi.

Bakanlık, suların kesilmesi, kanalizasyon ve birikmiş atıkların taşması nedeniyle hastane jeneratörlerinin kapatılmasının ardından vantilatörlerin çalışmayı durdurduğunu da belirtti.

120'den fazla hastanın tahliyesi gerektiğini belirten Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Uluslararası kurumları İsrail'e tüm sağlık personelinin serbest bırakılması için baskı yapmaya ve Nasır Tıp Kompleksi'nin acil ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

EL AVDA HASTANESİ HİZMET DIŞI KALABİLİR

12.45 Gazze'deki sağlık personeli El Cezire'ye, İsrail ordusunun El Avda tıbbi tesisini 18 gündür kuşatma altında tuttuğunu ve çoksayıda personelin öldürüldüğünü, bu sebeple hastanenin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

10.40 Soykırımcı İsrail güçleri Batı Şeria'da Gazze'den yaklaşık 30 işçiyi tutukladı. Wafa haber ajansının haberine göre, Gazze'den gelen 30 Filistinli işçi, Cenin'in güneyinde işgal altındaki Batı Şeria kasabası Barta'a'da İsrail ordusu tarafından tutuklandı. İsrail güçleri, kasabadaki sanayi bölgesinin yakınında işçilerin yaşadığı bir konut binasına baskın düzenledi.

06.00 Soykırımcı İsrail ordusu Tubas şehrine ve işgal altındaki Batı Şeria'nın yakınındaki Far'a kampına düzenlediği baskınlarda üç Filistinli erkeği vurarak öldürdü.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Tubas'ta bir kişiyi vurarak öldürdüğünü, Far'a kampında ise iki kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını söyledi.

04.55 ABD güçleri, Husilerin seyir füzeleri, deniz ve hava insansız hava araçlarını imha ettiğini söyledi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Pazartesi günü güçlerinin Kızıldeniz ve Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinde üç insansız yüzey gemisini, iki mobil gemisavar seyir füzesini ve bir saldırı insansız hava aracını imha ettiğini bildirdi.

02.32 ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'de ateşkese çok yakın olunduğunu ve gelecek pazartesi gününe kadar ateşkesin sağlanabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Biden, Gazze'de ne zaman ateşkes sağlanabileceğine ilişkin soruya, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır." yanıtını verdi.