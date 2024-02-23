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Alman hükümeti hakkında "İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek olduğu" gerekçesiyle suç duyurusu

Son dakika haberi! Almanya'da "İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek oldukları" gerekçesiyle aralarında Başbakan Olaf Scholz'un da yer aldığı hükümet yetkilileri hakkında Filistinliler adına Alman Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ceza hukuku uzmanı avukat Nadija Samour, "Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı davaya dayanarak şu sonuca vardık: Filistinlilere karşı soykırım yapıldığına dair makul kanıtlar var. Sonuç olarak, diğer üçüncü ülkeler gibi Almanya'nın da soykırımı önlemek için uluslararası hukuk kapsamında sorumluluğu bulunuyor" dedi.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 16:26 Güncelleme 23 Şubat 2024, 16:26
Alman hükümeti hakkında İsrail’in Gazze’deki soykırımına destek olduğu gerekçesiyle suç duyurusu

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan ceza hukuku uzmanı avukat Nadija Samour, Federal Güvenlik Konseyi üyeleri Başbakan Olaf Scholz, Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Maliye Bakanı Christian Lindner, Savunma Bakanı Boris Pistorius, İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Adalet Bakanı Marco Buschmann, Kalkınma Bakanı Svenja Schulze ve Başbakanlık Müsteşarı Wolfgang Schmidt hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Samour, Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracatına onay vermesi, diplomatik ve siyasi destek sağlaması ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardım ödemelerini kesmesini suç duyurusunun gerekçeleri arasında gösterdi.

"FİLİSTİNLİLERE KARŞI SOYKIRIM YAPILDIĞINA DAİR MAKUL KANITLAR VAR"

Nadija Samour, "Savcılığa yapılan suç duyurusunda Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki soykırımına yardımcı olduğunu belirttik." dedi.

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) tarihi bir karara imza attığını söyleyen Samour, şu değerlendirmelerde bulundu:

Almanya'da ʺİsrail'in Gazze'deki soykırımına destek olduklarıʺ gerekçesiyle aralarında Başbakan Olaf Scholz'un da yer aldığı hükümet yetkilileri hakkında Filistinliler adına Alman Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ceza hukuku uzmanı avukat Nadija Samour (fotoğrafta), Avukat Alexander Gorski ve aktivist Nora Ragab, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.Almanya'da ʺİsrail'in Gazze'deki soykırımına destek olduklarıʺ gerekçesiyle aralarında Başbakan Olaf Scholz'un da yer aldığı hükümet yetkilileri hakkında Filistinliler adına Alman Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ceza hukuku uzmanı avukat Nadija Samour (fotoğrafta), Avukat Alexander Gorski ve aktivist Nora Ragab, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı davaya dayanarak şu sonuca vardık: Filistinlilere karşı soykırım yapıldığına dair makul kanıtlar var. Sonuç olarak, diğer üçüncü ülkeler gibi Almanya'nın da soykırımı önlemek için uluslararası hukuk kapsamında sorumluluğu bulunuyor. Bu, soykırımı ve etkilerini önlemek için kutsal bir görev."

Suç duyurusunda bulunan ve ailesini temsilen basın toplantısına katılan aktivist Nora Ragab da Gazze'de yaşayan amcasının, İsrail'in bombardımanında hayatını kaybettiğini söyledi.

Ragap, amcasını kaybettiği için aileden biri olarak kendisinin suç duyurunda bulunduğunu dile getirdi.

Ölenlerin anılması ve hikayelerinin anlatılması gerektiğini belirten Ragap, Gazze'deki soykırım için Alman hükümetini suçladıklarını ve soykırımın hesabının verilmesini istediklerini söyledi.

Nora Ragap, Filistin halkına yapılan "soykırıma" seyirci kalmak istemediklerini sözlerine ekledi.

Avukat Alexander Gorski de silah ihracatına onay verenleri suçladıklarını ancak silah şirketlerinin de kendilerini rahat hissetmemesi gerektiğini söyledi.

Gorski, hukukçuların silah üreten şirketler ve silah ihracatının önlenmesi üzerine de kafa yormaları gerektiğini ifade etti.

Avukatların gazetecilere dağıttığı basın bilgilendirme notlarında Almanya'nın, İsrail'e silah ihracatı konusunda 7 Ekim-7 Kasım 2023 tarihlerinde 185 onay verdiği ve bu ülkenin silah ithalatının yüzde 28'ini karşıladığı bildirildi.

Avrupa Hukuki Destek Merkezi, Filistin Kamu Diplomasisi Enstitüsü, Filistin için Hukuk ve Filistin için Adalet ve Hesap Verebilirlik Girişimi'nin suç duyurusunda bulunanları desteklediği kaydedildi.

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