Tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev’den ilk ziyaret Ankara’ya | Başkan Erdoğan ile kritik temas: "Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür"

ALİYEV: TÜRKİYE FETHEDİYOR

Aliyev ise şunları kaydetti: Bugün Türkiye- Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemlidir. Kardeşimin sayesinde Türkiye yeni zirveleri fethediyor.

Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür. Potansiyeli, gücü, Türk dünyası mensuplarını sevindirir. 2020 Kasım'da 2. Karabağ Savaşı'nda 44 gün boyunca Türkiye yanımızda oldu.

Azerbaycan yalnız değil ,Türkiye Azerbaycan'ın yanında oldu. Bu bizim için yeterli oldu. Tarihi meselemizi savaş meydanında çözdük.

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