Ukrayna'dan "Rusya'ya ait savaş uçağı düşürdük" duyurusu: "Doğu yönünde bir Su-34 daha eksildi"

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk, Rusya'ya ait "Su-34" model savaş uçağını düşürdüklerini duyurdu.

Oleşçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir Rus uçağını daha düşürdüklerini açıklayarak, "Bugün 29 Şubat, her 4 yılda bir gelen tarih, ancak Ruslar için bir uçağın daha kaybedilmesiyle tanıdık bir gün. Doğu yönünde bir Su-34 daha eksildi." ifadelerini kullandı.