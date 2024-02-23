Soykırımcı İsrail’e destek veren Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a suç duyursu

Samour, Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracatına onay vermesi, diplomatik ve siyasi destek sağlaması ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardım ödemelerini kesmesini suç duyurusunun gerekçeleri arasında gösterdi.



"FİLİSTİNLİLERE KARŞI SOYKIRIM YAPILDIĞINA DAİR MAKUL KANITLAR VAR"

Nadija Samour, "Savcılığa yapılan suç duyurusunda Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki soykırımına yardımcı olduğunu belirttik." dedi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) tarihi bir karara imza attığını söyleyen Samour, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı davaya dayanarak şu sonuca vardık: Filistinlilere karşı soykırım yapıldığına dair makul kanıtlar var. Sonuç olarak, diğer üçüncü ülkeler gibi Almanya'nın da soykırımı önlemek için uluslararası hukuk kapsamında sorumluluğu bulunuyor. Bu, soykırımı ve etkilerini önlemek için kutsal bir görev."