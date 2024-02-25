Batı Afrika’da tansiyon yükseliyor! Cumhurbaşkanlığı seçiminin ertelenmesi ortalığı karıştırdı: Senegal’de protestocular sokaklara döküldü

Senegal 'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi protestolarla sonuçlandı. Mevcut Başkan Macky Sall, görev süresinin sona ereceği 2 Nisan'da görevi bırakacağını duyururken seçim için yeni bir tarih belirlenemeyeceğini belirtti. Senegal'in başkenti Dakar'daki Yoff semtinde bir araya gelen göstericiler ise Sall'in seçimi erteleme kararını protesto etti ve yeni seçim tarihinin bir an önce açıklanmasını talep etti.

Dakar'ın Sacre-Coeur semtinde ise siyasi tutukluların aileleri, yakınlarının bir an önce serbest bırakılması ve seçim tarihinin en kısa sürede belirlenmesi için bir araya geldi.

SİYASİ TUTUKLULAR SERBEST BIRAKILDI

Senegal'de muhalif lider Sonko'nun 2021'de gözaltına alınmasıyla başlayan sokak olaylarında çok sayıda muhalif isim tutuklanmıştı. Dönem dönem yeniden başlayan gösteriler 25 Şubat'ta düzenlenmesi planlanan seçimin ertelenmesinin ardından yeniden patlak verdi. Sokak olayları artış gösterirken hükümet tansiyonu düşürmek için 3 Şubat'tan bu yana siyasi tutukluları tahliye ediyor.

3 Şubat'tan bu yana Senegal'de 400'e yakın siyasi tutuklu serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı adayı olan Faye ve temmuzdan bu yana tutuklu bulunan Sonko'nun da bu süreçte serbest kalması bekleniyor.

PROTESTOCULAR 3 ŞUBAT'TAN BERİ SOKAKLARDA

Sall, seçimin erteleneceğini 3 Şubat'ta duyurmuş ve başta başkent Dakar olmak üzere birçok kentte sokak olayları patlak vermişti.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall olayların ardından tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatma sözü vermişti.

SEÇİM NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

Anayasa Konseyi, 15 Şubat'ta Sall tarafından çıkarılan 25 Şubat seçiminin ertelenmesine ilişkin kararnameyi iptal etmiş ve seçimin bir an evvel düzenlenmesi gerektiğine hükmetmişti.

Sall de 16 Şubat'ta karara saygı duyacağını ve seçimin en kısa sürede yapılacağını duyurmuştu.

Anayasa Konseyi kararına göre seçimin, Cumhurbaşkanı Sall'in görev süresinin dolacağı 2 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

Sall ise 22 Şubat'ta ulusal basına verdiği mülakatta, görevini 2 Nisan'da bırakacağını ancak cumhurbaşkanı seçimi tarihine, 26 ve 27 Şubat'ta düzenleyeceği ulusal diyalog toplantıları sonrasında karar verileceğini duyurmuştu.

Sall'in bu açıklamaları tepki çekmiş ve 19 cumhurbaşkanı adayından 16'sı ulusal diyalog toplantılarına katılmayacağını açıklamıştı.