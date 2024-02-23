Mogadişu-Ankara hattındaki anlaşma dünya basınında! İngiliz ‘Somali için miras’ derken Gölge CIA Türkiye’nin önünü açacak’ yazdı

Türkiye ve Somali arasında imzalanan savunma anlaşması dünya basınında gündem uyandırdı. İngiltere'den Katar'a dünya basını anlaşmaya geniş yer verirken özellikle ABD özel istihbarat ajansı olan ve "Gölge CIA" adıyla da bilinen STRATFOR'un analizi dikkat çekti.

ABD İSTİHBARAT AJANSI: TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK

"Gölge CIA" adı ile de bilinen ABD özel istihbarat ajansı STRATFOR, Somali ile Türkiye arasındaki güvenlik anlaşmasını inceledi ve "Ankara Somali ve Cibuti ile Savunma Anlaşmaları Yoluyla Etkisini Genişletiyor" başlığını kullandı. Anlaşmanın "Türkiye'nin Somali sularında daha sık deniz konuşlandırması yapmasının önünü açacağını" belirten STRATFOR, Türkiye'nin yasadışı balıkçılık faaliyetlerini yanı sıra ülke kıyılarında yeniden meydana çıkan korsanlığın da engellenmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

AFRİKA BOYNUZU'NDA TÜRKİYE

Türkiye ile Somali arasında imzalanan her iki anlaşmanın Ankara'nın Afrika Boynuzu'ndaki varlığını güçlendirdiğini belirten STRATFOR, "Bu Türkiye'nin orta vadede Somali veya Cibuti'de bir deniz üssü kurmasıyla sonuçlanabilir. Uzun vadede, Türkiye-Somali anlaşması muhtemelen Somali'nin donanmasını ve sahil güvenliğini güçlendirecek ve IUU balıkçılığını ve korsanlığını daha da caydıracaktır. Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki nüfuzunu güçlendirme çabası, Asya'ya giden deniz ticaret yollarını güvence altına alma girişimidir; ancak bu, özellikle Abu Dabi ile Ankara arasındaki ikili ilişkilerin kötüleşmesi halinde, muhtemelen Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bölgesel rekabeti artıracaktır." ifadelerini kullandı.

"SOMALİ İÇİN MİRAS"

Middle East Eye, "Somali 'tarihi' anlaşmayla Türkiye'ye deniz sularını koruma yetkisi verdi" başlığını kullandı ve Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre'nin anlaşmayı Somali ulusu için "miras" haline gelecek "tarihi bir anlaşma" şeklindeki sözlerine dikkat çekti.

Reuters, "Türkiye Somali'ye deniz güvenliği desteği sağlayacak" başlığını kullandı ve Ankara'nın on yıldan fazla bir süredir Somali ordusuna eğitim verdiğini hatırlattı.

ETİYOPYA İLE GERİLİM DÖNEMİNDE GELDİ

Voice of America, Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre'nin Türkiye'yi "gerçek ve güvenilir bir kardeş" olarak nitelendirdiği sözlerine dikkat çekti ve anlaşmanın Somali ile Etiyopya arasında Somali'den ayrılan Somaliland bölgesi dolayısıyla gerilimin arttığı bir süreçte imzalandığına dikkat çekti.

Al Monitor bir Türk yetkilinin sözlerine atıfta bulunarak Türkiye'nin Somali ordusunu yeniden organize etmesi ve terörle mücadelesini güçlendirmesi için destek sağladığını belirtti.