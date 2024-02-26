Zelenski ilk kez sayı verdi! Ukrayna Savaşı’nda kaç asker hayatını kaybetti

Ukrayna Savaşı'nın ikinci yıl dönümü olan 24 Şubat 2024'ten bir gün sonra Kiev'de konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşta kaybedilen asker sayısını ilk kez açıkladı.

Avdivka gibi son askeri yenilgilere rağmen ülkesinin kazanacağına inandığını söyleyen Zelenski, Batı silahlarının yetersiz olduğunu ve birliklerinin olağanüstü derecede az olduğu bir dönemde bunun hayati önem taşıdığını belirtti.

ZELENSKİ İLK KEZ SAYI VERDİ

Ukrayna'nın cephaneliğinin azaldığını belirten Zelenski, Ukrayna'nın savaşın başından bu yana kaybettiği asker sayısını açıkladı. ABD'li yetkililer 70 bin askerin öldürüldüğünü ve 120 bin askerin yaralandığını iddia ediyor. Rusya ise bu sayının 300 bine kadar çıktığını belirtiyor. Öte yandan Zelenski ise 31 bin askerin hayatını kaybettiğini öne sürdü ve "Bu savaşta 31 bin Ukraynalı asker öldü. 300 bin ya da 150 bin değil. Putin ve onun yalancı çevresi ne derse desin. Ama bu kayıpların her biri bizim için büyük." şeklinde konuştu.