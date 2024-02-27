Çeçenistan’da Kur’an-ı Kerim yakmıştı! Provokatör Nikita Zhuravel’in cezası belli oldu

Geçtiğimiz yıl özellikle Avrupa'da ve Baltık ülkelerinde Kur'an-ı Kerim yakma eylemleriyle gündemden düşmeyen provokatörlerden birinin cezası belli oldu.

PROVOKATÖRÜN CEZASI BELLİ OLDU

Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye 800 kilometre mesafedeki Vologograd kentindeki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Nikita Zhuravel'in cezası belli oldu.

Provokatör Zhuravel, geçtiğimiz yıl mayıs ayında gözaltına alınmış ve Çeçenistan'da hapishaneye gönderilmişti. 20 yaşındaki Zhuravel hakkında suç duyurusunda bulunan 13 imam, "manevi değerlere derin zarar verdiğini" gerekçesi ile yargılanan provokatöre hapis cezası verilmesini istedi.

Nikita Zhuravel, Grozni Visaitovsky Bölge Mahkemesi'ndeki duruşmada 3,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

UKRAYNA'NIN PARA TEKLİF ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Rus istihbaratı tarafından gözaltına alınan ve ardından pek çok kez pişman olduğunu belirten Zhuravel, ilk sorgusunda Ukrayna istihbaratının Kur'an-ı Kerim yakması için kendisine para teklif ettiğini iddia etmişti.

Zhuravel Grozni'ye nakledilirken geçtiğimiz eylül atında Çeçen lider Ramazan Kadirov'un oğlunun provokatör Zhuravel'i dövdüğü ortaya çıkmış, Kadirov ise oğluyla gurur duyduğunu söylemişti.