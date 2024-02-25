Afrika sömürgecilere karşı ayaklandı Washington kaybetti! Washington Post yazdı: ABD Sahil’den siliniyor

Afrika'da Batı'ya karşı antiemperyalist uyanış devam ederken ABD ise nüfuz mücadelesine başladı. Batı Afrika'yı hedef belirleyen ABD'li yetkililer halka açık turlar ve özel toplantılar ile bölgedeki askeri hükümetlerle ortaklık kurmanın yollarını arıyor.

AFRİKA SÖMÜRGECİLİĞE KARŞI AYAKLANDI! ABD KAYBETTİ

Washington Post, ABD'nin Afrika'da nüfuz oluşturmaya çalıştığını belirtirken Nijer, Mali ve Burkina Faso gibi uzun yıllardır süregelen Fransız sömürgeciliğine/kolonyalizmine karşı ayaklanan ülkelerde zorlandığını belirtiyor.

ABD'nin binden fazla asker konuşlandırdığı ve yetkililerin Sahra Çölü'nün hemen altında Afrika boyunca uzanan Sahil bölgesindeki grupların gözetlenmesi için hayati öneme sahip olduğunu söylediği ve insansız hava aracı üssü inşa ettiği Nijer'de riskin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Afrika işlerinden sorumlu üst düzey yetkilisi ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Phee, aralık ayında Nijer başbakanı ve diğer kabile üyeleriyle görüşmek üzere Nijer'in başkenti Niamet'e gittiğinde Nijer'e Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile ilişkilerini yeniden inşa etme çağrısı yaptığını bildirdi. Phee, ayrıca, sözde "demokrasinin "yeniden tahsis edilmesi için zaman çizelgesi belirleyene kadar ABD yardımının askıya alınacağını vurguladı.

WASHINGTON'IN KORKUSU RUSYA

Nijer'in ABD'nin isteklerini yerine getirmediğini vurgulayan Washington Post; Nijer, Mali ve Burkina Faso'nun Batı Afrika Ekonomik Topluluğu'ndan çıkarak kendi Sahil İttifakı'nı oluşturduğunu hatırlattı. Üç ülkenin kararı, sömürgecilik zincirinin kırıldığının en açık göstergesi iken ECOWAS ise Nijer'e yönelik yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

Rusya'nın Afrika'da kazanım elde etmeye devam ettiğini belirten Washington Post, Afrika Kolordu'suna bağlı 100'den fazla Rus askerinin son iki yıl içinde bölgeye geldiğini belirtti. Binden fazla Rus askerinin Malili güçlerle birlikte savaştığı iddia ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçtiğimiz ay Fildişi Sahili ve Nijerya'ya düzenlediği ziyarette ABD'nin Sahil bölgesine odaklandığını belirtmiş ve bölge ülkelerini Rusya ile bağların derinleştirilmesinin sonuçları konusunda uyarmıştı.

AFRİKA'DA OPERASYONLARI SÜRDÜRMEK İÇİN BASKI YAPIYORLAR

Washington Post ABD'nin Nijer'deki operasyonlarını sürdürmek için bölgeye baskı yaptığını belirtiyor. Wall Street Journal ise geçtiğimiz ay, Fildişi Sahili ve Benin'deki havalimanlarına Amerikan keşif insansız hava araçları yerleştirme konusunda ön görüşmeler yapıldığını bildirmişti.

ABD ARTIK SADECE GÖZLEM YAPABİLİYOR

ABD'nin Nijer'in kuzeyine altı yıl önce inşa ettiği 110 milyon dolar değerindeki hava üssünün hayati öneme sahip olduğunu belirten Washington Post, Nijer'de temmuz ayında Fransa'ya karşı yapılan darbenin ardından bu üssün faaliyetlerinin sadece ABD güçlerinin korunmasına yönelik gözetimle sınırlı kaldığı belirtildi.

ABD SAHİL'DE AYAK İZİNİ KAYBEDİYOR

ABD'nin Afrika'daki askeri operasyonlarına başkanlık eden General Michael E. Langley, ABD'nin Nijer'deki insansız hava aracı üssünü kapatma ihtimali ile ilgili konuşurken "Göremezsek hissedemeyiz. Sahil'deki ayak izimizi kaybedersek bu vatan savunması da dahil olmak üzere aktif izleme ve uyarı yapma yeteneğimizi zayıflatacaktır." dedi.

SAHİL BÖLGESİNDE MÜZAKERELERİ DAHİ ENGELLENİYOR

ABD'nin eski Sahil bölgesi özel elçisi J. Peter Pham, ABD'nin Afrika ülkeleriyle, özellikle de askeri cuntalar tarafından yönetilenlerle müzakerelerinin engellendiğini, çünkü silah ve personel de dahil olmak üzere güvenlik desteği konusunda Rusya kadar fazla teklif sunamayacağını söyledi.

Mali'de Fransız sömürgeciliğine karşı darbenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı ülkeye güvenlik yardımını derhal durdurmuştu. 2021'de görevden ayrılan ve yerine kimsenin getirilmediği Pham, ABD ile Mali arasındaki ilişkinin "Dışişleri Bakanlığı'nın 2021'de Malililerin istediği bir silahsız nakliye uçağına yönelik transponder satışını engelleme kararı" nedeniyle kötüleştiğini söyledi. Bunun ardından ABD'nin Mali'den ziyade Burkina Faso'ya odaklandığı belirtildi.