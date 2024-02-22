SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

52 yıl sonra yeniden: ABD "Odysseus" uzay aracıyla 1972'den bu yana ilk kez Ay'a iniş yaptı

Son dakika haberi! ABD merkezli Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilen "Odysseus" adlı uzay aracı, Ay'a iniş yaptı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 06:24 Güncelleme 23 Şubat 2024, 06:24
52 yıl sonra yeniden: ABD Odysseus uzay aracıyla 1972’den bu yana ilk kez Ay’a iniş yaptı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) internet sitesinden yapılan canlı yayında, Odysseus'un, Ay'ın güney kutbuna yakın bir bölgesine TSi ile 02.23'te güvenli bir şekilde indiği belirtildi.

Odysseus'un kamerası tarafından çekilen bir görüntü.Odysseus'un kamerası tarafından çekilen bir görüntü.

NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da "Siparişiniz Ay'a teslim edildi." ifadesi kullanılırken uzay aracının Ay'a inişi, Intuitive Machines şirketinin hesabından ise "Odysseus'un yeni bir evi var." ifadesiyle duyuruldu.

NASA Yöneticisi Bill Nelson, canlı yayında, "Bugün, yarım yüzyılı aşkın süredir ilk kez ABD, Ay'a geri döndü. Bugün NASA'nın ticari ortaklıklarının gücünü ve vaadini gösteren bir gün." dedi.

İnişten 15 dakika sonra zayıf da olsa sinyal göndermeye başlayan Odysseus, 50 yıldan fazla bir süre sonra Ay'ın yüzeyine inen ilk özel şirket yapımı uzay aracı oldu.

Odysseus, inişiyle 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçti.

ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çalışma saatlerinde yeni formül: 4 gün çalışma 3 gün izin! Dünyadaki örnekler nasıl? Sistem nasıl uygulanacak?
SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı
Denizli’de yüzleri gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan keman eşliğinde Çanakkale Türküsü söyledi: Ut da öğrenirsen çok iyi olur
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı! İstanbul’a özel kentsel dönüşüm desteği: 700 bin TL’ye kadar hibe verilecek
Galatasaray Prag’dan mutsuz dönüyor! Avrupa’ya veda ettik
MHP’den AYM’ye 85. madde vurgulu sert tepki! Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya bağlı kalmıyor... Keyfi Can Atalay kararı açık bir mesaj
CHP’nin ’DEM’i tam! İmamoğlu ’kürdistan’ hayali kuran Ahmet Özer’i el üstünde tutuyor... Mitinge götürdü, sarılıp öptü
Başkan Erdoğan Denizli’de muhalefeti tiye aldı: Bunlarınki horoz dövüşünden daha beter
Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan’ın terliklerine bakın! Fiyatını duyan hayrete düştü: Tam 42 bin TL...
Kemalciler ’kasetli’ İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş’ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | Elimde ses kaydı var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler: Atatürk’ün varisleri bugün DEM’leniyor
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Irak’ta kanlı ortaklık: KYB’nin terör örgütü PKK’yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu
Erzincan İliç’teki toprak kayması hakkında Türkiye müdürü Cengiz Yalçın Demirci’den şok ifade: Çatlaklarla ilgili maili 3 gün sonra gördüm
Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!
SON DAKİKA