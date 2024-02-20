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Tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev’den ilk ziyaret Ankara’ya | Başkan Erdoğan ile kritik temas: "Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür"

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev ile bir zirve gerçekleştirdi. “Azerbaycan’a desteğimiz sürecek. Karabağ’daki işgalin sonlanması ile tarihi bir fırsat penceresi açıldı” dedi

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 20 Şubat 2024 Güncelleme 20 Şubat 2024, 07:02
Tekrar Cumhurbaşkanı seçilen Aliyev’den ilk ziyaret Ankara’ya | Başkan Erdoğan ile kritik temas: Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi nedeniyle ilk ziyaretini Türkiye'ye yapan İlham Aliyev ile bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi.

Aliyev'i 5. defa Azerbaycan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi vesilesi ile tebrik ediyorum. Seçilmesinin hemen ardından ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmasından bahtiyarlık duyuyorum.
Ermenistan ile kalıcı barış çalışmaları umut kaynağı. Azerbaycan'a desteğimiz sürecek. İkili ilişkilerimizin tüm yönlerini gözden geçirdik. İş birliğimizin Haydar Aliyev'in işaret ettiği tek millet iki devlet temelinde ilerliyor. Ticarette 7.5 milyar dolar seviyesini yakaladık.

Enerji alanındaki potansiyeli geliştirmemiz gerekiyor. Bakü Tiflis en başta yer alıyor. Eylül'de Nahcivan'ı ziyaretimde Kars Nahcivan projesine ilişkin projeyi imzaladık.
Güney Kafkasya'nın istikrarına dair atılan adımları ele aldık. Azerbaycan'la omuz omuza hareket ediyoruz.
Karabağ'daki işgalin sonlanması ile tarihi bir fırsat penceresi açıldı. Ermenistan'ın uzun vadeli düşünerek bu süreci değerlendirmeli.
Yaralanan Azerbaycan ordusu mensubu kardeşlerimize şifa diliyorum. Uluslararası hukuku ayaklar altına alan katliamları değerlendirdik.

ALİYEV: TÜRKİYE FETHEDİYOR
Aliyev ise şunları kaydetti: Bugün Türkiye- Azerbaycan birliği sadece bölge için değil Avrasya için önemlidir. Kardeşimin sayesinde Türkiye yeni zirveleri fethediyor.
Türkiye bölgemizde barışın, iş birliğinin garantörüdür. Potansiyeli, gücü, Türk dünyası mensuplarını sevindirir. 2020 Kasım'da 2. Karabağ Savaşı'nda 44 gün boyunca Türkiye yanımızda oldu.
Azerbaycan yalnız değil ,Türkiye Azerbaycan'ın yanında oldu. Bu bizim için yeterli oldu. Tarihi meselemizi savaş meydanında çözdük.

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