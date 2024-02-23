Mescid-i Aksa’da siyonist abluka: 7 Ekim’den bu yana 20. cuma! Soykırımcı İsrail ordusu Filistinlilerin girişini engelledi

Terör devleti İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken her olduğu gibi bugün de işgal altındaki Doğu Kudüs'te cuma namazı kılan Müslümanlara saldırdı. İsrail polisi 7 Ekim'den bu yana 20. cuma namazında da Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.

İŞGALCİ İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA'DA KONUŞLANDI

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine sabah saatlerinden itibaren konuşlanan işgalci İsrail polisi, bölgeye kontrol noktaları kurdu ve ayrıca, namaz kılan Filistinlilere kimlik kontrolü yaparak gençleri geri çevirdi.

FİLİSTİNLİ GENÇLERİ ZORLA UZAKLAŞTIRDILAR

Filistinliler ise Eski Şehir'in Esbat yani Aslanlı Kapısı'nın çevresinde toplanırken işgalci İsrail polisinin müdahalesiyle karşılaştı. İşgalci İsrail polisi cop ve zor kullanarak Filistinli gençleri alandan uzaklaştırdı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden bir kaynak, İsrail polisinin engellemeleri karşısında normal zamanlardaki cuma namazlarına göre daha düşük sayıda kişinin cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılabildiğini belirtti.

TÜRK BAŞKONSOLOS DA MESCİD-İ AKSA'YA GİTTİ

Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer de cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya geldi ve "Tüm dünya, Kudüs şehri çok sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Gazze'deki savaş maalesef hala devam ediyor, insanlar ölüyor. Bunun sonucu olarak da Kudüs dahil bir gerginlik yaşanıyor." şeklinde açıklama yaptı. Demirer, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

Mescid-i Aksa'ya giriş-çıkışlar kontrol altında. Fakat Müslümanlar, cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya geliyor, biz de geldik. Eskisi gibi kalabalıklar yok ama inşallah yakında bu durum düzelir. Mescid-i Aksa, büyük şanlı günlerine kavuşur. Bütün Müslümanlar dua etmek için ramazan ayını ifa etmek üzere bu kutsal mekanda toplanmasını ümit ediyorum.