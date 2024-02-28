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Berlin’de Azerbaycan-Ermenistan zirvesi! Dışişleri Bakanları Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan barış anlaşması için bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan barış müzakereleri için Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi. Masada Barışın Tesisi ve Devletlerarası İlişkilere İlişkin İkili Anlaşma var.

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 15:10 Güncelleme 28 Şubat 2024, 15:10
Berlin’de Azerbaycan-Ermenistan zirvesi! Dışişleri Bakanları Ceyhun Bayramov ve Ararat Mirzoyan barış anlaşması için bir araya geldi

Karabağ'da Ermenistan'ın son provokasyonları üzerine tansiyon yükselirken Almanya'nın başkenti Berlin'de barış masası kuruldu. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistanlı mevkidaşı Ararat Mirzoyan Berlin'de, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın konukevi Borsig Villası'nda bir araya geldi.

MASADA BARIŞ ANLAŞMASI VAR

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Berlin'de Barışın Tesisi ve Devletlerarası İlişkilere İlişkin İkili Anlaşma'sını ele alacak.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Almanya'da 17 Şubat'ta düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya gelmiş ve barış anlaşması müzakerelerinin devam ettirilmesi için dışişleri bakanlarına talimat vermişlerdi.

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