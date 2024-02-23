Alman hükümeti hakkında "İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek olduğu" gerekçesiyle suç duyurusu

Uluslararası Adalet Divanının (UAD) tarihi bir karara imza attığını söyleyen Samour, şu değerlendirmelerde bulundu:

Nadija Samour, "Savcılığa yapılan suç duyurusunda Alman hükümetinin, İsrail'in Gazze'deki soykırımına yardımcı olduğunu belirttik." dedi.

Samour, Alman hükümetinin İsrail'e silah ihracatına onay vermesi, diplomatik ve siyasi destek sağlaması ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yardım ödemelerini kesmesini suç duyurusunun gerekçeleri arasında gösterdi.

Almanya'da ʺİsrail'in Gazze'deki soykırımına destek olduklarıʺ gerekçesiyle aralarında Başbakan Olaf Scholz'un da yer aldığı hükümet yetkilileri hakkında Filistinliler adına Alman Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ceza hukuku uzmanı avukat Nadija Samour (fotoğrafta), Avukat Alexander Gorski ve aktivist Nora Ragab, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı davaya dayanarak şu sonuca vardık: Filistinlilere karşı soykırım yapıldığına dair makul kanıtlar var. Sonuç olarak, diğer üçüncü ülkeler gibi Almanya'nın da soykırımı önlemek için uluslararası hukuk kapsamında sorumluluğu bulunuyor. Bu, soykırımı ve etkilerini önlemek için kutsal bir görev."

Suç duyurusunda bulunan ve ailesini temsilen basın toplantısına katılan aktivist Nora Ragab da Gazze'de yaşayan amcasının, İsrail'in bombardımanında hayatını kaybettiğini söyledi.

Ragap, amcasını kaybettiği için aileden biri olarak kendisinin suç duyurunda bulunduğunu dile getirdi.

Ölenlerin anılması ve hikayelerinin anlatılması gerektiğini belirten Ragap, Gazze'deki soykırım için Alman hükümetini suçladıklarını ve soykırımın hesabının verilmesini istediklerini söyledi.