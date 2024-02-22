52 yıl sonra yeniden: ABD "Odysseus" uzay aracıyla 1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş yaptı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinden yapılan canlı yayında, Odysseus'un, Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgesine TSi ile 02.23'te güvenli bir şekilde indiği belirtildi.

Odysseus'un kamerası tarafından çekilen bir görüntü. NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Siparişiniz Ay'a teslim edildi." ifadesi kullanılırken uzay aracının Ay'a inişi, Intuitive Machines şirketinin hesabından ise "Odysseus'un yeni bir evi var." ifadesiyle duyuruldu. NASA Yöneticisi Bill Nelson, canlı yayında, "Bugün, yarım yüzyılı aşkın süredir ilk kez ABD, Ay'a geri döndü. Bugün NASA'nın ticari ortaklıklarının gücünü ve vaadini gösteren bir gün." dedi.